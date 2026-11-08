Xu thế dòng tiền: VN-Index có cơ hội tạo mô hình 2 đáy phục hồi?

Thị trường trải qua một tuần biến động mạnh thất thường khi tâm lý bị ảnh hưởng đáng kể từ các yếu tố ngoại biên. Điểm tích cực là VN-Index sau nhiều lần thử thách vẫn giữ vững được vùng hỗ trợ quanh 1700 điểm và cao hơn vùng đáy ngắn hạn tháng 10.

VN-Index chỉ có thể xác nhận mô hình 2 đáy nếu đột phá thành công vùng kháng cự 1775-1780 điểm.

Diễn biến quốc tế trong tuần đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến thị trường trong nước. Phiên ngày 4/11 kết quả bầu cử giữa kỳ lưỡng viện Mỹ xuất hiện đầu phiên chiều đã kích thích làn sóng tăng giá mạnh mẽ, VN-Index đóng cửa tăng 2% với kỳ vọng vọng cuộc chiến tranh Mỹ - Iran sẽ sớm kết thúc và giảm bất định. Chứng khoán thế giới cũng tăng bùng nổ ngay sau đó giá giá dầu giảm hơn 8%. Tuy nhiên đến phiên ngày 5/11 chứng khoán Mỹ lại lao dốc cực mạnh với làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ, AI khi lo ngại gia tăng kiểm soát lĩnh vực này.

Thị trường trong nước cũng lao dốc trong phiên cuối tuần nhưng dòng tiền bắt đáy đã hỗ trợ ổn định phần nào. VN-Index tính chung cả tuần giảm 0,9% và vẫn giữ vững vùng đáy ngắn hạn với thanh khoản tăng 20% so với trung bình tuần trước.

Tuy nhiên đánh giá về mức tăng thanh khoản này các chuyên gia vẫn tỏ ra thận trọng. Thanh khoản tăng vẫn chủ yếu nhờ biến động giá mạnh và tăng ở các nhịp giảm. Điều này cho thấy tâm lý chờ bắt đáy vẫn chiếm ưu thế. Mặt khác mức tăng thanh khoản cần được duy trì bền vững nhiều phiên mới có thể xác nhận có dòng tiền mới nhập cuộc.

Đánh giá về cơ hội hình thành mô hình 2 đáy phục hồi, các chuyên gia cũng cho rằng thị trường cần nhiều yếu tố. Đầu tiên là thanh khoản duy trì mạnh, có sức lan tỏa rộng hơn. Tiếp đến là sự đồng thuận của các cổ phiếu vốn hóa lớn, nhất là ngân hàng và nhóm Vingroup. Khả năng hình thành mô hình hai đáy sẽ đáng tin cậy hơn nếu chỉ số vượt vùng 1780 điểm, đi kèm thanh khoản cải thiện và dòng tiền lan tỏa trên nhiều nhóm ngành. Ngược lại, nếu đà tăng tiếp tục phụ thuộc vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi phần lớn cổ phiếu còn lại phục hồi yếu, rủi ro xuất hiện “bulltrap” vẫn hiện hữu.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Thị trường biến động bất thường 3 phiên cuối tuần, đặc biệt là phiên tăng mạnh ngày 4/11. Thông tin được cho là tác động mạnh là kết quả bầu cử giữa kỳ tại Mỹ và đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ ngày cuối tuần. Quan điểm của anh chị thế nào? Tại sao diễn biến bên ngoài lại ảnh hưởng mạnh như vậy, nhất là với đà sụt giảm của các cổ phiếu công nghệ trong khi thị trường Việt Nam hầu như không có ngành này?

Tôi cho rằng kịch bản cơ sở là VN-Index tiếp tục tích lũy trong biên độ 1690–1780 điểm trong nửa đầu tháng 11, nếu chỉ số vượt mốc 1780 điểm đi kèm thanh khoản gia tăng và độ rộng thị trường cải thiện sẽ là tín hiệu xác nhận mô hình hai đáy, tạo xu hướng hồi phục mới trong ngắn hạn.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi cho rằng các thông tin bên ngoài tác động mạnh không phải vì ngành nghề trực tiếp, mà vì kênh truyền dẫn qua tâm lý và dòng vốn. Kết quả bầu cử giữa kỳ tại Mỹ giúp lợi suất trái phiếu và đồng USD hạ nhiệt, qua đó cải thiện khẩu vị rủi ro với các thị trường mới nổi, góp phần tạo nên phiên tăng mạnh ngày 4/11. Ngược lại, đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ khiến tâm lý phòng thủ lan rộng trên toàn cầu, các quỹ đầu tư quốc tế có xu hướng giảm tỷ trọng tài sản rủi ro, và thị trường Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng dù không có nhiều doanh nghiệp công nghệ niêm yết.

Bên cạnh đó, nền kinh tế Việt Nam vẫn gắn với chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu thông qua xuất khẩu điện tử, linh kiện, nên lo ngại về chu kỳ đầu tư AI cũng là yếu tố được nhà đầu tư tính đến. Quan trọng hơn, khi thị trường trong nước thiếu chất xúc tác riêng, thanh khoản thấp và dư nợ margin ở vùng cao, mức độ nhạy cảm với tin tức bên ngoài sẽ lớn hơn, khiến biên độ dao động bị khuếch đại. Vì vậy, các biến số như lợi suất trái phiếu, đồng USD và diễn biến của nhóm công nghệ toàn cầu vẫn cần được theo dõi sát trong ngắn hạn.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Sau khi kết thúc tháng 10, tháng thứ 2 liên tiếp VN-Index giảm điểm, thị trường tiếp tục chịu nhiều áp lực trong tuần đầu tháng 11/2026. Hai phiên đầu tuần VN-Index giảm điểm mạnh về quanh 1700 điểm. Sau đó tăng điểm mạnh trong ngày 4/11 và chịu áp lực điều chỉnh trở lại.

Những thông tin, diễn biến bên ngoài tác động mạnh đến thị trường trong tuần qua. Theo tôi, do ảnh hưởng giữa tâm lý kỳ vọng và lo lắng, áp lực thua lỗ ngắn hạn trong bối cảnh trong nước trong giai đoạn không có nhiều thông tin hỗ trợ đối với doanh nghiệp sau mùa báo cáo quý 3. Trong phiên 4/11 với thông tin Đảng Dân chủ ở Mỹ kiểm soát cả lưỡng viện, sau giai đoạn giảm giá, thị trường tăng điểm tốt khi tâm lý nhà đầu tư kỳ vọng những diễn biến bất ổn địa chính trị, thương mại, lạm phát sẽ hạ nhiệt sau 2 năm ông Trump làm tổng thống.

Cuối tuần xuất hiện đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ. Nhóm cổ phiếu công nghệ như FPT, CMG, FOX… cũng chịu áp lực điều chỉnh mạnh sau khi phục hồi. Cũng như áp lực bán ngắn hạn của các vị thế T+2 ngày 4/11 về tài khoản dẫn đến thị trường biến động, chịu áp lực bán ngay đầu phiên.

Điểm tích cực là khối ngoại có phiên mua ròng trong phiên cuối tuần và có tác động tích cực lên nhiều cổ phiếu được mua ròng như chứng khoán, bất động sản với thanh khoản thị trường cải thiện.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Nhịp phục hồi vừa qua cho thấy lực cầu bắt đáy đã cải thiện, song chưa đủ cơ sở xác nhận VN-Index đảo chiều xu hướng và hoàn thiện mô hình hai đáy. Chỉ số đã hai lần kiểm định thành công vùng hỗ trợ quanh 1690 điểm trong tháng 10 và đầu tháng 11, trước khi điều chỉnh trở lại mức 1725 điểm trong phiên 6/11. Kết hợp với độ rộng thị trường kém tích cực và sự thiếu đồng thuận của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, cho thấy lực cầu hiện chủ yếu đóng vai trò hấp thụ áp lực bán tại vùng giá thấp, chưa đủ mạnh để thiết lập mặt bằng giá mới. Bên cạnh đó, thanh khoản dù cải thiện vẫn thấp hơn đáng kể so với giai đoạn tăng trước đó, hạn chế khả năng chinh phục vùng kháng cự 1775–1780 điểm.

Tôi cho rằng kịch bản cơ sở là VN-Index tiếp tục tích lũy trong biên độ 1690–1780 điểm trong nửa đầu tháng 11, nếu chỉ số vượt mốc 1780 điểm đi kèm thanh khoản gia tăng và độ rộng thị trường cải thiện sẽ là tín hiệu xác nhận mô hình hai đáy, tạo xu hướng hồi phục mới trong ngắn hạn.

Bà Lê Diệu Linh - Giám đốc Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Những biến động mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam trong các phiên cuối tuần chịu tác động từ thông tin quốc tế, đồng thời phản ánh tâm lý nhạy cảm của nhà đầu tư sau giai đoạn điều chỉnh và thanh khoản suy giảm. Theo tôi thông tin quốc tế chủ yếu đóng vai trò chất xúc tác, còn trạng thái dòng tiền và tâm lý nhà đầu tư trong nước mới là yếu tố quyết định mức độ biến động của thị trường.

Kết quả bầu cử giữa kỳ tại Mỹ tác động đến kỳ vọng về chính sách kinh tế, thương mại và lãi suất. Trong khi đó, làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ làm gia tăng tâm lý thận trọng đối với các tài sản rủi ro trên toàn cầu. Mặc dù nhóm cổ phiếu công nghệ không chiếm tỷ trọng lớn trên thị trường Việt Nam, tác động từ thị trường quốc tế vẫn được truyền dẫn thông qua tâm lý nhà đầu tư, sự dịch chuyển dòng vốn và kỳ vọng định giá. Đặc biệt, trong điều kiện thanh khoản thấp, những thay đổi về cung cầu tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có tác động lớn đến chỉ số VN-Index.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Dòng tiền bắt đáy có biểu hiện hoạt động khá tích cực trong phiên cuối tuần, giúp điểm số và cổ phiếu phục hồi nhưng mức độ còn yếu. Anh chị đánh giá thế nào về triển vọng VN-Index vượt qua vùng 1780 điểm để hình thành mô hình 2 đáy, hay hai phiên tăng mạnh vừa rồi cũng chỉ là một nhịp “bulltrap”?

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Chất lượng thị trường vẫn khá yếu khi hầu hết các nhóm ngành đều trong giai đoạn suy giảm, tích lũy kéo dài. Về thống kê, chỉ chưa đến 20% số mã có xu hướng trung dài hạn tăng trưởng. Trong khi VN-Index lại chịu ảnh hưởng chi phối của nhóm ngân hàng và VinGroup.

Do đó để VN-Index có thể vượt qua vùng 1780 điểm, cũng như vượt lên xu hướng giảm giá ngắn hạn kéo dài từ tháng 9/2026 đến nay thì phải cần động lực tăng trưởng vượt trội của nhóm ngân hàng và VinGroup, đồng thời chất lượng nội tại của thị trường cũng phải cải thiện. Hiện tại triển vọng này chưa cao và thị trường vẫn chủ yếu tích lũy trong biên độ hẹp. Điều này đã được Trung tâm Phân tích SHS đánh giá trong báo cáo chiến lược tháng 10 cũng như báo cáo chiến lược tháng 11/2026 sẽ công bố.

Bà Lê Diệu Linh - Giám đốc Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Nhịp phục hồi mạnh trong phiên 4/11 cho thấy lực cầu bắt đáy đã xuất hiện tại vùng giá thấp. Tuy nhiên, việc VN-Index không duy trì được đà tăng trong phiên cuối tuần phản ánh lực cầu chưa đủ mạnh và áp lực bán tại vùng giá cao vẫn hiện hữu.

Về kỹ thuật, VN-Index cần vượt vùng kháng cự gần 1750–1760 điểm trước khi kiểm định mốc 1780 điểm. Khả năng hình thành mô hình hai đáy sẽ đáng tin cậy hơn nếu chỉ số vượt vùng 1780 điểm, đi kèm thanh khoản cải thiện và dòng tiền lan tỏa trên nhiều nhóm ngành. Ngược lại, nếu đà tăng tiếp tục phụ thuộc vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi phần lớn cổ phiếu còn lại phục hồi yếu, rủi ro xuất hiện “bulltrap” vẫn hiện hữu.

Tôi nghiêng về kịch bản thị trường đang kiểm định cung cầu và tạo nền tích lũy, chưa đủ cơ sở xác nhận xu hướng tăng mới. Nhà đầu tư nên theo dõi khả năng giữ vùng hỗ trợ 1690-1700 điểm và phản ứng của dòng tiền tại các vùng kháng cự.

Giai đoạn này nhiều khả năng vẫn có những phiên dao động mạnh theo diễn biến của lợi suất trái phiếu, đồng USD và nhóm công nghệ toàn cầu, trước khi thị trường xác lập được nền giá ổn định hơn.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Thanh khoản thị trường đã có sự cải thiện, song dòng tiền chủ yếu tập trung vào nhóm cổ phiếu chiết khấu sâu và hoạt động bắt đáy tại các vùng hỗ trợ, chưa cho thấy sự trở lại rõ nét của dòng tiền dẫn dắt. Giá trị khớp lệnh bình quân HOSE tuần qua tăng gần 20% WoW, nhưng thanh khoản vẫn tập trung tại các phiên điều chỉnh, phản ánh lực cầu hấp thụ cung ở vùng giá thấp.

Theo đó, khả năng xác nhận dòng tiền lớn quay lại cần được đánh giá dựa trên ba yếu tố: (1) thanh khoản duy trì ở mặt bằng cao trong các phiên tăng, đi kèm độ rộng thị trường cải thiện, (2) sự đồng thuận của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là ngân hàng và chứng khoán, giúp củng cố tính lan tỏa của nhịp phục hồi, và (3) áp lực bán ròng của khối ngoại hạ nhiệt, giảm sức ép nguồn cung và tạo điều kiện cho dòng tiền trong nước dẫn dắt xu hướng.

Nhìn chung, diễn biến hiện tại mới phản ánh khả năng hấp thụ cung được cải thiện, chưa đủ cơ sở xác nhận sự hình thành của một chu kỳ mở rộng thanh khoản mới.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi cho rằng còn quá sớm để kết luận về mô hình hai đáy. Như tôi đã chia sẻ, kháng cự cần được nhìn là cả vùng 1780 - 1800 điểm chứ không phải một mốc riêng lẻ; mô hình hai đáy chỉ được xác nhận khi VN-Index vượt qua vùng này với thanh khoản gia tăng và độ rộng lan tỏa. Hiện tại, chỉ số mới hồi phục từ vùng đáy gần quanh 1690 điểm và đã gặp áp lực chốt lời ngay khi tiếp cận vùng 1750 điểm. Lực cầu bắt đáy trong phiên cuối tuần là tín hiệu đáng ghi nhận, nhưng độ rộng vẫn nghiêng về số mã giảm, cho thấy dòng tiền chưa đủ mạnh để tạo xu hướng.

Tôi chưa xem hai phiên tăng vừa qua là một nhịp “bulltrap”. Theo tôi, thị trường đang trong quá trình tìm lại vùng cân bằng trước những biến động từ bên ngoài, khi chỉ số vẫn giữ được trên vùng đáy gần và khối ngoại đã quay lại mua ròng trong phiên cuối tuần. Giai đoạn này nhiều khả năng vẫn có những phiên dao động mạnh theo diễn biến của lợi suất trái phiếu, đồng USD và nhóm công nghệ toàn cầu, trước khi thị trường xác lập được nền giá ổn định hơn. Rủi ro “bulltrap” chỉ hiện hữu nếu thị trường quay lại xuyên thủng mốc 1690 điểm, khi đó cấu trúc hồi phục bị vi phạm và đáy tháng 7 quanh 1655 điểm sẽ là mốc kiểm định tiếp theo. Vì vậy, tôi vẫn giữ quan điểm thận trọng, xem đây là giai đoạn tích lũy trong biên độ 1680 - 1780 điểm cho đến khi có tín hiệu xác nhận rõ ràng hơn.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Trong trao đổi tuần trước anh chị tỏ ra thận trọng về kịch bản tăng khi thanh khoản duy trì ở mức rất thấp. Biến động mạnh tuần này đã giúp thanh khoản cải thiện khoảng 20% so với trung bình tuần trước. Mức gia tăng thanh khoản đã đáp ứng kỳ vọng của anh chị? Những định lượng nào giúp xác định dòng tiền lớn quay lại thị trường và có sức lan tỏa tin cậy?

Bà Lê Diệu Linh - Giám đốc Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Để xác nhận dòng tiền lớn quay lại, tôi quan tâm đến ba yếu tố.

Thứ nhất, giá trị khớp lệnh duy trì cao hơn khoảng 20-30% so với nền thanh khoản trước đó trong ít nhất 5-10 phiên.

Thứ hai, dòng tiền lan tỏa sang nhiều nhóm ngành, đặc biệt là ngân hàng, chứng khoán và các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt.

Thứ ba, thị trường hấp thụ tốt áp lực chốt lời, điều chỉnh với thanh khoản thấp và giữ được các vùng hỗ trợ.

Quan sát diễn biến tuần qua cho thấy dòng tiền đã phản ứng tích cực tại vùng giá thấp, song hoạt động mua vẫn chủ yếu mang tính bắt đáy ngắn hạn. Thanh khoản tăng mạnh so với tuần trước là tín hiệu tích cực, nhưng mới chỉ đáp ứng một phần kỳ vọng và chưa đủ cơ sở khẳng định dòng tiền lớn đã quay trở lại bền vững. Nhà đầu tư cần quan sát thêm để xác nhận sự trở lại của dòng vốn tích lũy chủ động với quy mô lớn, tránh FOMO tại thời điểm này.

Trong tuần này, thanh khoản đã bắt đầu cho thấy tín hiệu cải thiện, nhất là cải thiện khá đột biến ở các nhóm mã có độ nhạy thị trường cao như nhóm chứng khoán, bất động sản vốn hóa trung bình sau giai đoạn giảm giá mạnh.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Mức cải thiện thanh khoản tuần này chưa đáp ứng kỳ vọng của tôi, dù đây là tín hiệu đáng ghi nhận. Thanh khoản tăng về lượng nhưng chưa đi kèm sự cải thiện về giá: mức hồi phục của chỉ số và cổ phiếu còn khá thấp, và thị trường đảo chiều ngay khi tiếp cận vùng 1750 điểm. Điều này cho thấy lực cầu chưa sẵn sàng chấp nhận duy trì đà mua lên ở vùng giá cao. Thêm vào đó, phần lớn thanh khoản gia tăng đến từ các phiên biến động mạnh, gồm cả phiên giảm, chưa phản ánh dòng tiền mới thực sự quay lại thị trường.

Theo tôi, có một số định lượng cần theo dõi để xác nhận dòng tiền lớn quay lại.

Thứ nhất, giá trị khớp lệnh duy trì ổn định trên mức trung bình 20 phiên trong nhiều phiên liên tiếp, đặc biệt là trong các phiên tăng điểm, và quay lại vùng khoảng 20.000 tỷ đồng mỗi phiên trên HoSE.

Thứ hai, độ rộng thị trường cải thiện bền vững, với tỷ lệ cổ phiếu vận động trên đường trung bình 20 phiên và 50 phiên vượt ngưỡng 50%.

Thứ ba, dòng tiền lan tỏa sang nhiều nhóm ngành thay vì chỉ tập trung vào nhóm trụ, và khối ngoại giữ đà hạ nhiệt bán ròng trong nhiều phiên.

Khi các tín hiệu này cùng xuất hiện, dòng tiền mới có sức lan tỏa đủ tin cậy.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Thanh khoản trên HOSE trong tháng 10 trung bình chỉ đạt 15.688 tỉ đồng/phiên, tiếp tục trong xu hướng giảm từ tháng 1/2026 đến nay. Trong tuần này, thanh khoản đã bắt đầu cho thấy tín hiệu cải thiện, nhất là cải thiện khá đột biến ở các nhóm mã có độ nhạy thị trường cao như nhóm chứng khoán, bất động sản vốn hóa trung bình sau giai đoạn giảm giá mạnh. Tuy nhiên thanh khoản mới chỉ cải thiện một tuần. Thanh khoản ở đa số nhóm mã vẫn trong tình trạng giá giảm thanh khoản tăng, giá tăng thanh khoản giảm.

Về mặt định lượng, để ngắt mạch suy giảm thanh khoản kéo dài từ đầu năm đến nay giá trị giao dịch trung bình tháng 11 trên HoSE cần trên mức 17.000 tỷ đồng/phiên (trong tuần qua thanh khoản HoSE trung bình 16.800 tỉ đồng/phiên). Tích cực nhất là trong 3 tuần đầu tháng thanh khoản phải vượt. Đồng thời thanh khoản sẽ tăng khi giá tăng và giảm khi giá giảm, mở rộng hơn ở các nhóm ngành. Hiện tại về mặt định lượng, tôi vẫn chưa thấy đạt các điều kiện này và nhà đầu tư có thể quan sát, theo dõi thêm.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Thanh khoản cải thiện nhưng đóng góp chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu đã chiết khấu sâu, và hoạt động hấp thụ áp lực bán tại vùng hỗ trợ. Mặc dù giá trị khớp lệnh bình quân HoSE tuần qua tăng gần 20% WoW, song thanh khoản vẫn tập trung nhiều ở các phiên điều chỉnh, cho thấy nhà đầu tư sẵn sàng giải ngân tại vùng giá thấp nhưng chưa chấp nhận mua đuổi để thiết lập mặt bằng giá mới.

Vì vậy, tín hiệu từ thị trường có thể theo dõi qua các yếu tố (1) giá trị giao dịch phải duy trì ở mặt bằng cao trong nhiều phiên tăng liên tiếp, đi kèm độ rộng tích cực; (2) sự đồng thuận của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là ngân hàng và chứng khoán; (3) áp lực bán ròng của khối ngoại cần hạ nhiệt nhằm giảm lượng cung đối ứng và tạo điều kiện cho dòng tiền trong nước dẫn dắt xu hướng.

Diễn biến tuần qua cho thấy dòng tiền đã phản ứng tích cực tại vùng giá thấp, song hoạt động mua vẫn chủ yếu mang tính bắt đáy ngắn hạn. Thanh khoản tăng mạnh so với tuần trước là tín hiệu tích cực, nhưng mới chỉ đáp ứng một phần kỳ vọng và chưa đủ cơ sở khẳng định dòng tiền lớn đã quay trở lại bền vững.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Thị trường trong tuần đón nhận số liệu vĩ mô tháng 10 với tốc độ tăng CPI so với tháng 9 đã chậm lại (tăng 0,2%). Việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng xuống 0% từ đầu tháng 11 và giảm giá điện được xem là biện pháp mạnh để kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên những tháng cuối năm sức ép tăng giá thường lớn và giá dầu thế giới vẫn duy trì rất cao. Anh chị đánh giá sức ép lạm phát tới dòng tiền vào thị trường những tháng cuối năm như thế nào?

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi đánh giá sức ép lạm phát những tháng cuối năm vẫn cần được lưu ý, nhưng ở mức kiểm soát được. CPI tháng 10 chỉ tăng nhẹ so với tháng trước, song so với cùng kỳ vẫn duy trì trên 5% và bình quân 10 tháng đã nhích lên trên mục tiêu điều hành, chủ yếu do giá nhiên liệu. Lạm phát cơ bản thấp hơn lạm phát chung cho thấy áp lực chủ yếu đến từ phía chi phí, nên các biện pháp hỗ trợ về giá năng lượng sẽ phát huy tác dụng trong việc kiềm chế. Dù vậy, nhu cầu tiêu dùng tăng theo mùa vụ cuối năm và giá dầu thế giới còn neo ở vùng cao vẫn là những yếu tố khiến lạm phát khó hạ nhiệt nhanh.

Với thị trường chứng khoán, tác động của lạm phát lên dòng tiền chủ yếu thông qua chính sách lãi suất. Nếu lạm phát được kiểm soát, Ngân hàng Nhà nước có thêm dư địa duy trì định hướng giảm lãi suất, qua đó tiếp tục hỗ trợ dòng tiền quay lại kênh chứng khoán. Ngược lại, nếu áp lực giá cả gia tăng trở lại, dư địa này sẽ bị thu hẹp và mặt bằng lãi suất khó giảm thêm. Vì vậy, theo tôi, lạm phát chưa phải rủi ro lớn nhất với dòng tiền trong ngắn hạn, nhưng là biến số cần theo dõi song song với tỷ giá và các rủi ro bên ngoài.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Việc triển khai các biện pháp bình ổn giá như giảm thuế tiêu thụ đặc biệt và điều chỉnh giá xăng dầu nhìn chung góp phần giảm chi phí đầu vào cho nền kinh tế. KBSV cho rằng giá dầu thế giới vẫn là yếu tố trọng yếu chi phối triển vọng lạm phát trong 4Q2026, qua đó ảnh hưởng đến dư địa điều hành chính sách tiền tệ.

Về mặt bằng lãi suất, định hướng giảm lãi suất từ Chính phủ và hành động hoán đổi ngoại tệ của Nhân hàng Nhà nước có thể giúp hỗ trợ thanh khoản ngắn hạn cho các ngân hàng đủ điều kiện, từ đó giảm áp lực chi phí vốn. Tuy nhiên, động lực quan trọng hơn được kỳ vọng đến từ việc đẩy nhanh giải ngân và chi tiêu công cuối năm, giúp dòng tiền từ Kho bạc Nhà nước quay trở lại khu vực tư nhân và cải thiện thanh khoản hệ thống ngân hàng.

KBSV kỳ vọng các yếu tố trên sẽ hỗ trợ ổn định mặt bằng lãi suất, giảm áp lực huy động vốn và cải thiện điều kiện tài chính trong nước. Theo đó, thị trường chứng khoán có thể hưởng lợi từ triển vọng lãi suất thuận lợi hơn, cải thiện tâm lý nhà đầu tư và thúc đẩy dòng tiền quay trở lại thị trường.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Bộ Tài chính đã giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng xuống 0% và giá bán lẻ điện bình quân giảm 2% từ đầu tháng 11/2026. Điều này cho thấy tính chủ động, linh hoạt trong điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ trước những diễn biến bất định trên thế giới, cũng như sức ép lạm phát cao trong những tháng cuối năm. Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10 ngày 4/11, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết theo số liệu thống kê ước tính, việc giảm giá điện 2% và đưa thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% tác động làm CPI tháng 11/2026 so với tháng trước giảm khoảng 0,5 điểm phần trăm. CPI bình quân năm 2026 giảm khoảng 0,08 điểm phần trăm.

Do đó tôi tin tưởng với tính chủ động, linh hoạt trong điều hành. Chính phủ sẽ đạt được mục tiêu nỗ lực phấn đấu kiểm soát CPI bình quân năm 2026 ở mức khoảng 4,5%. Điều này sẽ hỗ trợ cho tâm lý nhà đầu tư về lạm phát được kiểm soát tốt. Qua đó tôi kỳ vọng dòng tiền sẽ cải thiện hơn trong thị trường trong cuối năm sau giai đoạn suy giảm liên tiếp kéo dài gần 1 năm nay. Và khi các mức định giá cơ bản của thị trường đang ở mức tương đối hấp dẫn, tương đương các thời điểm khủng hoảng trong lịch sử, trong khi nền kinh tế vẫn đang tăng trưởng vượt trội.

Bà Lê Diệu Linh - Giám đốc Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Áp lực lạm phát trong hai tháng cuối năm vẫn cần được theo dõi sát, nhất là khi CPI bình quân 10 tháng năm 2026 đã tăng 4,57%, nhỉnh hơn mục tiêu kiểm soát lạm phát cả năm khoảng 4,5%. Diễn biến giá cả trong giai đoạn này sẽ ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành mục tiêu lạm phát, đồng thời tác động đến kỳ vọng lãi suất và định hướng điều hành chính sách tiền tệ năm 2027. Số liệu công bố CPI tháng 10 chỉ tăng 0,2% so với tháng trước cho thấy áp lực tăng giá đã phần nào hạ nhiệt. Chính phủ cũng đang triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm soát lạm phát, trong đó có giảm giá điện 2%, đưa thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% và tăng cường bình ổn thị trường những tháng cuối năm. Các biện pháp này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm chi phí sản xuất, hạn chế áp lực tăng giá.

Đối với thị trường chứng khoán, tác động của lạm phát chủ yếu thể hiện qua kênh lãi suất. Khi lạm phát được kiểm soát và tỷ giá ổn định, môi trường lãi suất thuận lợi sẽ tạo điều kiện để dòng vốn trung và dài hạn tham gia thị trường tích cực hơn.