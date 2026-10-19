Thiếu cơ chế phát triển đồng bộ các quỹ đầu tư bất động sản
TThanh Xuân
Chọn cỡ chữ
Nước ta hiện có khoảng 43 công ty quản lý quỹ, nhưng hành lang pháp lý, cơ chế và chính sách để phát triển đồng bộ các quỹ đầu tư bất động sản, quỹ đầu tư tín thác bất động sản (REIT) vẫn chưa đầy đủ, khiến các quỹ chưa phát huy được vai trò cung ứng nguồn vốn trung hạn, dài hạn cho thị trường bất động sản...
Hoạt
động đầu tư, kinh doanh bất động sản được hỗ trợ từ nhiều kênh vốn như: tín
dụng ngân hàng, phát hành trái phiếu doanh nghiệp và vốn đầu tư nước ngoài. Tuy
nhiên, khả năng huy động vốn giữa các kênh còn khác nhau.
DƯ NỢ TÍN DỤNG BẤT ĐỘNG SẢN TĂNG
Theo
báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 31/8/2026, tổng dư nợ tín dụng
đối với lĩnh vực bất động sản của các tổ chức tín dụng đạt 5,21 triệu tỷ đồng, tăng
9,49% so với cuối năm 2025, chiếm 25,39% tổng dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế,
tỷ lệ nợ xấu là 2,4%.
Trong đó, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất
động sản đạt 2,59 triệu tỷ đồng, tăng 19,59%, chiếm tỷ trọng 49,85% dư nợ tín
dụng lĩnh vực bất động sản; dư nợ tín dụng tiêu dùng/tự sử dụng bất động sản
đạt 2,61 triệu tỷ đồng, tăng 1,02%, chiếm 50,15% dư nợ tín dụng lĩnh vực bất
động sản.
Đối với nguồn vốn từ trái phiếu, Bộ Xây dựng thông tin hoạt động phát
hành trái phiếu doanh nghiệp bất động sản có xu hướng phục hồi với khoảng 5.000
tỷ đồng trong tháng 7 và khoảng 20.000 tỷ đồng trong tháng 8, chiếm trên 36%
tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ trong tháng và khoảng 11.950
tỷ đồng tính đến 18/9/2026, nhưng khả năng huy động vốn trái phiếu vẫn tập trung
chủ yếu ở một số doanh nghiệp quy mô lớn.
Dẫn
số liệu từ Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), Bộ Xây dựng cho biết lũy
kế 9 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng
lẻ đạt 370.572 tỷ đồng. Trong đó, trái phiếu doanh nghiệp bất động sản đạt
khoảng 148.228 tỷ đồng, chiếm 40%, đứng thứ 2, và điểm sáng là trong quý 3/2026 việc
xử lý các khoản chậm trả nợ trái phiếu có chuyển biến tích cực với tỷ lệ thu
hồi nợ đạt 51,5% tăng 3,8% so với quý trước và có hơn 11.000 tỷ đồng được hoàn
trả cho nhà đầu tư. Dù vậy, áp lực trái phiếu doanh nghiệp bất động sản đáo hạn trong
quý 4/2026 vẫn còn rất lớn, ước khoảng 39.000 tỷ đồng, chiếm 55,7% giá trị trái
phiếu doanh nghiệp đáo hạn.
Bên
cạnh nguồn vốn trong nước, nguồn vốn đầu tư nước ngoài (FDI) cũng đóng vai trò quan
trọng. Theo Bộ Xây dựng, 8 tháng đầu năm 2026, lĩnh vực kinh doanh
bất động sản thu hút nguồn vốn FDI đạt 5,32 tỷ USD, chiếm 15,7% tổng vốn FDI
đăng ký vào Việt Nam (đạt 40,63 tỷ USD), tăng 55,4% so với cùng kỳ, đứng thứ
hai trong các ngành thu hút FDI, và vốn FDI thực hiện trong lĩnh vực bất động
sản đạt khoảng 1,29 tỷ USD, chiếm 7,5% tổng vốn FDI thực hiện.
Nhìn
chung, quý 3/2026, lĩnh vực kinh doanh bất động sản tiếp tục thu hút dòng vốn
FDI với quy mô đáng kể, duy trì vị trí trong nhóm các ngành thu hút vốn lớn.
Dòng vốn tập trung chủ yếu vào các dự án có quy mô vốn lớn; đồng thời, vốn FDI
thực hiện trong lĩnh vực bất động sản tiếp tục được giải ngân, cho thấy sự quan
tâm của nhà đầu tư nước ngoài đối với thị trường bất động sản Việt Nam.
KHƠI THÔNG NGUỒN VỐN TỪ QUỸ ĐẦU TƯ
Dù
các kênh vốn như tín dụng ngân hàng, trái phiếu doanh nghiệp và FDI đang đóng góp nguồn lực cho thị trường bất động sản, nhưng việc đa dạng hóa nguồn
vốn trung hạn, dài hạn vẫn là vấn đề cần được quan tâm.
Bàn
về bài toán này, Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA), chỉ ra rằng thị
trường chứng khoán nước ta vừa được nâng hạng lên “thị trường mới nổi thứ cấp”, nhưng chưa thực sự trở thành kênh huy động vốn trung hạn, dài hạn cho thị
trường bất động sản. Bởi lẽ, thị trường chứng khoán mới chỉ có khoảng 1.609
doanh nghiệp niêm yết, chiếm tỷ lệ 0,13% trên tổng số hơn 1,2 triệu doanh
nghiệp, trong đó có khoảng 63 doanh nghiệp bất động sản niêm yết cũng chỉ chiếm
tỷ lệ 0,13% trên tổng số khoảng 50.000 doanh nghiệp bất động sản.
Ngoài
ra, Hiệp hội nhận thấy nước ta có khoảng 43 công ty quản lý quỹ nhưng vẫn chưa
có đầy đủ hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách để phát triển đồng bộ các Quỹ
đầu tư bất động sản, Quỹ đầu tư tín thác bất động sản (REIT) để các quỹ này cung
ứng nguồn vốn đầu tư trung hạn, dài hạn cho thị trường bất động sản.
Do đó, thị
trường bất động sản hiện nay vẫn phụ thuộc chủ yếu vào nguồn vốn vay tín dụng
ngân hàng và nguồn vốn huy động từ khách hàng, có thể tiềm ẩn “rủi ro”
cho nền kinh tế và cho nhà đầu tư trên thị trường bất động sản cũng như người
mua nhà. Yêu cầu khơi thông các dòng vốn trung và
dài hạn càng trở nên cấp thiết khi đặt trong bối cảnh phát triển chung của nền
kinh tế.
Theo Hội môi giới bất động sản Việt Nam, bất động sản đóng góp hơn 10% GDP và có sức lan tỏa lớn tới nhiều lĩnh vực như xây dựng, vật liệu, tài chính, dịch vụ... Tuy nhiên, đặc thù của ngành là chu kỳ đầu tư dài, nhu cầu vốn lớn và thời gian thu hồi kéo dài, khiến việc đa dạng hóa nguồn vốn trở thành yêu cầu quan trọng.
Làn sóng đầu tư công quy mô lớn dồn về khu vực Bắc sông Hồng với hàng loạt đại dự án cầu vượt sông và các trục vành đai huyết mạch đang tạo nên cuộc chuyển mình mang tính bước ngoặt cho diện mạo Thủ đô.
UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quy định mới về chính sách ưu đãi miễn, giảm tiền thuê nhà đối với một số đối tượng ưu tiên khi thuê nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở. Chính sách này không chỉ nhằm giải quyết tình trạng tài sản công dôi dư mà còn hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Vượt qua những quy chuẩn đánh giá khắt khe của hội đồng giám khảo, đại đô thị Waterpoint vừa chính thức được vinh danh tại hạng mục Best Mega Township Development. Giải thưởng danh giá này không chỉ là một danh hiệu, mà còn là thước đo giá trị cho một đại đô thị "đáng sống" trong chu kỳ mới…
Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu biến đổi mạnh mẽ, nội hàm của cuộc cạnh tranh thu hút FDI không nằm ở ưu đãi chi phí hay mặt bằng thuần túy mà chuyển dịch sang lợi thế kết nối và năng lực hạ tầng logistics.
Theo Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc, xi măng đất sét nung (LC3) là vật liệu xây dựng mới và bền vững. Chi phí đầu tư thấp, thân thiện với môi trường và khí hậu hơn so với xi măng thông thường... việc phát triển, phổ biến xi măng hỗn hợp phù hợp với mục tiêu sản xuất và tiêu dùng bền vững mà Chính phủ đã đề ra.
Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...