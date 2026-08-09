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Tháng 7/2026, thanh khoản trên UPCoM tăng 10,39%, tự doanh giảm một nửa

H Hà Anh

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết thị trường UPCoM tháng 7/2026 có diễn biến giá cổ phiếu theo xu hướng giảm.

Biểu đồ điểm chỉ số UPCoM-Index.
Biểu đồ điểm chỉ số UPCoM-Index.

Chỉ số UPCoM-Index đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng đạt 126,59 điểm, giảm 2,58% so với cuối tháng 6/2026.

Kết quả giao dịch trên thị trường có diễn biến ngược chiều giữa thanh khoản thị trường và giá trị giao dịch. Cụ thể, khối lượng giao dịch bình quân đạt 33,76 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 10,39% so với tháng trước, trong khi đó, giá trị giao dịch bình quân đạt 481,67 tỷ đồng/phiên, giảm 14,99% so với tháng trước.

Giao dịch khối nhà đầu tư nước ngoài tăng nhẹ về quy mô và ghi nhận xu hướng bán ròng trở lại. Trong tháng, nhà đầu tư nước ngoài mua vào với khối lượng 10,05 triệu cổ phiếu và bán ra 11,91 triệu cổ phiếu. Tương ứng, tổng giá trị mua vào đạt 244,11 tỷ đồng và giá trị bán đạt 369,42 tỷ đồng, giá trị bán ròng khoảng 125 tỷ đồng, sau khi đảo chiều mua ròng 51 tỷ đồng của tháng 06/2026.

Khối tự doanh của các công ty chứng khoán giao dịch giảm mạnh, với tổng giá trị giao dịch tự doanh đạt hơn 668,44 tỷ đồng, giảm 52,72% so với tháng 6/2026. Trong đó, giá trị mua vào đạt hơn 320,55 tỷ đồng và giá trị bán ra đạt hơn 348,89 tỷ đồng, tương ứng khối tự doanh bán ròng 28,34 tỷ đồng trong tháng.

Tại phiên giao dịch cuối tháng 7/2026, thị trường UPCoM có 822 doanh nghiệp đăng ký giao dịch. Giá trị vốn hóa thị trường tại thời điểm cuối tháng đạt hơn 1,24 triệu tỷ đồng, giảm 5,91% so với tháng trước.

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