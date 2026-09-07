Tháng 8, chỉ số UPCoM Index tăng nhẹ nhưng thanh khoản giảm mạnh

Cụ thể, với 20 phiên giao dịch trong tháng 8, chỉ số giá UPCoM Index đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng ở mức 127,5 điểm, tăng 0,72% so với tháng trước.
Trái ngược với xu hướng tăng điểm của chỉ số, thanh khoản thị trường giảm mạnh với khối lượng giao dịch bình quân đạt 27,3 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 19,08%, tương ứng giá trị giao dịch bình quân giảm 8,25% đạt 441,9 tỷ đồng/phiên.
Giao dịch khối nhà đầu tư nước ngoài tăng mạnh về quy mô và ghi nhận xu hướng mua ròng trở lại. Trong tháng, nhà đầu tư nước ngoài mua vào với khối lượng 11,16 triệu cổ phiếu và bán ra 7,09 triệu cổ phiếu. Tương ứng, tổng giá trị mua vào đạt 407,68 tỷ đồng và giá trị bán ra đạt 192,07 tỷ đồng, giá trị mua ròng 215 tỷ đồng, sau khi bán ròng 51 tỷ đồng trong tháng 07/2026.
Khối tự doanh của các công ty chứng khoán giao dịch giảm mạnh, với tổng giá trị giao dịch tự doanh đạt hơn 270,9 tỷ đồng, giảm 59,47% so với tháng 7/2026. Trong đó, giá trị mua vào đạt hơn 75,88 tỷ đồng và giá trị bán ra đạt hơn 195,04 tỷ đồng, tương ứng khối tự doanh bán ròng 119,16 tỷ đồng trong tháng.
Tại phiên giao dịch cuối tháng 8/2026, thị trường UPCoM có 819 doanh nghiệp đăng ký giao dịch. Giá trị vốn hóa thị trường tại thời điểm cuối tháng đạt hơn 1,33 triệu tỷ đồng, tăng 3,19% so với tháng trước.
Áp lực bán hạ giá đã tăng mạnh trong phiên chiều nay, đặc biệt trong nhóm trụ, tạo sức ép rất lớn lên điểm số. VN-Index đóng cửa ở mức thấp nhất ngày, bốc hơi 1,7% tương đương -31,44 điểm, biên độ giảm sâu nhất 13 phiên và quay lại thử thách ngưỡng 1820 điểm.
Quán tính hào hứng của phiên cuối tuần trước chỉ đủ đẩy VN-Index tăng thêm trong vài phút sau khi mở cửa. Áp lực bán xuất hiện khá mạnh sau đó ép cổ phiếu lùi giá hàng loạt và chỉ số chốt phiên sáng ở mức thấp nhất.
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