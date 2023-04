Có ý kiến kiểm toán ngoại trừ 3 năm liên tiếp, HU3 bị huỷ niêm yết bắt buộc

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc hủy niêm yết bắt buộc đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 (mã HU3-HOSE).

Cụ thể: HOSE đã nhận được công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2022 của HU3. Ngoài ra, HU3 có công văn số 46/CV-HUD3 giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên BCTC kiểm toán năm 2022 và chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4/2022 so với báo cáo được kiểm toán.

Do đó, căn cứ quy định tại điểm h khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020: “1. cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi xảy ra một trong các trường hợp sau: ...h) Tổ chức kiểm toán không chấp nhận thực hiện kiếm toán hoặc có ỷ kiến kiếm toán trái ngược hoặc từ chối cho ỷ kiến đối với báo cáo tài chính năm gần nhất của tể chức niêm yết hoặc có ỷ kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm trong 03 năm liên tiếp; ”

Theo đó, BCTC kiểm toán năm 2020, 2021, 2022 của công ty đều có ý kiến ngoại trừ của công ty kiểm toán, vì vậy HOSE sẽ thực hiện hủy niêm yết bắt buộc cổ phiếu HU3 của CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD3 theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Theo ý kiến của kiểm toán viên, công ty chưa xác định được khả năng thu hồi giá trị chi phí xây dựng dở dang của Công trình Nhà máy chế tạo thiết bị nâng hạ - Xí nghiệp cơ khí Quang Trung. Đến thời điểm phát hành báo cáo này bên kiểm toán vẫn chưa xác định được doanh thu còn được chủ đầu tư chấp nhận thanh toán và chi phí giá vốn còn phải ghi nhận.

Do đó, bên kiểm toán không đủ cơ sở để đánh giá về khả năng thu hồi đối với giá trị chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại ngày 31/12/2022 là: 24.737.248.665 đồng (tại ngày 01/01/2022 là: 24.737.248.665 đồng). Vì vậy, Bên kiểm toán không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu này hay không và ảnh hưởng của nó đến Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty.

Về vấn đề này, HU3 cho biết trong năm 2022, Công HU3 tiếp tục áp dụng nhiều biện pháp làm việc với chủ đầu tư để quyết toán công trình. Tuy nhiên, do Chủ đầu tư đang làm thủ tục xin chuyển đổi công năng của công trình chưa xong. Vì vậy đến thời điểm này công trình chưa được Chủ đầu tư phê duyệt quyết toán.

Cũng theo HU3, nếu được phê duyệt doanh thu của công trình còn được ghi nhận khoảng 25 tỷ đồng. Công ty sẽ tiếp tục bám sát Chủ đầu tư để làm việc và cung cấp số liệu cho đơn vị kiểm toán.

Theo BCTC đã kiểm toán, HU3 ghi nhận lợi nhuận sau thuế lũy kế quý 4/2022 đạt -9,860 tỷ dồng, chênh lệch so với báo cáo được kiểm toán (lợi nhuận sau thuế sau kiếm toán là 0,479 tỷ dồng). HU3 cho biết, nguyên nhân của việc chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên là do trên báo cáo tài chính quý 4/2022, công ty đã chủ động xử lý khoản chi phí dở dang của công trình chưa được quyết toán vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, sau khi soát xét đơn vị kiểm toán đánh giá khoản xử lý này chưa có đủ cơ sở chắc chắn để xác định vào chi phí trong kỳ.



Do đã điều chỉnh khoản chi phí này về chi phí dở dang để chờ được quyết toán công trình và đây là nguyên nhân chính dẫn đến chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính công bố quý 4/2022 so với báo cáo được kiểm toán.

Mới đây, công ty chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 và chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 3% (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày thanh toán là ngày 13/4 tới.