Thua lỗ 3 năm liên tiếp, KVC, BII và VTL sẽ bị huỷ niêm yết trên HNX

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo 1 loạt cổ phiếu vào diện bị huỷ niêm yết, đối mặt với khả năng bị huỷ bỏ niêm yết và cổ phiếu vào diện bị cảnh báo.

Cụ thể: 49.500.000 cổ phiếu KVC của CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ sẽ bị huỷ niêm yết trên HNX từ ngày 16/5 và ngày giao dịch cuối cùng tại HNX là ngày 15/5 do kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ thua lỗ trong 3 năm liên tục (2020, 2021, 2022), thuộc trường họp hủy bỏ niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

Tương tự, 57.680.000 cổ phiếu BII của CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư sẽ bị huỷ niêm yết từ ngày 18/5 và ngày giao dịch cuối cùng tại HNX là ngày 17/5 do Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC đã từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư, thuộc trường hợp hủy bỏ niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Cuối cùng, 5.059.992 cổ phiếu VTL của Công ty cổ phần Vang Thăng Long sẽ bị huỷ niêm yết vào ngày 19/5 tới và ngày giao dịch cuối cùng tại HNX là ngày 18/5 do công ty này có tổng số lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp và vốn chủ sở hữu âm tại ngày 31/12/2022 trên báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam, thuộc trường họp hủy bỏ niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

- Cổ phiếu SD4 của Công ty cổ phần Sông Đà 4 có khả năng bị hủy bỏ niêm yết theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 120 Nghị định 15 5/2020/NĐ-CP do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm trong 03 năm liên tiếp (2020, 2021, 2022).

Theo đó, HNX sẽ xem xét tiến hành hủy bỏ niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu SD4 theo quy định và HNX cũng đề nghị công ty có văn bản phản hồi về vấn đề nêu trên trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ký thông báo.

- Bên cạnh đó, HNX đưa vào diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu PVL của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 25/4 tới do tổ chức đăng ký giao dịch là công ty bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc do tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đói với báo cáo tài chính năm 2022.

Do đó, cổ phiếu này bị hạn chế về thời gian giao dịch và chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần Quy định áp dụng theo Điểm c khoản 1 Điều 34 Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yểt ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 16/11/2022 của Hội đông Thành viên Sở. Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày cổ phiếu bị hạn chế giao dịch theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này, PVL phải gửi văn bản cho HNX giải trình nguyên nhân, đưa ra phưong án khắc phục tình trạng bị hạn chế giao dịch.

- HNX cũng duy trì diện bị cảnh báo đối với cổ phiếu DNM của Tổng công ty cổ phần Y tế Danameco do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 15 ngày so với thời hạn quy định và tổ chức niêm yết này cũng chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét quá 15 ngày so với thời hạn quy định;

Đồng thời, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, DNM phải gửi HNX và công bố thông tin kèm theo biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo.

- HNX duy trì diện bị cảnh báo đối với cổ phiếu L62 của Công ty cổ phân Lilama 69-2 do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 15 ngày so với thời hạn quy định và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 trên báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán là số âm, áp dụng theo điểm g khoản I Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/ tháng 3 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

- HNX đưa vào diện bị cảnh báo đối với cổ phiếu CVN của Cồng ty cổ phần Vinam do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022 của CTCP Vinam;

- HNX đưa vào diện bị cảnh báo đối với cổ phiếu MST của Công ty cổ phàn Đầu tư MST do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán quá 15 ngày so với thời hạn quy định;

- HNX đưa vào diện bị cảnh báo đối với cổ phiếu TKC của CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ do tổ chức niêm yết chậm nộp BCT năm 2022 đã được kiểm toán ngoại quá 15 ngày do với quy định;

- HNX đưa vào diện bị cảnh báo đối với cổ phiếu TVC của CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt do do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán quá 15 ngày so với thời hạn quy định. Đồng thời, cổ phiếu này được bổ sung vào danh sách chứng khoán không được phép ký quỹ từ ngày 24/4 do chứng khoán thuộc diện cảnh báo và LNST của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2022 trên BCTC hợp nhất bán niên năm 2022 của công ty đã được soát xét là con số âm và công ty cũng chậm công bố thông tin BCTC năm 2022 đã được kiểm toán quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin.