Pháp lý cải thiện thúc đẩy dòng vốn bất động sản “quay về”

Các quy định mới trong Luật Đất đai 2024 và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) đã mang lại những thay đổi quan trọng, qua đó, mở rộng khả năng tham gia thị trường Việt Nam của người Việt ở nước ngoài…

Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Khu vực 2 cho biết trong năm 2025, tổng lượng kiều hối về Thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 10,34 tỷ USD, tăng 8,3% so với năm 2024.

Tại buổi gặp mặt, vinh danh các tập thể, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu năm 2025, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chia sẻ năm 2025, lượng kiều hối chuyển về nước đạt khoảng 18 tỷ USD.

Đây tiếp tục là một nguồn lực tài chính lớn đối với thị trường bất động sản nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung, bởi thực tế thường có khoảng 20 - 25% lượng kiều hối được đổ vào bất động sản, nhất là lĩnh vực nhà ở.

NIỀM TIN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ VIỆT KIỀU ĐƯỢC CỦNG CỐ

Theo các chuyên gia, sự cải thiện của khung pháp lý là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy dòng kiều hối chảy về Việt Nam trong thời gian gần đây.

Ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội, phân tích: các quy định mới trong Luật Đất đai 2024 và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), đã mang lại sự thay đổi quan trọng đối với khả năng tham gia thị trường Việt Nam của người Việt ở nước ngoài. “Những điều chỉnh này không chỉ giúp thị trường vận hành minh bạch hơn, mà còn cho phép người Việt ở nước ngoài được tiếp cận và thực hiện các quyền giao dịch bất động sản tương đương với người Việt đang sinh sống trong nước”, ông Powell nhận định.

Theo ông, khung pháp lý rõ ràng chính là yếu tố then chốt giúp gia tăng mức độ an tâm cho nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh nhiều người Việt ở nước ngoài vẫn duy trì mối liên hệ gia đình, kinh tế và tần suất di chuyển thường xuyên giữa Việt Nam và nước sở tại. Những sửa đổi này góp phần giúp nhà đầu tư có cơ sở pháp lý rõ ràng hơn khi đưa ra quyết định.

Ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội.

Bên cạnh yếu tố pháp lý, ông Powell cũng đánh giá sự ổn định chính trị tiếp tục là một trong những nền tảng quan trọng tạo niềm tin dài hạn cho nhà đầu tư người Việt ở nước ngoài. Đồng thời, các động lực khác như: chính sách đầu tư cùng với việc đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông, bao gồm đường bộ, đường sắt và hệ thống sân bay, đặc biệt là sự duy trì tích cực của dòng vốn FDI… đang mở ra thêm nhiều khu vực phát triển mới trên phạm vi cả nước.

Đại diện Savills nhận định dòng vốn FDI góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất - kinh doanh, qua đó, kéo theo nhu cầu về mặt bằng sản xuất và nhà ở cho chuyên gia. Tuy nhiên, “Một yếu tố đơn lẻ sẽ không tạo ra sự tự tin cho thị trường, mà là tổng hòa của nhiều yếu tố đang cùng lúc cải thiện môi trường đầu tư của Việt Nam nói chung và bất động sản nói riêng”, ông Powell nhấn mạnh.

CĂN HỘ CHUNG CƯ DẪN DẮT DÒNG TIỀN

Trong bối cảnh đó, các nghiên cứu gần đây cho thấy phần lớn người Việt Nam ở nước ngoài khi đầu tư bất động sản tại Việt Nam thường ưu tiên phân khúc căn hộ chung cư. Theo ông Powell, nguyên nhân chính đến từ cơ chế thanh toán linh hoạt của phân khúc này.

Cụ thể, căn hộ thường được bán theo hình thức hình thành trong tương lai, với tiến độ thanh toán giãn theo từng giai đoạn, phù hợp hơn so với việc mua nhà đất yêu cầu thanh toán một lần với giá trị lớn. Trong nhiều trường hợp, các chủ đầu tư còn có chính sách hỗ trợ tài chính, giúp giảm áp lực dòng tiền cho nhà đầu tư.

Không chỉ vậy, nhiều nhà đầu tư Việt kiều còn có mức độ quen thuộc nhất định với các chủ đầu tư lớn, nhất là những doanh nghiệp có yếu tố quốc tế, từ đó, tạo thêm niềm tin khi tham gia thị trường. Ở góc độ chiến lược, căn hộ thường được xem là bước tiếp cận ban đầu phù hợp để “thử thị trường” trước khi đưa ra những quyết định đầu tư với quy mô lớn hơn.

Về các tiêu chí lựa chọn bất động sản, theo Savills, người Việt ở nước ngoài nhìn chung không có nhiều khác biệt so với các nhóm nhà đầu tư khác. Các yếu tố được cân nhắc bao gồm: vị trí, hạ tầng khu vực, tiềm năng tăng giá vốn, khả năng cho thuê và lợi suất thuê.

Đối với những nhà đầu tư không sinh sống tại Việt Nam, bất động sản thường mang mục tiêu đầu tư hoặc cho thuê. Do đó, khả năng khai thác, mức độ thu hút người thuê, và tính minh bạch trong quy trình đầu tư là những yếu tố đặc biệt quan trọng. Đặc biệt, các đô thị lớn là Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, cùng một số thị trường phát triển ổn định như Đà Nẵng đang được xem là lựa chọn phù hợp để nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm người Việt ở nước ngoài, tiếp cận thị trường, nhờ quy hoạch tương đối rõ ràng, hạ tầng đồng bộ và cơ cấu sản phẩm dễ đánh giá hiệu quả khai thác.

Ngoài ra, hệ thống tiện ích, chất lượng dự án, sự phát triển tổng thể của khu vực cùng với các yếu tố pháp lý rõ ràng tiếp tục đóng vai trò then chốt trong quá trình ra quyết định đầu tư dài hạn.

Chia sẻ tại một sự kiện bất động sản, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết tâm lý phổ biến của kiều bào là ưu tiên sở hữu tài sản hữu hình, có giá trị sử dụng thực, pháp lý rõ ràng và khả năng nắm giữ lâu dài. Quan trọng, thay vì chạy theo sóng ngắn hạn, các nhà đầu tư Việt kiều dày dặn kinh nghiệm rất coi trọng hạ tầng giao thông và khả năng kết nối vùng - những yếu tố được xem là đòn bẩy giá trị cho tài sản trong dài hạn và đã được kiểm chứng tại nhiều thị trường phát triển.

Bên cạnh đó, thương hiệu chủ đầu tư và tiêu chuẩn quản lý vận hành chuyên nghiệp cũng là tiêu chí then chốt, mang lại sự yên tâm tuyệt đối về việc quản lý tài sản cho chủ sở hữu ở xa.