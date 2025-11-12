Agroviet 2025: Kết tinh truyền thống, hướng tới nông nghiệp xanh

Với sự tham gia của hàng trăm đơn vị trong và ngoài nước, AgroViet 2025 đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin, giao dịch thương mại nông sản và mang tới trải nghiệm hấp dẫn cho khách tham quan. Sự kiện này không chỉ tạo không gian giao thương, mà còn lan tỏa thông điệp về sự chuyển đổi bền vững của nông nghiệp Việt Nam, từ dựa trên kinh nghiệm sang dựa trên khoa học và công nghệ...

Ngày 12/11/2025, Hội chợ triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 25 – AgroViet 2025 chính thức khai mạc tại Khu Hội chợ triển lãm giao dịch Kinh tế và thương mại (489 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Hà Nội). Sự kiện diễn ra đến hết ngày 16/11/2025, thu hút sự quan tâm của đông đảo doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức xúc tiến thương mại cùng người tiêu dùng.

CHUYỂN MÌNH MẠNH MẼ THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN XANH

AgroViet là hội chợ xúc tiến thương mại thường niên quan trọng của ngành Nông nghiệp và Môi trường, hướng tới mục tiêu tăng cường hợp tác kinh tế quốc tế, quảng bá thương hiệu, giao dịch thương mại và tôn vinh các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của Việt Nam.

Năm 2025, hội chợ được tổ chức với chủ đề “Kết tinh truyền thống – Hội nhập quốc tế”, là hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường và chào mừng Đại hội thi đua yêu nước lần thứ I của ngành.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Minh Tiến – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp nhấn mạnh: trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng và biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, ngành Nông nghiệp và Môi trường không chỉ là “trụ đỡ” truyền thống của nền kinh tế mà còn đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng phát triển xanh, bền vững và hội nhập quốc tế.

Ông Nguyễn Minh Tiến: "AgroViet 2025 được xác định là một trong những giải pháp xúc tiến thương mại trọng điểm".

Theo ông Tiến, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới, đứng top đầu về nhiều mặt hàng như gạo, cà phê, hồ tiêu, điều, rau quả, thủy sản và gỗ. Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt 62,5 tỷ USD; tính riêng 10 tháng năm 2025, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 58,13 tỷ USD, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm 2024. Toàn ngành phấn đấu đạt mốc 70 tỷ USD vào cuối năm 2025 - mức cao nhất từ trước đến nay.

Từ những tín hiệu tích cực này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang đẩy mạnh chiến lược tháo gỡ rào cản, mở rộng thị trường xuất khẩu, song song với thúc đẩy tiêu thụ nông sản trong nước. AgroViet 2025 được xác định là một trong những giải pháp xúc tiến thương mại trọng điểm nhằm hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng và hội nhập.

ĐIỂM HẸN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP

AgroViet 2025 có sự tham gia của gần 250 gian hàng, trưng bày các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp. Năm nay, hội chợ có sự tham gia của các đoàn đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Trung Quốc, Đài Loan, cùng 24 tỉnh, thành phố trong cả nước. Các đơn vị tham dự gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh và các tổ chức quốc tế liên quan đến nông nghiệp.

AgroViet 2025 tiếp tục khẳng định xu hướng phát triển nông nghiệp xanh, tuần hoàn, áp dụng công nghệ sạch và giảm phát thải. Điều này thể hiện qua các nhóm sản phẩm, mô hình và giải pháp được giới thiệu: Công nghệ sản xuất hữu cơ; Thiết bị sử dụng năng lượng tái tạo trong nông nghiệp; Giải pháp xử lý và tái chế phụ phẩm nông nghiệp". Ông Nguyễn Minh Tiến – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp.

Ở khu vực trưng bày quốc tế, hơn 50 gian hàng ngoài trời giới thiệu các sản phẩm nông sản, thực phẩm chế biến và đồ uống đến từ nhiều quốc gia, đặc biệt là nhóm nông sản – thực phẩm giá trị cao như: Bào ngư, mật ong Manuka, dầu ôliu, nước táo ép, rượu vang (Úc); Sâm, nấm linh chi, đông trùng hạ thảo (Hàn Quốc); Trà hoa, trái cây sấy khô, mì giòn, tương ớt tươi nhiều hương vị… (Trung Quốc).

Ngoài ra, nhiều mặt hàng máy móc và vật tư nông nghiệp hiện đại cũng được trưng bày như máy gieo hạt, máy xay xát gạo, máy sấy nông sản, hệ thống tưới tiêu, phân bón hữu cơ, hạt giống chất lượng cao, mang lại cơ hội kết nối, chuyển giao công nghệ giữa doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế.

Hội chợ giới thiệu đầy đủ các nhóm sản phẩm tiêu biểu của Việt Nam: Sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên; Sản phẩm có chỉ dẫn địa lý, đặc sản vùng miền; Sản phẩm hữu cơ, sản phẩm chủ lực và hàng nông sản tiềm năng xuất khẩu. Một số đặc sản thu hút sự chú ý gồm: Gạo ST25, gạo tám Điện Biên, séng cù Lào Cai, Sâm Cúc Phương BOCHI, trà hoa cúc vàng Cúc Phương, Na Phú Long, cá kho làng Vũ Đại, thịt dê và cơm cháy Ninh Bình, thạch đen Chu Hạnh, Na Chi Lăng, sầu riêng Ngũ Hiệp, khóm Cầu Đúc, miến dong Cao Bằng, nem Thanh Hóa, hành tỏi Lý Sơn, cá hồi Sa Pa, rau củ quả Mộc Châu…

Một gian hàng hội chợ

Để tăng sức hấp dẫn và hiệu quả xúc tiến thương mại, Ban tổ chức bố trí hội chợ thành 5 không gian trưng bày chính.

Gian hàng triển lãm chung (120 m2), trưng bày thành tựu 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường thông qua hệ thống hình ảnh, video, số liệu. Đây cũng là nơi giới thiệu các mô hình công nghệ mới và sản phẩm OCOP tiêu biểu.

Khu triển lãm quốc tế máy, thiết bị và công nghệ chế biến sau thu hoạch (1.000 m²), là điểm nhấn của hội chợ, khu vực này quy tụ các doanh nghiệp trong và ngoài nước, trưng bày máy móc, vật tư, công nghệ phục vụ sản xuất - chế biến.

Khu gian hàng trong nước gắn với chuỗi giá trị nông nghiệp quy mô 120 gian, là nơi các tỉnh, thành phố và doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm chủ lực, tìm kiếm đối tác tiêu thụ và mở rộng kênh phân phối.

Không gian quảng bá ứng dụng thương mại điện tử hàng nông sản (100 m2), các hoạt động livestream bán hàng, kết nối tiêu thụ, giới thiệu gian hàng nông sản trên các sàn thương mại điện tử được trình diễn trực tiếp. Ban tổ chức phối hợp với TikTok Việt Nam hướng dẫn doanh nghiệp kỹ năng mở kênh, vận hành gian hàng nông sản trong môi trường số.

Không gian trải nghiệm ẩm thực - văn hóa vùng miền (100 m2), khách tham quan có thể xem trình diễn pha chế trà, cà phê, chế biến món ăn từ đặc sản của các vùng trên cả nước.