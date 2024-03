Thu ngân sách 2 tháng đầu năm ước đạt 400.000 tỷ đồng, tăng 10,4%

"So với dự toán, có 37/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán đạt khá (trên 20%); còn 26/63 địa phương có tiến độ thu đạt thấp (dưới 20%). Có 53/63 địa phương có tăng trưởng thu so với cùng kỳ năm 2023, 10/63 địa phương có tổng thu thấp hơn so với cùng kỳ năm 2023".

Báo cáo của Tổng cục Thuế.