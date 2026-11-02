Thúc đẩy chuyển đổi xanh, nâng tầm nông sản Việt Nam

Hội chợ triển lãm Nông nghiệp quốc tế lần thứ 26 (AgroViet 2026) diễn ra từ ngày 12 - 15/11 tại Hà Nội, với sự tham gia của hơn 100 đơn vị, doanh nghiệp trong nước và quốc tế giới thiệu nông sản, công nghệ và thiết bị phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững...

Quang cảnh cuộc gặp mặt báo chí. Ảnh: Chu Khôi.

Ngày 2/11/2026, Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp Việt Nam (Agritrade) tổ chức gặp mặt báo chí, thông tin về công tác tổ chức Hội chợ triển lãm Nông nghiệp quốc tế lần thứ 26 - AgroViet 2026.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Agritrade, cho biết trong 9 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 56,3 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2025; thặng dư thương mại đạt 16,9 tỷ USD.

Trong bối cảnh cạnh tranh thương mại, rào cản kỹ thuật và biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, ngành nông nghiệp đang đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn và ứng dụng công nghệ cao. Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định kết nối cung cầu, mở cửa thị trường và tháo gỡ vướng mắc là những giải pháp quan trọng để mở rộng đầu ra cho nông sản Việt Nam.

HƠN 250 GIAN HÀNG GIỚI THIỆU NÔNG SẢN VÀ CÔNG NGHỆ

Thông tin về hội chợ, ông Tiến cho viết AgroViet 2026 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo, Agritrade phối hợp với Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường cùng Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia tổ chức. Hội chợ diễn ra tại số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Hà Nội, với chủ đề “Phát huy truyền thống - Kiến tạo tương lai xanh”, nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Môi trường.

Ông Nguyễn Minh Tiến: "Điểm mới của AgroViet 2026 là mở rộng trưng bày công nghệ, thiết bị bảo vệ môi trường". Ảnh: Chu Khôi.

Hội chợ dự kiến có hơn 250 gian hàng tiêu chuẩn, với sự tham gia của hơn 100 đơn vị, doanh nghiệp đến từ 25 tỉnh, thành phố và nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và các nước ASEAN. Riêng khu triển lãm quốc tế chuyên đề và các không gian trưng bày đặc biệt có tổng diện tích hơn 1.000 m2

Các sản phẩm trưng bày gồm nông sản chủ lực, sản phẩm có giá trị xuất khẩu cao, sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, nông sản ứng dụng công nghệ cao, giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản. Hội chợ cũng giới thiệu vật tư sản xuất nông nghiệp như phân bón vi sinh, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, máy móc cơ giới, hệ thống nhà lưới, nhà màng, tưới nhỏ giọt và thiết bị sơ chế, chế biến, bảo quản nông sản.

Các dịch vụ hỗ trợ chuỗi giá trị như bao bì, logistics, kho lạnh, tem truy xuất nguồn gốc, hệ thống phân phối và sàn thương mại điện tử cũng góp mặt tại sự kiện.

Điểm mới của AgroViet 2026 là mở rộng trưng bày công nghệ, thiết bị bảo vệ môi trường; dành không gian riêng cho sản phẩm khoa học công nghệ và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Đáng chú ý, khu triển lãm quốc tế máy móc, thiết bị, vật tư nông nghiệp và công nghệ chế biến sau thu hoạch có quy mô khoảng 50 gian hàng tiêu chuẩn, quy tụ doanh nghiệp Nhật Bản, Trung Quốc và Việt Nam. Các sản phẩm được giới thiệu gồm máy nông nghiệp, thiết bị chế biến thực phẩm, phân bón, giống rau củ quả, thuốc bảo vệ thực vật, sản phẩm thú y, chăn nuôi, thủy sản, mô hình nông nghiệp tuần hoàn Aquaponics và vật tư nhà kính.

Ngoài ra, khu gian hàng quốc tế giới thiệu nông sản, thủy sản chế biến sâu và hàng tiêu dùng của doanh nghiệp tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) có quy mô khoảng 50 gian hàng.

Để thuận tiện cho khách tham quan, hội chợ được bố trí thành 5 khu vực: triển lãm chung; máy móc, thiết bị và vật tư nông nghiệp quốc tế; nông sản, thủy sản chế biến sâu và hàng tiêu dùng quốc tế; gian hàng trong nước gắn với chuỗi giá trị nông nghiệp (100 - 120 gian hàng); không gian giới thiệu khoa học công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

TĂNG CƯỜNG KẾT NỐI GIAO THƯƠNG

Lễ khai mạc AgroViet 2026 dự kiến diễn ra từ 8h30 đến 10h ngày 12/11. Chiều cùng ngày, Ban tổ chức phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thành phố Đồng Nai tổ chức Hội nghị kết nối cung - cầu.

Hoạt động này tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã trong nước gặp gỡ nhà nhập khẩu, nhà phân phối và hệ thống bán lẻ trong, ngoài nước. Ban tổ chức cũng tổ chức khoảng 10 đoàn hợp tác xã, cơ sở sản xuất, nông dân và sinh viên các trường nông nghiệp đến tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm.

Công tác quảng bá được đẩy mạnh trên các nền tảng Facebook, TikTok, Zalo; đồng thời khảo sát, phân loại dữ liệu khách tham quan nhằm nâng cao hiệu quả kết nối với các đơn vị tham gia. AgroViet 2026 dự kiến thu hút khoảng 20.000 lượt khách tham quan, giao dịch trong 4 ngày.

Bên cạnh AgroViet 2026, từ ngày 10 - 13/12/2026, trong khuôn khổ Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2026 tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức “Không gian quảng bá, giới thiệu và trải nghiệm ẩm thực ba miền gắn với sản phẩm OCOP”.

Chương trình do Agritrade phối hợp với Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện, có diện tích khoảng 600 m2, với sự tham gia của 5 địa phương và 50 doanh nghiệp, hợp tác xã.

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp Việt Nam chủ trì cuộc gặp mặt báo chí. Ảnh: Chu Khôi.

Không gian được thiết kế theo chủ đề văn hóa ba miền Bắc - Trung - Nam. Miền Bắc tái hiện nét cổ kính của phố cổ Hà Nội và vùng đồng bằng Bắc Bộ qua hình ảnh nhà cổ mái ngói, cổng vòm di sản. Miền Trung khai thác kiến trúc phố cổ Hội An, nhà tre mái nón Huế cách điệu, đèn lồng và hồ sen. Miền Nam tái hiện văn hóa sông nước miệt vườn với nhà mái lá, ghe xuồng chở hoa trái và hình ảnh xuồng lúa nước.

Tại đây, khách tham quan được tìm hiểu, thưởng thức sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, đồ uống, gia vị và các sản phẩm mắm truyền thống. Các hoạt động trải nghiệm ẩm thực, tọa đàm về văn hóa đồ uống, gia vị, livestream quảng bá sản phẩm và kết nối giao thương cũng được tổ chức.

Thông qua hai sự kiện, Ban tổ chức kỳ vọng quảng bá nông sản, sản phẩm OCOP, công nghệ và thiết bị phục vụ sản xuất; đồng thời tạo thêm cơ hội kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã với các đối tác trong và ngoài nước.