Tháng trước, tổ chức Fitch đã hạ xếp hạng tín nhiệm của Pháp vì tỷ lệ nợ trên GDP của nước này tăng cao. Pháp đang đối mặt bất ổn chính trị lớn trong bối cảnh nợ công của nước này lập kỷ lục 4 nghìn tỷ USD.

Dựa trên dữ liệu tính tới quý 1/2025 từ Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), đồ thị thông tin dưới đây thể hiện tình trạng nợ công của các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU), xét theo tỷ lệ nợ trên GDP.

Theo đó, Hy Lạp, dù ghi nhận tăng trưởng kinh tế khả quan năm nay, có tình trạng nợ công tồi tệ nhất EU với tỷ lệ nợ trên GDP 153%, cao nhất trong khối. Tuy vậy, con số này đã giảm đáng kể từ mức 180% năm 2022.

Đứng thứ hai là Italy với tỷ lệ nợ trên GDP 138%. Nhưng nước này đã ghi nhận bước tiến đáng kể trong việc giảm thâm hụt ngân sách từ mức 7,2% GDP năm 2023 còn 3,4% năm ngoái nhờ thu thuế tăng mạnh. Cũng giống Hy Lạp, mức nợ của Italy đang có xu hướng giảm dần.

Ngược lại, nợ công tại Pháp có xu hướng tăng, ở mức tương đương 114% GDP vào quý 1 năm nay. Nhằm ứng phó tình hình tài khóa đang ngày càng xấu đi, Chính phủ Pháp đã tăng tuổi nghỉ hưu và đề xuất giảm 2 ngày nghỉ lễ quốc gia nhưng các đề xuất này vấp phải sự phản đối dữ dội từ công chúng.

Còn Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, có tỷ lệ nợ trên GDP là 62%, thấp hơn mức bình quân 82% của EU. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại rằng việc nới lỏng chính sách tài khóa cùng chi tiêu quân sự lớn của Đức có thể khiến mức nợ tại nước này tăng lên.