Thứ Tư, 03/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Tháng 5, Chỉ số UPCoM-Index giảm nhưng thanh khoản tăng

Hà Anh

03/06/2026, 18:55

Tháng 5/2026, khối lượng giao dịch bình quân trên UPCoM đạt 47,19 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 10% so với tháng trước, tương ứng giá trị giao dịch bình quân đạt 785,55 tỷ đồng/phiên, tăng 10,05% so với tháng trước.

Sơ đồ điểm chỉ số UPCoM-Index
Sơ đồ điểm chỉ số UPCoM-Index

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết thị trường UPCoM tháng 05/2026 diễn biến theo xu hướng giảm.

Theo đó, chỉ số UPCoM-Index đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng đạt 125,21 điểm, giảm 1,79% so với cuối tháng 4/2026.

Ngược với xu hướng giảm điểm của chỉ số, thanh khoản thị trường tiếp tục được cải thiện với khối lượng giao dịch bình quân đạt 47,19 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 10% so với tháng trước, tương ứng giá trị giao dịch bình quân đạt 785,55 tỷ đồng/phiên, tăng 10,05% so với tháng trước.

Giao dịch khối nhà đầu tư nước ngoài tăng về quy mô và ghi nhận xu hướng bán ròng trở lại. Trong tháng, nhà đầu tư nước ngoài mua vào với khối lượng 17,59 triệu cổ phiếu và bán ra 23,08 triệu cổ phiếu. Tương ứng, tổng giá trị mua vào đạt 339 tỷ đồng và giá trị bán đạt 604 tỷ đồng, ghi nhận giá trị bán ròng khoảng 265 tỷ đồng, ngược chiều so với mức mua ròng 23 tỷ đồng của tháng 04/2026. Trong 5 tháng đầu năm 2026, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng tổng cộng 1.532 tỷ đồng.

Khối tự doanh của các công ty chứng khoán giảm mạnh giao dịch, với tổng giá trị giao dịch tự doanh đạt hơn 152,28 tỷ đồng, giảm 69,85% so với tháng 04/2026 - trong đó, giá trị mua vào đạt hơn 31,44 tỷ đồng và giá trị bán ra đạt hơn 120,84 tỷ đồng, tương ứng khối tự doanh bán ròng 89,4 tỷ đồng trong tháng.

Tại phiên giao dịch cuối tháng 05/2026, thị trường UPCoM có 838 doanh nghiệp đăng ký giao dịch. Giá trị vốn hóa thị trường tại thời điểm cuối tháng đạt 1,352 triệu tỷ đồng, tăng 1,2% so với tháng trước.

Lũy kế 05 tháng đầu năm 2026, UPCoM-Index đã tăng 5,63% so với phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025. Khối lượng giao dịch bình quân trên thị trường UPCoM trong 05 tháng đầu năm đạt gần 57,65 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 5,63% so với bình quân năm 2025, giá trị giao dịch bình quân đạt 1.087 tỷ đồng/phiên, tăng 15,06% so với năm 2025.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng cổ phiếu UPCoM tháng 4/2026

07:54, 05/05/2026

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng cổ phiếu UPCoM tháng 4/2026

Tháng 3/2026: Hoạt động tự doanh tăng 151% trên sàn UPCoM

09:29, 08/04/2026

Tháng 2/2026, thanh khoản trên UPCoM giảm 29,91%

09:25, 11/03/2026

Tháng 2/2026, thanh khoản trên UPCoM giảm 29,91%

Từ khóa:

chứng khoán thanh khoản UpCoM UPCoM-Index

Đọc thêm

Hai kịch bản mới cho lạm phát năm 2026 dựa trên triển vọng giá dầu

Hai kịch bản mới cho lạm phát năm 2026 dựa trên triển vọng giá dầu

Trong kịch bản cơ sở (70%), giá dầu Brent bình quân năm 2026 dao động quanh mức 90–95 USD/thùng. Dự báo CPI bình quân năm 2026 tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mục tiêu kiểm soát lạm phát 4,5% của Chính phủ...

Nga tăng cường phát hành trái phiếu nhân dân tệ

Nga tăng cường phát hành trái phiếu nhân dân tệ

Nga đang tăng cường phát hành trái phiếu nhân dân tệ trong bối cảnh các biện pháp trừng phạt từ phương Tây đang gây áp lực lớn lên nền kinh tế nước này...

Cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) dự kiến vận hành trong quý 1/2027

Cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) dự kiến vận hành trong quý 1/2027

Theo Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tính đến giữa tháng 5/2026, quy mô vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam đạt khoảng 410 tỷ USD; giá trị giao dịch bình quân trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đạt khoảng 1,2 tỷ USD/phiên.

Alphabet phát hành 80 tỷ USD cổ phiếu để đầu tư AI

Alphabet phát hành 80 tỷ USD cổ phiếu để đầu tư AI

Vụ phát hành này đánh dấu lần đầu tiên Alphabet phát hành cổ phiếu trong hơn 2 thập kỷ và cũng là một trong những đợt huy động vốn lớn nhất từ trước đến nay trên thị trường chứng khoán Mỹ...

Thương vụ IPO “tỷ USD” và tham vọng “mở khóa” giá trị ngành bán lẻ điện máy

Thương vụ IPO “tỷ USD” và tham vọng “mở khóa” giá trị ngành bán lẻ điện máy

Trong bối cảnh AI, 5G và hệ sinh thái nhà thông minh đang tạo ra làn sóng nâng cấp thiết bị công nghệ, Điện Máy Xanh vừa công bố kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với định giá ước tính lên đến hàng tỷ USD, đồng thời đặt mục tiêu mở rộng dư địa tăng trưởng từ mảng kinh doanh dịch vụ, thương mại điện tử đến phát triển ra thị trường quốc tế…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

Video

FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

[Phóng sự ảnh] Gần 125.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Gần 125.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10

15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua

Thế giới

15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

"Lòng tham" đang lấn át "nỗi sợ" trên Phố Wall

Thế giới

2

Nga tăng cường phát hành trái phiếu nhân dân tệ

Thế giới

3

Hải Phòng đôn đốc tiến độ triển khai 24 dự án cụm công nghiệp

Đầu tư

4

TP.HCM triển khai bồi thường, tái định cư dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa

Bất động sản

5

Đồng Nai sắp khởi công loạt dự án hạ tầng trọng điểm trong tháng 6/2026

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy