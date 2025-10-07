Thủ tướng từ chức sau chưa đầy 1 tháng, Pháp đối diện thách thức lớn

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 07/10/2025
Điệp Vũ
07/10/2025, 08:03
Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu ngày 6/10 đệ đơn từ chức chỉ sau chưa đầy một tháng được bổ nhiệm, một diễn biến có thể gây ra những hệ lụy không nhỏ cả về kinh tế và chính trị...
Theo tờ báo Financial Times, khoảng thời gian cầm quyền không tới một tháng khiến ông Lecornu trở thành thủ tướng Pháp tại vị ngắn nhất kể từ khi nền Cộng hòa thứ 5 của nước này được thành lập vào năm 1958. Động thái rút lui đột ngột của ông Lecornu không chỉ làm dấy lên lo ngại về sự bất ổn chính trị mà còn đặt ra những thách thức nghiêm trọng đối với kế hoạch ngân sách, nền kinh tế và thị trường tài chính của Pháp.
Ông Lecornu là thủ tướng thứ ba của Tổng thống Emmanuel Macron từ sau cuộc bầu cử quốc hội sớm vào mùa hè năm 2024 - sự kiện đang ngày càng làm nổi bật sự chia rẽ sâu sắc trong Quốc hội Pháp và khó khăn trong việc điều hành đất nước.
Ông Lecornu, một đồng minh lâu năm của Tổng thống Macron, đã từ chức sau khi các đồng minh trong đảng bảo thủ Les Republicains bày tỏ ý định rút khỏi chính phủ của ông do không hài lòng với một số bộ trưởng mà ông dự định bổ nhiệm từ đảng Renaissance của ông Macron.
Đảng Xã hội cánh tả cũng đe dọa sẽ bỏ phiếu chống lại chính phủ trừ khi ông Lecornu đình chỉ các cải cách lương hưu quan trọng của ông Macron.
Vụ từ chức của ông Lecornu có thể khiến việc thông qua kế hoạch ngân sách trở nên khó khăn hơn, làm tổn hại đến khả năng của Pháp trong việc giải quyết thâm hụt ngân sách dự kiến sẽ lên tới con số tương đương 5,4% tổng sản phẩm trong nước (GDP) trong năm nay.
Thị trường tài chính Pháp đã phản ứng tiêu cực trước tin tức này, với chỉ số CAC 40 giảm tới 2% trong phiên sáng đầu tuần, dẫn đầu là sự sụt giảm của cổ phiếu các ngân hàng lớn của Pháp. Cách phản ứng cho thấy mối lo ngại của các nhà đầu tư về khả năng điều hành của chính phủ và tác động tiềm tàng đến nền kinh tế.
Chi phí đi vay của Chính phủ Pháp cũng tăng lên, với lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm tăng 0,07 điểm phần trăm lên 3,58%. Cùng với đó, đồng euro giảm giá 0,6% so với đồng USD.
Ông Jean-Francois Robin, trưởng bộ phận nghiên cứu toàn cầu tại ngân hàng Natixis CIB của Pháp, nhận định khả năng điều hành của Pháp đang suy giảm, đồng nghĩa việc kiểm soát nền tài chính công sẽ khó hơn. Không có thủ tướng tạm quyền nào có thể có tập hợp đủ đa số để cắt giảm đáng kể chi tiêu công, và điều đó có thể dẫn đến tình trạng thâm hụt ngân sách kéo dài và gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế.
Tổng thống Macron đang đối mặt với thách thức lớn trong việc bổ nhiệm một thủ tướng mới hoặc kêu gọi bầu cử quốc hội mới. Ông Jordan Bardella, Chủ tịch đảng cực hữu Rassemblement National, đã kêu gọi ông Macron tổ chức bầu cử để giải quyết cuộc khủng hoảng. Ông Bardella cho rằng việc trì hoãn bầu cử chỉ làm gia tăng sự bất ổn của đất nước và lo lắng của người dân.
Trong khi đó, lãnh đạo cực tả Jean-Luc Melenchon gọi ông Macron là "nguồn gốc của sự hỗn loạn" và kêu gọi ông từ chức để tổ chức bầu cử tổng thống mới - một ý tưởng mà ông Macron đã nhiều lần bác bỏ.
Ông Emmanuel Cau, trưởng chiến lược cổ phiếu châu Âu tại Barclays, cho rằng cuộc khủng hoảng của Pháp có thể khiến châu Âu suy giảm sức hút đối với nhà đầu tư toàn cầu. Ông cũng cảnh báo rằng thị trường phải cân nhắc khả năng phe cực hữu có thể tận dụng tình hình để gia tăng ảnh hưởng.
