Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng cổ phiếu UPCoM tháng 4/2026

05/05/2026, 07:54

Chỉ số UPCoM-Index sau nhịp giảm đầu tháng đã dần ổn định và duy trì xu hướng tăng nhẹ trong nửa cuối tháng, đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng đạt khoảng 127,49 điểm, tăng 0,85% so với cuối tháng 03/2026.

Biểu đồ điểm chỉ số UpCoM tháng 4/2026.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết thị trường UPCoM trong tháng 04/2026 chứng kiến nhiều biến động mạnh.

Theo đó, chỉ số UPCoM-Index sau nhịp giảm đầu tháng đã dần ổn định và duy trì xu hướng tăng nhẹ trong nửa cuối tháng, đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng đạt khoảng 127,49 điểm, tăng 0,85% so với cuối tháng 03/2026.

Thanh khoản thị trường giảm mạnh. Khối lượng giao dịch bình quân đạt 42,9 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 29,79% so với tháng trước, tương ứng giá trị giao dịch bình quân đạt 713,75 tỷ đồng/phiên, giảm 39,32% so với tháng trước.

Giao dịch khối nhà đầu tư nước ngoài giảm về quy mô và ghi nhận xu hướng mua ròng trở lại sau khi bán ròng trong tháng 3/2026. Trong tháng, nhà đầu tư nước ngoài mua vào với khối lượng 12,41 triệu cổ phiếu và bán ra 7,25 triệu cổ phiếu. Tương ứng, tổng giá trị mua vào đạt 289 tỷ đồng và giá trị bán đạt 266 tỷ đồng, ghi nhận giá trị mua ròng khoảng 23 tỷ đồng, ngược chiều so với mức bán ròng 537 tỷ đồng của tháng 03/2026.

Khối tự doanh của các công ty chứng khoán tiếp tục giao dịch tăng mạnh, với tổng giá trị giao dịch tự doanh đạt hơn 505 tỷ đồng, tăng 77,82% so với tháng 03/2026. Trong đó, giá trị mua vào đạt hơn 400 tỷ đồng và giá trị bán ra đạt hơn 104 tỷ đồng, tương ứng khối tự doanh mua ròng 296 tỷ đồng trong tháng.

Tại phiên giao dịch cuối tháng 04/2026, thị trường UPCoM có 839 doanh nghiệp đăng ký giao dịch. Giá trị vốn hóa thị trường tại thời điểm cuối tháng đạt 1,336 triệu tỷ đồng, giảm 1,98% so với tháng trước.

Bốn nhóm ngành vẫn “hưởng lợi” trước thách thức vĩ mô

