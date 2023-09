Tiếng Việt xuất hiện trên sàn diễn Tuần lễ thời trang New York

Là một trong những show diễn được mong đợi nhất tại New York Fashion Week 2024, 47 thiết kế của Born to Go được giới thiệu trong show diễn thể hiện niềm đam mê phong cách tối giản, những xúc cảm về nhịp sống sôi động từ góc nhìn New York dưới góc nhìn một người nhập cư và cả tình yêu với ngôn ngữ nguồn cội.

Địa điểm trình diễn ở khu Lower East Side quy tụ các cộng đồng nhập cư gợi đến tính giản dị, và triết lý tối giản chân thực của nhà sáng lập. Thời đại mới được thổi một thoáng tâm tư hoài niệm trong các thiết kế. Khoảnh khắc đột phá trên sàn diễn được sắp đặt khéo léo như bước ra từ một thước phim thời trang. Trong đó, người xem được chứng kiến đường phố New York náo nhiệt, con người bước đi trên phố được dàn dựng công phu với tiếng tàu xe leng keng, tái hiện tâm trạng hỗn loạn cùng trang phục tối giản đậm chất Mỹ của người trẻ trước thế giới xô bồ của New York.

Peter Do sùng bái Helmut Lang, anh kể mình có nhiều trang phục của nhà mốt trong đó có một chiếc quần jean quý giá anh đã dùng suốt 15 năm chưa một lần giặt. Và anh đã mặc chiếc quần này khi đi phỏng vấn cùng thương hiệu để lấy may. Kể từ khi Peter Do trở thành giám đốc sáng tạo của Helmut Lang, giới điệu mộ đã không khỏi ngóng chờ ngày anh ra mắt bộ sưu tập đầu tay. Đáp lại sự mong mỏi, BST Helmut Lang Xuân - Hè 2024 đã gây viral mạng xã hội.

Helmut Lang nổi tiếng với chủ nghĩa tối giản theo phong cách công nghiệp. Ông dùng nhiều denim, dây buộc và các chất liệu độc đáo khác. Thời 1997, Helmut Lang là một sức mạnh có khả năng khuấy đảo cả thế giới thời trang. Trong show diễn này, một số gương mặt người mẫu kỳ cựu của Helmut Lang ngày xưa, như Mipam Thurman, đã tái xuất. Bên cạnh đó, sự có mặt của người mẫu Việt Dahan Phương Oanh và sự kết hợp với nhà thơ gốc Việt Ocean Vương chính là cách Peter Do tuyên ngôn cho nguồn gốc Việt của mình.

Trước đó, trong show diễn Peter Do Xuân - Hè 2022, nhà thiết kế từng nói rằng gia đình anh vẫn nấu phở mỗi sáng Chủ Nhật. Nhờ gia đình, mối liên hệ của anh với quê hương vẫn sâu đậm và chặt chẽ. Bây giờ, đến với sàn diễn Helmut Lang Xuân - Hè 2024, vị giám đốc sáng tạo trẻ tuổi lại một lần nữa khẳng định cảm hứng từ nền văn hóa nguồn cội của mình.

Bắt tay với nhà văn gốc Việt, Peter Do đã phủ những câu chơi chữ Anh – Việt lên khắp sàn diễn: “Mất mặt mà show what”, “Chơi xả láng, sáng về sớm”… Đồng thời, bên cạnh những “chiêu trò” gây viral ấy, màn trình diễn còn có những khoảnh khắc lan truyền rộng rãi vì xúc cảm lắng đọng chúng để lại. Chính là những chiếc áo trắng, đen ghi những dòng thơ từ Ocean Vuong.

Nhà văn Ocean Vuong sinh năm 1988 tại Sài Gòn, nhưng đến Mỹ khi mới hai tuổi, mãi đến năm 11 tuổi, anh mới học đọc viết tiếng Anh. Những câu chữ viết trên chiếc áo mà Dahan Phương Oanh mặc là lời chân thành anh gửi đến mẹ, người làm nail suốt 25 năm để nuôi con ăn học. Anh để từng viết một cuốn sách On Earth We’re Briefly Gorgeous dành tặng mẹ, nhưng bà qua đời đúng năm sách xuất bản. “Mất mẹ, tôi như mất ngôi Sao Bắc Đẩu. Và nơi duy nhất tôi có thể tìm đến là những bài thơ, bởi ngôn ngữ là nơi duy nhất tôi tìm thấy niềm vui”, anh chia sẻ.

Những câu thơ của Ocean Vuong được Peter Do khắc họa trên những chiếc áo thun và tank top, đầy tính tuyên ngôn như “Lần cuối cùng bạn được là chính bạn là khi nào?”, “Hãy chạm vào tôi để tôi biết rằng tôi vẫn hiện diện ở đây”, “Chiếc xe của mẹ là phòng ngủ đầu tiên của con, quần áo mình rải trên sàn như những bông hoa đạp dưới chân”. Riêng chiếc áo do Dahan Phương Oanh là thiết kế duy nhất được ghi tiếng Việt trong cả bộ sưu tập.

Ngoài ra, điểm nhấn thiết kế của bộ sưu tập là những chiếc quần trắng phối đen, vàng, hồng theo phong cách color block ấn tượng. Trong bộ sưu tập Xuân Hè 2024 này, Peter Do dùng nhiều dải và sọc vàng, hồng ánh kim trên những chiếc quần tuxedo. Chúng gợi đến sợi dây đeo an toàn trong xe hơi. Helmut Lang cũng là thương hiệu thời trang đầu tiên quảng cáo trên taxi ở New York. Bản thân Peter Do cũng mặc chiếc quần color block khi ra chào khán giả.

Peter Do có thói quen giấu mặt. Đến nay, giới mộ điệu vẫn không rõ người đàn ông này trông ra sao. Sang Mỹ định cư năm 14 tuổi, anh theo học ở trường đại học thời trang Fashion Institute Technology (FIT). NTK trẻ gốc Việt được đánh giá cao kể từ khi xuất hiện trên thị trường thời trang cao cấp. Năm 2014, Peter Do nhận giải thưởng LVMH, với phần thưởng là một năm thực tập ở Céline, dưới thời giám đốc sáng tạo Phoebe Philo. Sau đó, anh làm việc cho thương hiệu Derek Lam, trước khi mở nhãn hiệu riêng năm 2018.

Thương hiệu Peter Do mau chóng trở thành cơn gió lạ cuốn qua New York, thành công sống sót đại dịch Covid-19 và trở thành một thương hiệu đại biểu cho phong cách tối giản hiện đại của thủ phủ thời trang nước Mỹ. Những sáng tạo và sự thăng tiến nhanh chóng của Peter Do đã được thương hiệu Helmut Lang để mắt tới. Vào tháng 5/2023, thương hiệu này chiêu mộ anh vào vị trí giám đốc sáng tạo.

Với mẫu mã đơn giản, tiện dụng, giá bán vừa phải, đa số ở khoảng giá 1.000 đô la Mỹ cho mỗi bộ, có thể thấy trước thành công thương mại của sưu tập mới trong bối cảnh cả thế giới cùng thắt lưng buộc bụng.