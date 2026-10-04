Thanh khoản UpCom tăng 25,22% trong tháng 9

Cụ thể: với 20 phiên giao dịch trong tháng 9, chỉ số giá UPCoM Index đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng ở mức 126,31 điểm, giảm 0,93% so với tháng trước.
Trái ngược với xu hướng giảm điểm của chỉ số, thanh khoản thị trường tăng mạnh với khối lượng giao dịch bình quân đạt 34,2 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 25,22%, tương ứng giá trị giao dịch bình quân tăng 28,2% đạt 566,5 tỷ đồng/phiên.
Giao dịch khối nhà đầu tư nước ngoài tăng mạnh về quy mô và tiếp tục xu hướng mua ròng trở lại. Trong tháng, nhà đầu tư nước ngoài mua vào với khối lượng 14,82 triệu cổ phiếu và bán ra 5,5 triệu cổ phiếu - tương ứng, tổng giá trị mua vào đạt 494,59 tỷ đồng và giá trị bán đạt 209,56 tỷ đồng, giá trị mua ròng khoảng 285 tỷ đồng.
Khối tự doanh của các công ty chứng khoán giao dịch tăng mạnh, với tổng giá trị giao dịch tự doanh đạt hơn 436,69 tỷ đồng, tăng 61,18% so với tháng 8/2026 - trong đó, giá trị mua vào đạt hơn 231,19 tỷ đồng và giá trị bán ra đạt hơn 205,5 tỷ đồng, tương ứng khối tự doanh mua ròng 25,69 tỷ đồng trong tháng.
Tại phiên giao dịch cuối tháng 9/2026, thị trường UPCoM có 818 doanh nghiệp đăng ký giao dịch. Giá trị vốn hóa thị trường tại thời điểm cuối tháng đạt hơn 1,3 triệu tỷ đồng, giảm 0,18% so với tháng trước.
Thị trường đã có tuần giảm điểm thứ hai liên tiếp và gia tốc càng lúc càng nhanh sau khi VN-Index phá vỡ kênh xu hướng tăng ngắn hạn trong phiên ngày 24/9 vừa qua. Ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật gần nhất của chỉ số là đáy ngắn hạn giữa tháng 8 và sâu hơn là đáy cuối tháng 7/2026.
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