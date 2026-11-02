Doanh nghiệp xây dựng đang rất "khát" lao động

Làn sóng đầu tư công và loạt dự án hạ tầng trọng điểm tăng tốc đang đẩy thị trường lao động trong ngành xây dựng tại Hà Nội vào cơn "khát" nhân lực. Không chỉ thiếu hụt lao động phổ thông, việc tìm kiếm kỹ sư giỏi, thợ tay nghề cao đang trở thành áp lực cạnh tranh giữa chính các doanh nghiệp trong ngành...

Ảnh minh họa: Thu Hằng.

Hà Nội đang triển khai hàng loạt dự án đầu tư công, công trình hạ tầng giao thông, tạo ra nhu cầu ngày càng lớn về nguồn nhân lực trong các lĩnh vực xây dựng, cơ khí và giao thông.

ĐA DẠNG CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG, MỨC LƯƠNG CẠNH TRANH

Đến phiên giao dịch việc làm chuyên đề ngành xây dựng, cơ khí, giao thông tại Hà Nội cuối tuần qua, bà Vũ Huyền Trang, Trưởng đối tác chiến lược nhân sự, Tổng công ty Xây dựng số 1, cho biết đơn vị này đang cần tuyển dụng hơn 200 chỉ tiêu việc làm cho người lao động, từ kỹ sư hiện trường, trắc địa, an toàn lao động đến các vị trí liên quan đến thợ lắp cốp pha, cốt thép...

Mức lương dao động của các vị trí kỹ sư từ 16 - 30 triệu đồng/tháng, thợ chính từ 17-19 triệu đồng/tháng và thợ phụ từ 14 - 16 triệu đồng/tháng. Theo bà Trang, đơn vị đang tìm kiếm những ứng viên và người lao động không chỉ về chuyên môn mà đề cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tuân thủ an toàn lao động.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Bộ phận tuyển dụng Công ty Cổ phần Eurowindow, cho biết công ty hiện cần tuyển nhân sự đa dạng ở các vị trí, từ khối sản xuất, thi công, hỗ trợ, cung ứng, kỹ thuật. Mỗi vị trí sẽ có những yêu cầu khác nhau để đáp ứng công việc. Đáng chú ý, doanh nghiệp chấp nhận tuyển cả người chưa có kinh nghiệm và tổ chức đào tạo sau khi tiếp nhận.

Đại diện một doanh nghiệp xây dựng khác, ông Trần Lâm, Trưởng phòng Tổ chức hành chính nhân sự, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trung Chính, nhận định nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ kỹ sư xây dựng, kỹ sư cơ khí, cán bộ kỹ thuật và lao động có tay nghề ngày càng trở nên cấp thiết.

“Việc tuyển dụng không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các dự án, mà còn là quá trình tìm kiếm, đào tạo và phát triển đội ngũ kế cận, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”, ông Lâm chia sẻ.

Xuất phát từ thực tiễn đó, công ty mong muốn được kết nối với những ứng viên có chuyên môn phù hợp, tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật, khả năng thích ứng và khát vọng phát triển nghề nghiệp.

Đối với sinh viên mới tốt nghiệp và những người lao động còn thiếu kinh nghiệm thực tế, công ty cũng sẵn sàng xem xét những ứng viên có nền tảng tốt, thái độ nghiêm túc và tinh thần cầu tiến để đào tạo, bồi dưỡng và tạo cơ hội phát triển.

Bên cạnh cơ hội việc làm, ông Lâm cho biết doanh nghiệp định hướng tới xây dựng văn hóa doanh nghiệp lấy nguồn nhân lực chất lượng cao làm trung tâm với chế độ chính sách rõ ràng và lộ trình phát triển thăng tiến cụ thể cho từng chuyên môn, tạo cơ hội để mỗi người lao động được trưởng thành và phát triển sự nghiệp lâu dài.

DOANH NGHIỆP CHỦ ĐỘNG THAY ĐỔI CÁCH THỨC TUYỂN DỤNG

Nhu cầu tuyển dụng lớn, song từ thực tế thị trường lao động cho thấy điều này không đồng nghĩa với việc dễ dàng tìm được người lao động phù hợp.

Ông Trần Công Lộc, Phòng Tổ chức lao động, Công ty Cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh, lý giải do đặc thù ngành xây dựng, các địa bàn công trường ở xa, áp lực tiến độ thi công cũng như đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trên công trình là rất lớn.

Bên cạnh đó, sự cạnh tranh của các đơn vị cùng ngành trong việc săn đón nguồn nhân lực có chất lượng tốt cũng gây nên hiệu ứng khan hiếm lao động trên thị trường.

Công nhân làm việc trên một công trình tại Hà Nội. Ảnh: Thu Hằng.

Để giải quyết nhu cầu nhân lực trước mắt, các doanh nghiệp đang chủ động hơn trong công tác tuyển dụng, cải thiện chế độ đãi ngộ, tổ chức đào tạo, huấn luyện người lao động.

Đại diện một doanh nghiệp xây dựng cho biết để đáp ứng yêu cầu cho các công trình đang và sắp triển khai trong thời gian tới, đơn vị này đã chủ động thay đổi chiến lược, cách thức tuyển dụng, tập trung vào xây dựng chính sách về thu nhập và môi trường làm việc tốt hơn cho người lao động, kết hợp đặt hàng các trường đại học, cao đẳng, trường nghề.

Dưới góc độ cơ quan quản lý, ông Nguyễn Tây Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, cho biết với yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật và các công trình trọng điểm có quy mô lớn như đường Vành đai 4, Vành đai 2.5, các dự án cầu vượt sông Hồng…, nhu cầu về nguồn nhân lực trong các lĩnh vực xây dựng, cơ khí, giao thông và các ngành nghề kỹ thuật liên quan trên địa bàn Thủ đô ngày càng lớn.

Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp, nhà thầu vẫn gặp khó khăn trong tuyển dụng, nhất là lao động có tay nghề, công nhân kỹ thuật và nhân lực đáp ứng yêu cầu thi công thực tế.

Từ thực tiễn đó đặt ra yêu cầu với cơ quan quản lý nhà nước phải chủ động hơn nữa trong công tác dự báo, nắm bắt nhu cầu nhân lực, tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với người lao động, gắn đào tạo nghề với nhu cầu sử dụng lao động để đảm bảo nguồn nhân lực.

Theo ông Nam, trong thời gian tới, Sở Nội vụ sẽ tiếp tục phối hợp với các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, các xã, phường, doanh nghiệp, nhà thầu và cơ sở đào tạo để nắm bắt nhu cầu tuyển dụng, tăng cường kết nối cung - cầu lao động, hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm.