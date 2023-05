Thị trường hồi phục, Vietnam Airlines giảm 99% lỗ trong quý 1/2023 so với cùng kỳ

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (mã HVN-HOSE) thông báo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2023 so với quý 1/2022 và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát.

Theo đó, kết thúc quý 1/2023, HVN ghi nhận doanh thu thuần gần 23.500 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ (11.620 tỷ đồng), lợi nhuận gộp đạt hơn 1.959 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ gần 1.595 tỷ đồng); lợi nhuận khác lỗ gần 38 tỷ (cùng kỳ lãi hơn 121 tỷ đồng) và lợi nhuận trước thuế đạt hơn 19 tỷ.

Tuy nhiên sau khi trừ thuế, HVN ghi nhận lỗ sau thuế 37,33 tỷ đồng, giảm 99% so với cùng kỳ (-2.686 tỷ đồng) - trong đó lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ lỗ hơn 137 tỷ đồng, giảm 94% so với cùng kỳ (-2.443 tỷ đồng).

Theo giải trình từ HVN, lỗ sau thuế quý 1/2023 của Báo cáo tài chính công ty mẹ và BCTC hợp nhất giảm mạnh so với cùng kỳ chủ yếu do tổng doanh thu và thu nhập khác quý 1/2023 của công ty mẹ tăng 113,8% so với quý 1/2022 (tăng hơn 9.569,2 tỷ đồng) chủ yếu do doanh thu cung cấp dịch vụ tăng 116%, tương đương tăng hơn 9.500 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước (doanh thu nội địa tăng 76,5%, quốc tế tăng 618,5% do thị trường phục hồi mạnh, Tổng công ty đã khôi phục lại toàn bộ mạng bay nội địa và khai thác trở lại 90% số đường bay quốc tế so với thời điếm trước dịch).

Mặt khác, tổng chi phí quý 1/2023 của công ty mẹ tăng 67% tương đương tăng 7.264,7 tỷ đồng so với quý 1/2022 chủ yếu tăng chi phí giá vốn (tăng tương ứng với tăng sản lượng). Tốc độ tăng tổng doanh thu và thu nhập khác của quý 1/2023 nhanh hơn so với tốc độ tăng tổng chi phí dẫn đến công ty mẹ lãi gộp về cung cấp dịch vụ đạt hơn 1.525 tỷ đồng và lỗ sau thuế giảm hơn 2.305 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Lỗ sau thuế hợp nhất quý 1/2023 giảm so với quý 1/2022 chủ yếu do giảm lỗ của Công ty mẹ, PA và các công ty con kinh doanh có lãi so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, HVN cũng có giải trình biện pháp, lộ trình khắc phục tình trạng HVN bị kiểm soát.

Cụ thể: Tổng công ty đã chủ động triển khai hàng loạt các giải pháp ngắn hạn, dài hạn để giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh covid và cải thiện kết quả SXKD đồng thời bổ sung nguồn vốn và dòng tiền cho doanh nghiệp. Tuy nhiên do thị trường quốc tế phục hồi chậm, các yếu tố tiêu cực phát sinh như giá nhiên liệu tăng cao, xung đột chiến tranh Nga- Ukraine và các biến động về tỷ giá và lãi suất gia tăng nên hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn tiếp tục bị thua lỗ trong quý 4 và cả năm 2022. Bắt đầu từ Quý 1/2023, thị trường quốc tế đã từng bước được phục hồi, hoạt động SXKD của Tống công ty cũng sẽ có kêt quả tích cực hơn vào năm 2023.

Bên cạnh đó, cùng với sự hỗ trợ chính sách của chính phủ, Tổng công ty đã chủ động triển khai các giải pháp quyết liệt trong điều hành hoạt động kinh doanh. Việc triển khai hàng loạt các giải pháp như cắt giảm tối đa chi phí, đàm phán giảm giá dịch vụ...và các yếu tố đầu vào diễn biến tích cực (tỷ giá) đã giúp mức lỗ quý 1/2023 giảm đáng kể so với quý 1/2022, lãi gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong báo cáo mẹ và hợp nhất quý 1/2023 đạt trên 8% doanh thu.

Đặc biệt, Tổng công ty đã hoàn thành Đề án cơ cấu lại giai đoạn 2021-2025, báo cáo cổ đông và được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt và triển khai Đề án cơ cấu lại VNA giai đoạn 2021-2025 sau khi cấp có thẩm quyền thông qua nguyên tắc đối với các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho VNA.



Trong đề án, Tổng công ty sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp để khắc phục tình trạng lỗ và âm vốn chủ sở hữu, cải thiện kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính, nhanh chóng phục hồi thông qua việc tái cơ cấu tài sản và danh mục đầu tư để gia tăng thu nhập, bổ sung dòng tiền và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn chủ sở hữu sau khi được cấp có thấm quyền phê duyệt.

Tại ngày 31/3/2023, HVN có 2.846 tỷ tiền và các khoản tương đương tiền. Nợ ngắn hạn tăng 1.500 tỷ lên tới gần 55.000 tỷ đồng trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn ở mức 13.700 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -34.303 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu -10.239 tỷ đồng.

Mới đây, HOSE vừa có thông báo nhắc nhở và đề nghị HVN nộp Báo cáo thường niên năm 2022 theo quy định.

Chốt phiên giao dịch cuối tháng 4/2023, giá cổ phiếu này giảm 100 đồng còn 12.100 đồng/cổ phiếu.