Thủ tướng đề nghị đưa hợp tác cảng biển, logistics trở thành lĩnh vực ưu tiên giữa Việt Nam và Đức

Tại buổi tiếp Thủ hiến Hamburg (Đức) Peter Tschentscher, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực cảng biển, logistics, kinh tế biển, chuyển đổi xanh và năng lượng tái tạo; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường, tận dụng hiệu quả Hiệp định EVFTA.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và ông Peter Tschentscher, Thủ hiến kiêm Thị trưởng thứ nhất thành phố Hamburg, Đức - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Chiều 14/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp ông Peter Tschentscher, Thủ hiến kiêm Thị trưởng thứ nhất thành phố Hamburg, trung tâm kinh tế lớn của Đức và là một trong những cảng trung chuyển hàng đầu châu Âu và thế giới.

Hoan nghênh Thủ hiến Peter Tschentscher thăm Việt Nam, Thủ tướng tin tưởng chuyến thăm sẽ đạt được những kết quả cụ thể, tạo tiền đề thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Hamburg, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

THÚC ĐẨY HỢP TÁC CẢNG BIỂN, LOGISTICS VÀ NĂNG LƯỢNG XANH

Đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Đức và Hamburg, Thủ tướng nhấn mạnh vai trò của Hamburg là trung tâm kinh tế, cảng biển và logistics quan trọng của châu Âu, đồng thời là cửa ngõ kết nối Đức và châu Âu với Việt Nam cũng như thế giới.

Thủ tướng cho rằng quan hệ hợp tác Việt Nam - Đức thời gian qua phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Đức hiện là một trong những đối tác thương mại hàng đầu, một trong những nhà đầu tư lớn nhất và đối tác hợp tác phát triển quan trọng của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU).

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi tiếp - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Theo Thủ tướng, đây là thời điểm phù hợp để hai nước nâng cấp quan hệ lên tầm mức mới, tạo đột phá trong hợp tác song phương.

Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa hai bên còn rất lớn, Thủ tướng đề nghị Thủ hiến Hamburg chỉ đạo tăng cường hợp tác thực chất với các địa phương Việt Nam, tập trung vào những lĩnh vực Hamburg có thế mạnh như cảng biển, logistics, kinh tế biển, chuyển đổi xanh và đô thị thông minh.

Trong đó, Thủ tướng đề nghị đưa hợp tác kinh tế biển, cảng biển trở thành lĩnh vực trọng tâm, ưu tiên giữa Việt Nam và Đức nói chung, Hamburg nói riêng; đẩy mạnh kết nối, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm giữa cảng Hamburg với các cảng biển lớn của Việt Nam.

Việt Nam cũng mong muốn tăng cường hợp tác với Đức và châu Âu trong lĩnh vực giao thông vận tải, tiếp cận công nghệ và kinh nghiệm quản lý, phát triển hệ thống cảng biển và dịch vụ logistics.

Về chuyển đổi xanh, Thủ tướng khuyến khích các doanh nghiệp Hamburg đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực có thế mạnh, nhất là năng lượng tái tạo.

Thủ hiến Peter Tschentscher cho biết Hamburg và các doanh nghiệp Đức mong muốn thúc đẩy hợp tác dài hạn với các đối tác, địa phương của Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đồng thời, đề nghị Hamburg hỗ trợ kết nối doanh nghiệp Việt Nam tham gia cụm năng lượng tái tạo tại Hamburg và chuỗi cung ứng điện gió ngoài khơi toàn cầu; tăng cường trao đổi kinh nghiệm phát triển năng lượng xanh, năng lượng sạch.

Thủ tướng cũng đề nghị thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục đại học, phát triển nguồn nhân lực và đào tạo nghề theo mô hình đào tạo nghề song hành của Đức; triển khai các dự án hợp tác giữa Hamburg và các địa phương Việt Nam về chuyển đổi năng lượng, tăng cường khả năng chống chịu.

HỖ TRỢ HÀNG HÓA VIỆT NAM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG ĐỨC, TẬN DỤNG EVFTA

Về thương mại và đầu tư, Thủ tướng đề nghị Hamburg tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư với Việt Nam; hỗ trợ quảng bá và tiêu thụ các sản phẩm mang thương hiệu quốc gia Việt Nam tại thị trường Đức.

Các nhóm hàng được Thủ tướng đề cập gồm nông sản, thực phẩm chế biến, cà phê, đồ uống, hàng tiêu dùng, thủ công mỹ nghệ và các sản phẩm xanh, bền vững.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Peter Tschentscher, Thủ hiến kiêm Thị trưởng thứ nhất thành phố Hamburg, Đức - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng đề nghị tăng cường kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ hàng hóa Việt Nam đáp ứng tốt hơn nhu cầu, thị hiếu tiêu dùng tại Đức, qua đó mở rộng kênh tiếp cận thị trường và tận dụng hiệu quả các ưu đãi từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA).

Bên cạnh hợp tác kinh tế, Thủ tướng đề nghị Hamburg tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại địa phương hòa nhập và phát triển, góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Về phần mình, Thủ hiến Peter Tschentscher đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam, đặc biệt là kết quả tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm 2026, mục tiêu tăng trưởng hai con số và việc triển khai nhanh các dự án hạ tầng chiến lược quy mô lớn.

Thủ hiến cho rằng khuôn khổ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức, Hiệp định EVFTA cùng các thỏa thuận giữa hai Chính phủ là những động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương.

Thủ hiến khẳng định Hamburg và các doanh nghiệp Đức mong muốn đẩy mạnh hợp tác dài hạn với các đối tác, địa phương Việt Nam, nhất là TP.HCM, trong những lĩnh vực hai bên có thế mạnh bổ sung cho nhau như cảng biển, logistics, giao thông vận tải, điện gió, giáo dục đại học, khoa học - công nghệ.

Hamburg cũng mong muốn đón thêm các đoàn doanh nghiệp Việt Nam sang Đức, đồng thời phát huy hiệu quả hơn nữa Hiệp định EVFTA nhằm thúc đẩy thương mại giữa Việt Nam với Đức và EU.