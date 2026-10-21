Tiền vào ào ạt, sắc xanh tràn ngập, VN-Index tăng mạnh nhất 3 tháng

Trạng thái thị trường đột ngột thay đổi trong phiên sáng nay khi dòng tiền đổ vào cực kỳ ấn tượng. Thanh khoản hai sàn niêm yết tăng gấp đôi sáng hôm qua, đạt 9.682 tỷ đồng, mức kỷ lục kể từ cuối tháng 7 vừa qua. VN-Index cũng tăng 2,15%, mức cao nhất trong vòng 3 tháng trở lại đây.

VIC, VHM vẫn đóng góp rất nhiều điểm cho VN-Index nhưng diễn biến tăng cũng lan tỏa rất rộng.

Chỉ số đại diện sàn HoSE chốt phiên tăng 36,39 điểm dưới lực đẩy mạnh mẽ từ các cổ phiếu vốn hóa lớn. VN30-Index cũng tăng 1,41%. VIC tăng 5,98%, VHM tăng 5,19%, BID tăng 1,63%, TCB tăng 1,03% là những cổ phiếu khỏe nhất trong nhóm trụ. Chỉ riêng VIC và VHM đã đem về tới hơn 26 điểm cho VN-Index.

Dù vậy điều đó không có nghĩa là chỉ xuất hiện kéo trụ. Độ rộng rổ VN30 rất tốt với 24 mã xanh và 5 mã đỏ, trong đó 14 cổ phiếu tăng vượt 1%. Nhóm giảm giá chỉ có BSR giảm 1,22%, HDB giảm 1,13% là đáng kể nhưng cũng ít ảnh hưởng đến điểm số.

Thanh khoản rổ VN30 ghi nhận tăng 64,5% so với sáng hôm qua, đạt gần 4.188 tỷ đồng, giá trị tăng tuyệt đối tới 1.642 tỷ đồng. Mức tăng thanh khoản này không thể đến từ vài giao dịch đơn lẻ được. VN30-Index đang chốt ở giá cao nhất phiên sáng dù hầu hết các cổ phiếu, trừ VIC và TCB, đã lùi lại một chút. Khả năng duy trì lực cầu chặn giá cho thấy thanh khoản hình thành từ khả năng chủ động của người mua.

Đối với các cổ phiếu vừa và nhỏ, thị trường nóng lên càng tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu cơ ngắn hạn vốn đã tạo thế ngược dòng ở nhiều mã trong các phiên trước. Độ rộng sàn HoSE ngay từ đầu phiên đã thể hiện sự áp đảo tăng giá, duy trì liên tục trong thời gian giao dịch và kết phiên có 224 mã xanh/91 mã đỏ. Chỉ riêng số tăng vượt 1% đã lên tới 138 cổ phiếu, chiếm 39% tổng số mã có giao dịch của VN-Index.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Dòng tiền mua chủ động giúp thanh khoản sàn HoSE tăng 200% so với sáng hôm qua, đạt 9.131 tỷ đồng, tương đương mức tăng tuyệt đối hơn 4.568 tỷ đồng. Như vậy rổ VN30 chỉ đóng góp 35,9% mức thanh khoản tăng thêm, xác nhận giao dịch sôi động đột biến ở các cổ phiếu vừa và nhỏ. Ngoài ra, sự chủ động từ bên mua khiến toàn sàn HoSE có 27 cổ phiếu đạt giao dịch vượt mốc trăm tỷ đồng thì chỉ 3 mã đỏ là HDB, PVT và BSR.

Các cổ phiếu nhận được dòng tiền nổi bật và giá tăng cực mạnh hôm nay là VIX khớp 439,6 tỷ đồng, giá tăng 4,53%; VHM khớp 417 tỷ, giá tăng 5,19%; VSC khớp 313,6 tỷ, giá tăng 6,72%; GEX khớp 292 tỷ, giá tăng 4,18%; VIC khớp 258,2 tỷ, giá tăng 5,98%; GEE khớp 222,7 tỷ, giá tăng 6,93%... Toàn sàn HoSE đang có 76 cổ phiếu tăng vượt 2%, chiếm 40,4% tổng giá trị khớp lệnh. Có thể thấy hiệu quả của dòng tiền đẩy giá là rất ấn tượng.

Ở phía đỏ, sự lạc nhịp là không đáng kể, hầu hết do dòng tiền “bỏ rơi” hơn là bị xả. Trong 91 mã đỏ của VN-Index chỉ có 12 cổ phiếu giảm quá 1% với thanh khoản từ 1 tỷ đồng trở lên. PVT khớp 225,7 tỷ; BSR khớp 147,9 tỷ; BVH khớp 55,3 tỷ, giá giảm 3,01%; PVP khớp 48,2 tỷ, giá giảm 6,77%; SBT khớp 16,4 tỷ, giá giảm 1,42% là những mã giao dịch lớn nhất.

Một diễn biến bất ngờ khác là nhà đầu tư nước ngoài cũng quay lại giải ngân mạnh mẽ. Tổng giá trị mua vào trên HoSE sáng nay đạt 1.235,4 tỷ đồng, cao nhất 5 tuần. Vị thế ròng đạt 173,5 tỷ đồng. Các cổ phiếu được mua tốt nhất là TCB +136,7 tỷ, MSN +101,2 tỷ, VIC +79 tỷ, GEE +27,7 tỷ, VIB +25,7 tỷ. Phía bán ròng có FPT -43,8 tỷ, VCB -36,3 tỷ, ACB -32,1 tỷ.

Phiên đảo chiều mạnh bất ngờ sáng nay có sự gia tăng thanh khoản ấn tượng và mức độ lan tỏa rộng rãi tăng giá ở cổ phiếu. Tuy điểm số vẫn có sự hỗ trợ chủ yếu từ VIC, VHM, nhưng sự lan tỏa này đảm bảo tính tin cậy cao hơn.