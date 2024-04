Tình tiết mới vụ lừa đảo chiếm đoạt 22 tỷ đồng góp vốn dự án

Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với các bị can gồm: Nguyễn Đình Bang (SN 1951, cựu giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp Trường Sinh), Nguyễn Huy Khang (SN 1959, cựu giám đốc Công ty phát triển công nghệ Thuận An) và Hoàng Thị Xuân (SN 1963).

Vụ án này kéo dài gần 10 năm nay do các bị cáo liên tục kêu oan và mới đây có xuất hiện thêm tình tiết mới. Trong những lần truy tố, xét xử trước, chỉ có 2 bị can Bang và Khang, còn bị can Xuân bỏ trốn. Bà Xuân mới bị bắt vào năm 2021 và bị phục hồi điều tra.

CÁO BUỘC CHIẾM ĐOẠT 22 TỶ ĐỒNG VỐN GÓP DỰ ÁN

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Công nghiệp Trường Sinh thành lập từ năm 1998, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 6.338m2 đất tại Khu công nghiệp An Khánh, huyện Hoài Đức.

Quá trình hoạt động, chủ cũ của Công ty Trường Sinh đã chuyển nhượng 50% diện tích là 3.169m2 Công ty ADISCO. Phần diện tích còn lại, năm 2007, công ty chuyển nhượng cho ông Nguyễn Đình Bang, ông Duy Đức Tuấn.

Công ty Trường Sinh đã làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, ghi nhận 2 thành viên góp vốn là ông Bang, ông Tuấn, trong đó ông Bang là giám đốc công ty.

Như vậy, từ năm 2008 đến nay, quyền sử dụng 6.338m2 đất là thuộc Công ty Trường Sinh, trong đó có 50% của ông Nguyễn Đình Bang là giám đốc và 50% của Công ty ADISCO.

Cáo buộc cho rằng, ông Nguyễn Đình Bang đã thực hiện hành vi tạo dựng các văn bản cho ông Nguyễn Huy Khang có phương tiện, cơ sở để lừa đảo.

Các văn bản này gồm Quyết định số 36 của Hội đồng thành viên Công ty Trường Sinh có nội dung chuyển nhượng dự án An Khánh cho ông Khang, ủy quyền cho ông Khang là người đã mua 80% cổ phần của Dự án chịu trách nhiệm tổ chức triển khai dự án; Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển nhượng 100% vốn góp của Công ty Trường Sinh.

Theo cáo trạng, ông Nguyễn Huy Khang đã sử dụng văn bản này để ông Thái Khắc Toàn, Phó giám đốc Công ty Huy Phát tin tưởng giao tiền góp vốn vào Công ty Trường Sinh và dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng của Công ty Huy Phát.

Trong đó, ông Bang bị cáo buộc đã chiếm đoạt 19 tỷ đồng, còn ông Khang bị cáo buộc chiếm đoạt 3 tỷ đồng và 17.000 USD.

Cáo trạng thể hiện, bà Xuân làm giả quyết định 01/2010 với nội dung Nguyễn Đình Bang bổ nhiệm Xuân làm phó giám đốc Công ty Trường Sinh phụ trách tài chính, có nhiệm vụ huy động vốn để triển khai dự án. Bà Xuân cũng lợi dụng việc được ông Khang giao quản lý con dấu công ty và giấy phép đăng ký kinh doanh, hồ sơ dự án để chiếm đoạt tiền của nhiều nhà đầu tư.

Cơ quan tố tụng xác định, bà Xuân đã dùng thủ đoạn gian dối, tự nhận là phó giám đốc Công ty Trường Sinh, cho các bị hại xem các giấy tờ về dự án để bị hại tin tưởng ký hợp đồng và chuyển tiền. Số tiền bà Xuân chiếm đoạt của 4 bị hại là hơn 57,8 tỷ đồng.

HAI LẦN HỦY ÁN

Vụ án này từng được đưa ra xét xử vào năm 2016, ông Khang bị xử phạt 18 năm tù, ông Bang nhận 16 năm tù. Sau đó, cả hai ông này đều kháng cáo kêu oan. Năm 2017, phiên tòa phúc thẩm lần 1 được mở. Bản án phúc thẩm tuyên hủy toàn bộ án sơ thẩm, giao hồ sơ về cấp sơ thẩm giải quyết và chỉ ra hàng loạt vấn đề quan trọng chưa được làm rõ.

Theo đó, tòa phúc thẩm cho rằng vụ án còn một số vấn đề về tố tụng như việc xác định nguyên đơn dân sự, điều tra viên ghi không đúng lời khai của bị cáo Nguyễn Huy Khang, nhiều lần bị cáo phải tự ghi lại và đề nghị thay đổi điều tra viên nhưng đều không được giải quyết theo quy định.

Vụ án còn nhiều mâu thuẫn chưa được làm rõ như: dự án An Khánh là có thật, hiện dự án vẫn đang tồn tại, chưa bị thu hồi. Theo đăng ký kinh doanh của Công ty Trường Sinh, ông Bang sở hữu 50% vốn góp và được chuyển nhượng theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Bản thân ông Toàn có lời khai không thống nhất về các hành vi gian dối tự xưng là Giám đốc Công ty Trường Sinh của bị cáo Nguyễn Huy Khang. Nội dung tố cáo của ông Toàn, các lời khai của ông Toàn mâu thuẫn với nhau và mâu thuẫn với các chứng cứ khác.

Tòa phúc thẩm cho rằng chưa có cơ sở vững chắc để xác định quan hệ giữa ông Toàn và ông Khang là quan hệ vay nợ cá nhân hay thực sự là quan hệ góp vốn đầu tư dự án. Cũng chưa làm rõ quan hệ này có liên quan đến vai trò đồng phạm của ông Bang hay không.

Đặc biệt, về ý thức đồng phạm của ông Bang, cấp phúc thẩm cho rằng trong hồ sơ không có tài liệu nào thể hiện các bị cáo cùng bàn bạc, thống nhất ý chí thực hiện hành vi phạm tội.

Việc chuyển tiền vào tài khoản của ông Bang không ai báo trước. Sau khi nhận tiền chuyển nhượng thì Bang giao giấy tờ, sổ đỏ, con dấu cho ông Khang, ông Toàn để hoàn tất thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

Tại cơ quan điều tra, ông Bang nói sẽ trả lại số tiền này và yêu cầu trả lại giấy tờ tài liệu, sổ đỏ, dự án và hủy hợp đồng mua bán để bảo đảm an toàn cho mình nhưng không được xem xét giải quyết.

Đến năm 2020, xét xử sơ thẩm lần 2, tòa tiếp tục xử phạt ông Khang 18 năm tù, Bang 16 năm tù. Đến phiên tòa phúc thẩm lần 2/2022 phát sinh tình tiết bị can Xuân bị phục hồi điều tra.

Cho rằng việc điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Hoàng Thị Xuân sẽ giúp cho việc đánh giá, xác định, làm rõ mức độ, hành vi của ông Khang, ông Bang, tòa phúc thẩm hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, giao hồ sơ về cấp sơ thẩm điều tra, xét xử lại.

Như vậy, sau khi tòa án thụ lý, nghiên cứu hồ sơ thì thời gian tới, vụ án sẽ được đưa ra xét xử sơ thẩm lần 3.