AgroViet 2025: Kết tinh truyền thống - Vươn tầm hội nhập

Hội chợ Triển lãm nông nghiệp quốc tế AgroViet 2025 không chỉ là một sự kiện xúc tiến thương mại thường niên, mà còn là biểu tượng của sự kết tinh truyền thống và hội nhập quốc tế trong ngành nông nghiệp Việt Nam...

Ngày 4/11/2025, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức họp báo giới thiệu Hội chợ Triển lãm nông nghiệp quốc tế AgroViet 2025 – sự kiện xúc tiến thương mại trọng điểm của ngành nông nghiệp Việt Nam. Với chủ đề “Kết tinh truyền thống – Hội nhập quốc tế”, AgroViet 2025 được kỳ vọng trở thành cầu nối quan trọng giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà phân phối và thị trường tiêu dùng trong nước, quốc tế.

KẾT NỐI CUNG CẦU NỒNG SẢN

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết quá trình chuyển đổi từ mô hình nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn và ứng dụng công nghệ cao đang diễn ra mạnh mẽ. Đây được xem là động lực bền vững giúp nông nghiệp Việt Nam giữ vững vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, ngay cả trong bối cảnh thế giới vẫn đối diện các tác động của dịch bệnh, xung đột địa chính trị và biến đổi khí hậu.

“Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định việc tăng cường kết nối cung – cầu và mở rộng thị trường tiêu thụ thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại như AgroViet 2025 là giải pháp quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng và hội nhập quốc tế”, ông Tiến nhấn mạnh.

AgroViet 2025 cũng là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Nông nghiệp và Môi trường, mang ý nghĩa tôn vinh truyền thống và khẳng định vị thế của nông nghiệp Việt Nam trong tiến trình hội nhập sâu rộng. AgroViet 2025 diễn ra từ ngày 12 đến 16/11/2025, tại Khu Hội chợ triển lãm giao dịch kinh tế và thương mại (489 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội).

AgroViet 2025 có sự tham gia của hơn 200 gian hàng trên diện tích trưng bày hơn 500m2 của gần 100 đơn vị đến từ Việt Nam và nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Hoa), Australia…

Khu gian hàng quốc tế: 79 gian trưng bày công nghệ, thiết bị, vật tư nông nghiệp như máy sấy ngũ cốc, thiết bị đo độ ẩm, công nghệ xử lý sinh khối, hạt giống chất lượng cao, phân bón hữu cơ…

Khu gian hàng trong nước: đại diện 23 tỉnh, thành phố mang đến những sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, hàng nghìn sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu như Gạo ST25, gạo tám Điện Biên, trà hoa cúc vàng, na Chi Lăng, sầu riêng Ngũ Hiệp, cá kho làng Vũ Đại, hành tỏi Lý Sơn, cơm cháy Ninh Bình…

Ngoài ra, hơn 50 gian hàng ngoài trời sẽ giới thiệu nông sản, văn hóa và ẩm thực đặc trưng từ Trung Quốc như táo đỏ, trà hoa, trái cây sấy khô, yến sào và sản phẩm thủ công.

NÔNG NGHIỆP PHÁT THẢI THẤP, HƯỚNG TỚI KỶ NGUYÊN XANH

Điểm nhấn của AgroViet 2025 là khu trưng bày sản phẩm “phát thải thấp”, đặc biệt là gạo sản xuất theo quy trình giảm phát thải. Đây là mô hình sản xuất hạn chế sử dụng hóa chất, tối ưu tài nguyên và ứng dụng quy trình carbon thấp trong sản xuất lúa gạo.

Thông qua khu trưng bày này, người tiêu dùng có thể tiếp cận với quy trình sản xuất thân thiện với môi trường, các mô hình canh tác tiết kiệm nước, giảm phát thải CH4, tuần hoàn phụ phẩm. Cùng với đó, ứng dụng năng lượng tái tạo vào nông nghiệp (sấy khô nông sản bằng năng lượng mặt trời, tận dụng phụ phẩm làm nhiên liệu), giải pháp xử lý và tái chế phụ phẩm nông nghiệp nhằm giảm phát thải và tiến dần tới nền nông nghiệp tuần hoàn.

Quang cảnh họp báo.

Theo ông Nguyễn Minh Tiến, cách tiếp cận này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho người nông dân, mà còn thay đổi nhận thức về tiêu dùng xanh và trách nhiệm với môi trường.

Bên cạnh hoạt động trưng bày sản phẩm, trong khuôn khổ hội chợ sẽ diễn ra: Hội nghị xúc tiến thương mại Việt Nam – Trung Quốc; Hội nghị kết nối giao thương nông, lâm, thủy sản giữa Hà Nội và các địa phương. Đây là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm đối tác, ký kết hợp đồng xuất khẩu, khai thác thị trường quốc tế và củng cố thị trường nội địa.