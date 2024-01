Hải Phòng thu tiền sử dụng đất tháng 1 đạt hơn 16% dự toán ngân sách năm 2024

Ngày 29/1, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết số thu từ tiền sử dụng đất tháng 1 năm 2024 của Hải Phòng ước đạt 2.355 tỷ đồng, bằng 16,2% dự toán HĐND thành phố giao cả năm (14.500 tỷ đồng), bằng 19,6% dự toán Trung ương giao về tiền sử dụng đất.

Theo UBND TP. Hải Phòng, số thu tiền sử dụng đất tháng 1/2024 trên địa bàn đạt cao do thực hiện thu từ các dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở thương mại, dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu đô thị mới Bắc sông Cấm (huyện Thuỷ Nguyên), dự án Our City (quận Dương Kinh).

Với số thu trên, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Hải Phòng tháng 1/2024 ước đạt 10.763,7 tỷ đồng, đạt 11% dự toán Trung ương giao, bằng 142,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 4.973 tỷ đồng, bằng 117,4% so với cùng kỳ năm trước. Số thu nội địa của Hải Phòng tháng 1/2024 ước đạt 5.706 tỷ đồng, bằng 171% so với cùng kỳ năm trước.

Về thu ngân sách khối quận, huyện, có 8/14 quận, huyện đạt và vượt tốc độ thu bình quân. Riêng huyện Cát Hải có số thu tiền thuê đất vượt dự toán HĐND thành phố giao, do thu tiền thuê đất gia hạn của Công ty Vinfast.

Theo ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP. Hải Phòng,

bên cạnh một số khoản thu quyền sử dụng đất chuyển từ cuối năm 2023 sang, thu từ các sắc thuế cũng bám sát dự toán. Năm 2024, dự báo hoạt động sản xuất kinh còn nhiều khó khăn, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu chưa đạt như kỳ vọng, nên nhiệm vụ thu ngân sách còn nhiều khó khăn.

Do đó các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch thu chi tiết theo từng tháng, từng quý, nhất là với các khoản thu sắc thuế theo định kỳ. Đồng thời, các sở, ngành, địa phương cần chủ động, phối hợp chặt chẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục về đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng... hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất các dự án theo kế hoạch.

Các quận, huyện cần khẩn trương xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo quy định, rà soát việc thực hiện phân cấp xác định giá đất để kịp thời báo cáo, giải quyết vướng mắc nếu có, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án.