Thị trường lại “sụp” về cuối, nhiều cổ đầu cơ “trêu ngươi”

Thị trường càng về cuối phiên càng kém và lực bán gia tăng thấy rõ, nhưng nhóm đầu cơ lại ngược sóng: FLC, HAI, AMD, ART, KLF hồ hởi tăng trần, ngay trước thời điểm dừng giao dịch với một vài mã.

Hàng triệu cổ phiếu đổ xô vào bên mua ở nhóm này như thể món hàng hấp dẫn, khiến giá trần cứng và dư mua rất lớn. ART đóng cửa tăng 8,11%, FLC tăng 6,9%, AMD tăng 6,64%, KLF tăng 9,52%, HAI tăng 6,76%.

FLC sẽ bị đình chỉ giao dịch từ ngày mai 9/9 do vi phạm công bố thông tin và khả năng cao lần lượt các cổ phiếu cùng “họ” FLC cũng sẽ không đáp ứng được yêu cầu này. Hôm nay có thể là một phiên “chia tay” rực rỡ của nhóm này.

Với phần còn lại của thị trường, dòng tiền vào trong buổi chiều không tốt, trong khi lượng hàng mới về lại bổ sung thêm, dẫn đến áp lực bán giá thấp gia tăng. Nhịp hồi nhanh chóng kết thúc bằng đà lao dốc đến tận phút cuối. VN-Index giảm 8,57 điểm với thanh khoản bốc hơi tới 32% so với hôm qua.

Những nỗ lực mua đáng kể nhất là nửa đầu phiên sáng, đẩy VN-Index hồi lại sát đỉnh cao đầu phiên. Chỉ số ghi nhận tăng tốt nhất 0,6% lúc 1h49. Tuy nhiên toàn bộ thời gian còn lại áp lực bán chiếm ưu thế.

Nguyên nhân chính vẫn là khả năng giữ giá của nhóm blue-chips quá kém. Tuy đến cuối ngày rổ VN30 vẫn còn 12 mã tăng/18 mã giảm, có yếu hơn buổi sáng (13 mã tăng/12 mã giảm), nhưng mặt bằng giá tệ hơn đáng kể. Thống kê cho thấy chỉ có 6 cổ phiếu trong rổ này tăng giá so với buổi sáng, nhưng tới 20 mã tụt giá.

Rất nhiều cổ phiếu trụ đảo chiều giá tiêu cực, trong đó nhóm ngân hàng nổi bật. BID giảm tới 2,65% so với phiên sáng và đóng cửa giảm 2,91% so với tham chiếu; CTG giảm 1,83%, chốt phiên giảm 1,83% so với tham chiếu; HDB giảm 3,04%, đóng cửa dưới tham chiếu 2,3%, tức là từ tăng thành giảm; VPB giảm 1,16%, chốt phiên giảm 1,32%. VCB riêng chiều nay bốc hơi 2,25% so với phiên sáng và cả phiên giảm 2,5%, cũng từ tăng thành giảm. VIB chốt phiên giảm 3,67% so với tham chiếu, tức là riêng chiều nay giảm tới 4,45%.

Trong số 6 mã tăng giá cao hơn buổi chiều ở rổ này, duy nhất PDR gây bất ngờ bằng nhịp tăng mạnh ngay khi thị trường mở cửa trở lại. PDR đạt đỉnh lúc 1h15, tăng 1,49% so với tham chiếu. Tiếc rằng PDR gần như “vô hình” đối với các chỉ số vì vốn hóa quá nhỏ. Trụ đỡ Vn-Index vẫn là MSN, SAB, NVL và VIC nhưng các cổ phiếu này đã tăng ngay từ sáng, còn buổi chiều gần như đứng im.

Nhiều cổ phiếu nhỏ đi ngược sóng hôm nay.

Nhóm cổ phiếu tài chính bao gồm ngân hàng và chứng khoán yếu nhất thị trường hôm nay, dù vẫn có vài đại diện ngược dòng. Cổ phiếu chứng khoán có DSC, ART thậm chí còn kịch trần, ngân hàng có KLB tăng 2,8%, EIB tăng 1%. Tuy nhiên đó chỉ là các trường hợp cá biệt, số cổ phiếu giảm giá trong mỗi nhóm còn gấp nhiều lần. 19/27 cổ phiếu ngân hàng đóng cửa giảm trên 1% giá trị, chứng khoán có 18 mã giảm trên 2%. Chỉ số VNFIN trên sàn HoSE tập hợp nhiều mã ngân hàng, chứng khoán, hôm nay giảm tới 1,55% giá trị.

Diễn biến độ rộng của VN-Index chiều nay cho thấy nhịp tăng ở chỉ số này thuần túy là do kéo trụ, còn đa số cổ phiếu vẫn bị xả nhiều hơn. Khi VN-Index tăng đạt đỉnh lúc 1h49, cũng chỉ có 192 mã tăng/254 mã giảm. Kết phiên độ rộng còn 151 mã tăng/317 mã giảm. Số tăng có 65 mã tăng hơn 1% còn số giảm tới 152 mã bốc hơi trên 1%.

Một số mã vẫn có dòng tiền khá tốt và giá duy trì tăng có thể kể tới DCM thanh khoản 253,4 tỷ đồng, giá tăng 3,07%; PET tăng 2,97% thanh khoản 47,2 tỷ; MSN tăng 2,68% giao dịch 55,3 tỷ; DGC tăng 2,65% giao dịch 343,2 tỷ; DGW tăng 2,43% thanh khoản 95,5 tỷ; DRC tăng 2,31% thanh khoản 45,2 tỷ; DCM tăng 1,56% giao dịch 217,3 tỷ đồng...

Tổng thanh khoản khớp lệnh hai sàn hôm nay tụt trở lại mốc 14 ngàn tỷ đồng sau xuất hiện giao dịch gần 21 ngàn tỷ hôm qua. Nhà đầu tư cắt lỗ thoát khỏi thị trường đang cần thời gian để ổn định tâm lý trước khi hoạt động trở lại. Do vậy thanh khoản ít có cơ hội phục hồi trong ngắn hạn.