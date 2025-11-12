Agroviet 2025: Kết tinh truyền thống, hướng tới nông nghiệp xanh

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 13/11/2025
Chu Khôi
12/11/2025, 15:36
Với sự tham gia của hàng trăm đơn vị trong và ngoài nước, AgroViet 2025 đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin, giao dịch thương mại nông sản và mang tới trải nghiệm hấp dẫn cho khách tham quan. Sự kiện này không chỉ tạo không gian giao thương, mà còn lan tỏa thông điệp về sự chuyển đổi bền vững của nông nghiệp Việt Nam, từ dựa trên kinh nghiệm sang dựa trên khoa học và công nghệ...
Ngày 12/11/2025, Hội chợ triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 25 – AgroViet 2025 chính thức khai mạc tại Khu Hội chợ triển lãm giao dịch Kinh tế và thương mại (489 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Hà Nội). Sự kiện diễn ra đến hết ngày 16/11/2025, thu hút sự quan tâm của đông đảo doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức xúc tiến thương mại cùng người tiêu dùng.
AgroViet là hội chợ xúc tiến thương mại thường niên quan trọng của ngành Nông nghiệp và Môi trường, hướng tới mục tiêu tăng cường hợp tác kinh tế quốc tế, quảng bá thương hiệu, giao dịch thương mại và tôn vinh các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của Việt Nam.
Năm 2025, hội chợ được tổ chức với chủ đề “Kết tinh truyền thống – Hội nhập quốc tế”, là hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường và chào mừng Đại hội thi đua yêu nước lần thứ I của ngành.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Minh Tiến – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp nhấn mạnh: trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng và biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, ngành Nông nghiệp và Môi trường không chỉ là “trụ đỡ” truyền thống của nền kinh tế mà còn đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng phát triển xanh, bền vững và hội nhập quốc tế.
Theo ông Tiến, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới, đứng top đầu về nhiều mặt hàng như gạo, cà phê, hồ tiêu, điều, rau quả, thủy sản và gỗ. Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt 62,5 tỷ USD; tính riêng 10 tháng năm 2025, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 58,13 tỷ USD, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm 2024. Toàn ngành phấn đấu đạt mốc 70 tỷ USD vào cuối năm 2025 - mức cao nhất từ trước đến nay.
Từ những tín hiệu tích cực này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang đẩy mạnh chiến lược tháo gỡ rào cản, mở rộng thị trường xuất khẩu, song song với thúc đẩy tiêu thụ nông sản trong nước. AgroViet 2025 được xác định là một trong những giải pháp xúc tiến thương mại trọng điểm nhằm hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng và hội nhập.
AgroViet 2025 có sự tham gia của gần 250 gian hàng, trưng bày các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp. Năm nay, hội chợ có sự tham gia của các đoàn đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Trung Quốc, Đài Loan, cùng 24 tỉnh, thành phố trong cả nước. Các đơn vị tham dự gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh và các tổ chức quốc tế liên quan đến nông nghiệp.
Ở khu vực trưng bày quốc tế, hơn 50 gian hàng ngoài trời giới thiệu các sản phẩm nông sản, thực phẩm chế biến và đồ uống đến từ nhiều quốc gia, đặc biệt là nhóm nông sản – thực phẩm giá trị cao như: Bào ngư, mật ong Manuka, dầu ôliu, nước táo ép, rượu vang (Úc); Sâm, nấm linh chi, đông trùng hạ thảo (Hàn Quốc); Trà hoa, trái cây sấy khô, mì giòn, tương ớt tươi nhiều hương vị… (Trung Quốc).
Ngoài ra, nhiều mặt hàng máy móc và vật tư nông nghiệp hiện đại cũng được trưng bày như máy gieo hạt, máy xay xát gạo, máy sấy nông sản, hệ thống tưới tiêu, phân bón hữu cơ, hạt giống chất lượng cao, mang lại cơ hội kết nối, chuyển giao công nghệ giữa doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế.
Hội chợ giới thiệu đầy đủ các nhóm sản phẩm tiêu biểu của Việt Nam: Sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên; Sản phẩm có chỉ dẫn địa lý, đặc sản vùng miền; Sản phẩm hữu cơ, sản phẩm chủ lực và hàng nông sản tiềm năng xuất khẩu. Một số đặc sản thu hút sự chú ý gồm: Gạo ST25, gạo tám Điện Biên, séng cù Lào Cai, Sâm Cúc Phương BOCHI, trà hoa cúc vàng Cúc Phương, Na Phú Long, cá kho làng Vũ Đại, thịt dê và cơm cháy Ninh Bình, thạch đen Chu Hạnh, Na Chi Lăng, sầu riêng Ngũ Hiệp, khóm Cầu Đúc, miến dong Cao Bằng, nem Thanh Hóa, hành tỏi Lý Sơn, cá hồi Sa Pa, rau củ quả Mộc Châu…
Để tăng sức hấp dẫn và hiệu quả xúc tiến thương mại, Ban tổ chức bố trí hội chợ thành 5 không gian trưng bày chính.
Gian hàng triển lãm chung (120 m2), trưng bày thành tựu 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường thông qua hệ thống hình ảnh, video, số liệu. Đây cũng là nơi giới thiệu các mô hình công nghệ mới và sản phẩm OCOP tiêu biểu.
Khu triển lãm quốc tế máy, thiết bị và công nghệ chế biến sau thu hoạch (1.000 m²), là điểm nhấn của hội chợ, khu vực này quy tụ các doanh nghiệp trong và ngoài nước, trưng bày máy móc, vật tư, công nghệ phục vụ sản xuất - chế biến.
Khu gian hàng trong nước gắn với chuỗi giá trị nông nghiệp quy mô 120 gian, là nơi các tỉnh, thành phố và doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm chủ lực, tìm kiếm đối tác tiêu thụ và mở rộng kênh phân phối.
Không gian quảng bá ứng dụng thương mại điện tử hàng nông sản (100 m2), các hoạt động livestream bán hàng, kết nối tiêu thụ, giới thiệu gian hàng nông sản trên các sàn thương mại điện tử được trình diễn trực tiếp. Ban tổ chức phối hợp với TikTok Việt Nam hướng dẫn doanh nghiệp kỹ năng mở kênh, vận hành gian hàng nông sản trong môi trường số.
Không gian trải nghiệm ẩm thực - văn hóa vùng miền (100 m2), khách tham quan có thể xem trình diễn pha chế trà, cà phê, chế biến món ăn từ đặc sản của các vùng trên cả nước.
Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 không chỉ là triển lãm thương mại quy mô lớn, với sự hiện diện của hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước, trình diễn các giải pháp tự động hóa và sản xuất thông minh, mà còn là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa khát vọng nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững cho nền công nghiệp quốc gia…
90% các thị trường xuất khẩu chính của dệt may đều là các thị trường khó tính, yêu cầu rất khắt khe. Do đó, chuyển đổi kép là con đường tất yếu của ngành dệt may, để nâng cao năng lực cạnh tranh, chứ không chỉ là xu hướng...
Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, từ vạch xuất phát của gian khó và thiếu thốn, ngành nông nghiệp và môi trường đã vươn lên trở thành một trong những trung tâm sản xuất và xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới. Sức bật này được tạo nên bởi tư duy quản trị tài nguyên và môi trường hiệu quả, ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến và sức sống từ nông thôn mới, vững bước hướng tới mục tiêu nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh…
Chiều tối 11/11/2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), trực tuyến với 21 tỉnh, thành phố ven biển. Đây là một phần trong chuỗi các phiên họp hàng tuần nhằm đẩy mạnh các biện pháp chống khai thác IUU...
Trong 10 tháng năm 2025, xuất khẩu thép của Hà Tĩnh giảm mạnh do ảnh hưởng của suy thoái thị trường thép toàn cầu. Tuy nhiên, những điểm sáng từ dệt may, xơ sợi dệt và các Hiệp định thương mại tự do đang mở ra dư địa phục hồi cho những tháng cuối năm...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Doanh nghiệp
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: