Lịch sử cho thấy VN-Index dễ tạo đáy ở vùng tỷ lệ E/P 8-9% trở lên?

Thống kê lịch sử cho thấy lực cầu mạnh tại vùng tỷ lệ E/P (Earnings-to-Price) từ 8–9% trở lên đã giúp thị trường tạo đáy trong các năm 2016, 2020, 2022 và 2025.

VN-Index đang giao dịch trong vùng 1.650–1.900 điểm, trong bối cảnh khối ngoại liên tục bán ròng và thanh khoản thị trường sụt giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2/2025, mặc dù Việt Nam đã chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp vào ngày 21/9.

Đánh giá triển vọng lãi suất và thị trường chứng khoán, Mirae Asset cho rằng, mức độ hấp dẫn tương đối của thị trường chứng khoán so với lãi suất tiền gửi đang ở mức thấp.

Kể từ tháng 3/2026, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng duy trì trong khoảng 5,9% tại nhóm ngân hàng thương mại nhà nước đến 7,5% tại một số ngân hàng thương mại cổ phần.

So với mức E/P hiện tại của thị trường, khoảng 7,5–7,7%, thị trường chứng khoán đang kém hấp dẫn hơn do phần bù rủi ro ở mức thấp. Trong bối cảnh lạm phát duy trì ở mức cao từ tháng 3/2026 đến nay do ảnh hưởng của chiến tranh Trung Đông, lãi suất thực của cả hai kênh đầu tư đều kém hấp dẫn.

Dư địa điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước có thể bị hạn chế trước những yếu tố bất lợi từ Fed.

Các yếu tố bao gồm kỳ vọng Fed tăng lãi suất và đồng USD mạnh lên; triển vọng các nguồn thu ngoại tệ kém tích cực hơn, đi kèm với kỳ vọng dự trữ ngoại hối chưa có nhiều dư địa cải thiện; áp lực lạm phát cao; và nhu cầu tín dụng lớn trong giai đoạn 2026–2030.

Trong bối cảnh trên, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện các giải pháp chính sách nhằm khơi thông dòng vốn.

Tăng trưởng GDP năm 2027 được kỳ vọng đạt mức cao, trong khoảng 8–10%. Việt Nam đang quyết tâm triển khai các giải pháp chính sách nhằm khơi thông nguồn lực và tạo động lực mới cho tăng trưởng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bình quân 10% trong giai đoạn 2026–2030.

Một số giải pháp nổi bật bao gồm: Đầu tư công: Tập trung vào các siêu dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt: Xem xét loại trừ dư nợ tín dụng dành cho các siêu dự án khỏi hạn mức tín dụng và điều chỉnh tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR).

Tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng: Triển khai hệ thống 751 của Bộ Tài chính và phục hồi thị trường bất động sản.

Cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh: Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ các dự án bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI).

Lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết có thể diễn biến lệch pha so với tăng trưởng GDP do chịu tác động của nhiều yếu tố. Thống kê trong quá khứ cho thấy giai đoạn từ quý III/2022 đến quý II/2023 là một ví dụ điển hình, phản ánh tác động của việc Fed tăng lãi suất 4,75 điểm phần trăm từ tháng 3/2022 đến tháng 3/2023, rủi ro từ trái phiếu doanh nghiệp, khó khăn của thị trường bất động sản và áp lực nợ xấu.

Tăng trưởng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2027 được kỳ vọng giảm tốc, mặc dù triển vọng tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) tích cực, do các yếu tố: rủi ro bên ngoài và áp lực lãi suất cao; (2) nhu cầu bất động sản trong nước yếu; và áp lực nợ xấu ngân hàng gia tăng.

Mirae Asset kỳ vọng tốc độ tăng trưởng EPS năm 2027 đạt 12–14%, thấp hơn mức tăng trưởng cao dự kiến 30–33% của năm 2026. Điều này tương đương mức tăng trưởng kép hằng năm khoảng 22% trong giai đoạn 2025–2027 (CAGR 2025–2027F).

Thống kê lịch sử cho thấy lực cầu mạnh tại vùng tỷ lệ E/P từ 8–9% trở lên đã giúp thị trường tạo đáy trong các năm 2016, 2020, 2022 và 2025. Một phép tính minh họa đến cuối năm 2027 cho thấy, với mức tăng trưởng EPS kỳ vọng, tỷ lệ E/P từ 8–9% tương đương vùng điểm số VN-Index khoảng 1.700–1.900 điểm.

Với tầm nhìn trung và dài hạn, nhà đầu tư có thể tích lũy cổ phiếu tại vùng định giá thấp khi các rủi ro bên ngoài giảm bớt, đồng thời các yếu tố ổn định vĩ mô trong nước như tỷ giá, lạm phát và lãi suất trở nên cân đối hơn nhờ hiệu quả của các chính sách khơi thông dòng vốn và thúc đẩy tăng trưởng của Chính phủ.