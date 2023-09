Tháng tuần lễ thời trang: Liệu “xa xỉ thầm lặng” có tiếp tục thống trị?

Danh sách những nhà thiết kế được mong đợi trong mùa trình diễn mới, diễn ra từ ngày 8/9 đến ngày 3/10 tại New York, London, Milan và Paris, cho thấy câu trả lời là Có. Theo Vogue Business, sự chú ý của dư luận hướng tới những nhà thiết kế có sở trường về sản phẩm tinh xảo, được cắt may khéo léo. Kate Benson, giám đốc mua hàng của Net-a-Porter cho biết: “Khách hàng đang hướng tới những món đồ đầu tư sang trọng vượt thời gian và sẽ tồn tại lâu dài trong tủ quần áo của họ. Do đó, những trang phục phom dáng phô trương hay tràn ngập logo sẽ ít xuất hiện”.

TUẦN LỄ THỜI TRANG NEW YORK

Nhà thiết kế nổi tiếng người Mỹ Ralph Lauren sẽ quay trở lại Tuần lễ thời trang New York với buổi trình diễn chính thức đầu tiên của thương hiệu này kể từ tháng 9/2019. Mọi con mắt cũng sẽ đổ dồn vào Peter Do, nhà thiết kế mới nổi, người đã giành được suất mở màn cho màn ra mắt rất được mong đợi của mình tại Helmut Lang, thương hiệu mà anh ấy đã tham gia với tư cách là giám đốc sáng tạo từ tháng 5. Show diễn cũng đánh dấu lần đầu tiên Helmut Lang trình bày bộ sưu tập trên sàn diễn kể từ mùa Xuân - Hè 2020, dưới sự dẫn dắt của các cựu lãnh đạo sáng tạo Mark Howard Thomas và Thomas Cawson.

Những cái tên trở lại khác bao gồm Rio Uribe của Gypsy Sport, người đã giới thiệu các bộ sưu tập của mình ở Los Angeles, và 3.1 Phillip Lim, thương hiệu đã không tổ chức một buổi biểu diễn nào kể từ trước đại dịch. Nhãn hiệu Palomo Tây Ban Nha của Alejandro Gómez Palomo đã ra mắt tại New York vào mùa mốt trước và cũng sẽ xuất hiện trở lại tại thành phố này.

“Có sự ra mắt của các nhà thiết kế, rất nhiều sự kiện và xác nhận tham dự các buổi trình diễn từ những khách mời nổi tiếng cao hơn đáng kể so với mùa trước”, Nate Hinton, người sáng lập công ty truyền thông The Hinton Group, công ty làm việc với Public School, Pyer Moss và Vaquera, cùng những người khác, cho biết. “New York đang trở thành điểm đến của những tài năng mới nhưng tập trung vào các thiết kế cổ điển vượt thời gian”.

TUẦN LỄ THỜI TRANG LONDON

Caroline Rush, giám đốc điều hành của Hội đồng Thời trang Anh, cho biết Tuần lễ thời trang London vào tháng 9 này được coi là có quy mô nhất kể từ trước đại dịch, với hơn 200 nhà thiết kế tham gia trong 105 hoạt động trực tiếp. Bắt đầu tuần mới là sự kiện Vogue World, đến với London sau khi ra mắt thành công ở New York vào năm ngoái, với sự tham dự của các ngôi sao bao gồm nhạc sĩ Stormzy và diễn viên Sienna Miller. Đây là buổi lễ tôn vinh nghệ thuật biểu diễn nhiều tiết mục của Anh, với sự chỉ đạo sáng tạo của đạo diễn kiêm nhà sản xuất phim và sân khấu Stephen Daldry.

Tuần lễ thời trang sẽ tiếp tục với nhà thiết kế lọt vào vòng chung kết Giải thưởng LVMH, Aaron Esh sẽ trình diễn buổi trình diễn đầu tiên cho nhãn hiệu cùng tên của mình sau Burberry, nơi giám đốc sáng tạo Daniel Lee sẽ giới thiệu bộ sưu tập thứ hai của mình cho hãng thời trang Anh. Nhãn hiệu thời trang Holzweiler của Na Uy, công ty nhận được phần lớn khoản đầu tư từ Sequoia vào năm 2022, cũng sẽ ra mắt tại London.

Quay trở lại London năm nay còn có những trụ cột thường xuyên Erdem, JW Anderson, Richard Quinn, Roksanda, Simone Rocha và Molly Goddard. Các cuộc triển lãm cũng là điểm thu hút chính, trong đó Hội đồng Thời trang Anh kỷ niệm 30 năm thành lập vườn ươm Newgen thông qua một cuộc triển lãm mới - Rebel: 30 Years of London Fashion tại the Design Museum - được tài trợ bởi Alexander McQueen và đồng giám tuyển bởi đại sứ BFC cho lĩnh vực thời trang mới nổi.

TUẦN LỄ THỜI TRANG MILAN

Mùa này, Milan đã trở thành thành phố đáng tham quan nhất. Một trong những màn ra mắt được mong đợi nhất là bộ sưu tập đầu tiên của Sabato De Sarno dành cho Gucci, sau sự ra đi của Alessandro Michele vào tháng 11 năm ngoái. Chiến dịch AW23 của thương hiệu, được tiết lộ trong tháng này, cho thấy nhà thiết kế có thể trình diễn một cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn đối với thương hiệu, sau một thời kỳ dài theo chủ nghĩa tối đa của Michele.

Một màn ra mắt nổi bật khác ở Milan là Peter Hawkings tại Tom Ford, nơi nhà thiết kế lâu năm của nhà mốt sẽ đảm nhận vị trí giám đốc sáng tạo. Người sáng lập cùng tên đã rời thương hiệu vào tháng 4 sau khi bán nó cho tập đoàn làm đẹp Estée Lauder. Cũng đáng chú ý là Bally, nơi giám đốc thiết kế mới Simone Bellotti, người kế nhiệm Rhuigi Villaseñor của Rhude vào tháng 5, sẽ ra mắt các thiết kế của mình cho thương hiệu sang trọng Thụy Sĩ.

Valerio Innella, người sáng lập và giám đốc điều hành của công ty truyền thông Besidecom, cho biết nhiều thương hiệu ở Milan đang tập trung vào chất lượng hơn số lượng. “Thời của những buổi trình diễn thời trang với số lượng khách mời đông đảo đã qua. Tom Ford và Blumarine đã chọn những địa điểm có sức ảnh hưởng lớn trong mùa này trong khi vẫn giữ lượng khách mời tương đối nhỏ,” ông Innella nói.

Tuy nhiên, khi sự quan tâm toàn cầu tăng cao, ông kêu gọi Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI - Phòng công nghiệp thời trang Ý), xem xét kéo dài sự kiện này nhiều hơn 5 ngày, bởi các nhà thiết kế và người tham dự cảm thấy “không cân bằng” khi Tuần lễ thời trang Paris diễn ra trong chín ngày. Ông Innella cho biết: “Các nhà thiết kế trẻ đặc biệt xứng đáng có được vị trí tốt hơn để trưng bày, trong khi khách mời có thể tham gia thoải mái hơn khi tham dự các sự kiện”.

TUẦN LỄ THỜI TRANG PARIS

Tuần lễ thời trang Paris sẽ kết thúc tháng trình diễn sự góp mặt của các thương hiệu “khủng”, bao gồm Chanel, Dior, Louis Vuitton, Miu Miu, Loewe, Saint Laurent, Hermès, Valentino và Balenciaga. Tuy nhiên, mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào Chloé, nơi giám đốc sáng tạo Gabriela Hearst sẽ trình diễn buổi trình diễn cuối cùng của cô sau ba năm đầy biến đổi tại nhãn hiệu thuộc sở hữu của Richemont.

Mugler và Maison Margiela sẽ quay trở lại với Paris Fashion Week, trong khi Marni – từng trình chiếu ở New York và Tokyo trong hai mùa trước – sẽ giới thiệu bộ sưu tập mới nhất của mình tại dinh thự riêng trước đây của Karl Lagerfeld. Những màn ra mắt đáng chú ý còn lại hầu hết đều là những tài năng mới nổi, chẳng hạn như Peter Do, nhà thiết kế người Úc Christopher Esber và người vào chung kết Giải thưởng LVMH Duran Lantink. Cựu giám đốc sáng tạo của Lacoste Louise Trotter cũng sẽ giới thiệu bộ sưu tập đầu tay của cô cho Carven, bộ sưu tập sẽ trở lại sau 5 năm gián đoạn.

Pascal Morand, chủ tịch điều hành cơ quan quản lý thời trang Pháp Fédération de la Haute Couture et de la Mode, cho biết ưu tiên hàng đầu của Paris là tiếp tục tập trung “mức độ cao” về tính sáng tạo, sự đa dạng, đổi mới và tính bền vững. Ông Morand lưu ý: “Xuân – Hè 2024 sẽ duy trì cũng như củng cố các giá trị khiến Paris trở thành một nơi độc đáo của tự do và sáng tạo. Mỗi nhà mốt đều cam kết đưa ra những trang phục phản ánh tính độc đáo riêng có, đồng thời đảm bảo sự sang trọng khiêm tốn trong thời điểm kinh tế khó khăn hiện nay”.