“Mỹ muốn dựa vào stablecoin để bán được nhiều trái phiếu kho bạc hơn”

Việc ông Bessent nhìn thấy tiềm năng của stablecoin đối với nhu cầu trái phiếu kho bạc Mỹ diễn ra vào thời điểm nhiều nhà đầu tư đang lo lắng về tình hình tài chính công ngày càng xấu đi của Chính phủ Mỹ...

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent đang đặt cược rằng ngành công nghiệp tiền ảo sẽ trở thành lực lượng quan trọng mua trái phiếu kho bạc Mỹ trong những năm tới, trong bối cảnh Washington tìm cách kích thích nhu cầu cho một làn sóng phát hành nợ mới - theo tiết lộ của nguồn thạo tin với tờ báo Financial Times.

Nguồn tin cho biết ông Bessent đã phát tín hiệu với Phố Wall rằng ông kỳ vọng stablecoin - loại tiền số được bảo đảm bởi các chứng khoán chất lượng cao như trái phiếu kho bạc - sẽ trở thành một nguồn cầu quan trọng đối với trái phiếu chính phủ Mỹ. Vị Bộ trưởng đã tìm kiếm thông tin từ các nhà phát hành stablecoin hàng đầu bao gồm Tether và Circle, và những cuộc thảo luận này đã hé lộ kế hoạch của Bộ Tài chính trong những quý tới nhằm tăng nguồn thu từ việc bán tín phiếu kho bạc ngắn hạn.

Việc ông Bessent nhìn thấy tiềm năng của stablecoin đối với nhu cầu trái phiếu kho bạc Mỹ diễn ra vào thời điểm nhiều nhà đầu tư đang lo lắng về tình hình tài chính công ngày càng xấu đi của Chính phủ Mỹ. Các nhà phân tích độc lập dự kiến tỷ lệ nợ công so với tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Mỹ sẽ đạt mức cao kỷ lục trong thập kỷ tới, một phần do việc vay nợ tăng nhanh liên quan tới dự luật thuế “lớn lao, đẹp đẽ” của Tổng thống Donald Trump.

Hy vọng của Bộ Tài chính Mỹ rằng stablecoin sẽ trở thành một nguồn cầu chính đối với trái phiếu kho bạc Mỹ cũng là dấu hiệu mới nhất cho thấy nỗ lực của Nhà Trắng nhằm đưa tiền điện tử vào trung tâm của lĩnh vực tài chính ở Mỹ.

Ông Jay Barry, trưởng chiến lược lãi suất toàn cầu tại ngân hàng JPMorgan Chase, một trong những nhà giao dịch lớn nhất trên thị trường trái phiếu Mỹ, nhận xét với Financial Times: “Bộ trưởng Bessent và Bộ Tài chính hoàn toàn nghĩ rằng stablecoin sẽ là một nguồn cầu mới thực sự đối với trái phiếu kho bạc. Và đó hoàn toàn là lý do tại sao ông Bessent thoải mái định hướng việc phát hành sang nợ ngắn hạn”.

Nguồn tin cho biết, các cuộc thảo luận của ông Bessent diễn ra không lâu sau khi Quốc hội Mỹ thông qua Đạo luật Genius vào tháng 7. Đây là đạo luật nhằm thiết lập một khuôn khổ pháp lý cho stablecoin. Đạo luật yêu cầu stablecoin phải được hỗ trợ bởi một số lượng chọn lọc các tài sản cực kỳ an toàn và có tính thanh khoản cao, bao gồm tín phiếu kho bạc Mỹ.

Khi được Financial Times liên hệ về vấn đề này, Bộ Tài chính Mỹ nói trong một tuyên bố: “Việc thông qua Đạo luật Genius gần đây là một bước đi quan trọng mà chúng tôi đang theo dõi vì đạo luật sẽ thúc đẩy sự đổi mới của stablecoin và tăng nhu cầu đối với chứng khoán kho bạc ngắn hạn”.

Stablecoin là một liên kết quan trọng giữa tài sản truyền thống và tài sản kỹ thuật số, và thường được neo giá ngang với đồng USD. Các nhà phát hành có thể duy trì mức neo này bằng cách nắm giữ danh mục đầu tư nợ ngắn hạn chất lượng cao như tín phiếu kho bạc Mỹ.

Thị trường stablecoin hiện trị giá khoảng 250 tỷ USD - theo một nghiên cứu từ chi nhánh Kansas của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) - một con số còn rất nhỏ so với thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ trị giá 29 nghìn tỷ USD. Nhưng ông Bessent trước đây đã nói với Quốc hội Mỹ rằng ông kỳ vọng thị trường stablecoin sẽ tăng lên mức 2 nghìn tỷ USD trong những năm tới.

Từng là một nhà quản lý quỹ đầu cơ trước khi tham gia chính trường, ông Bessent đang tìm cách tận dụng các mối quan hệ của mình trên Phố Wall để thu thập thông tin về thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ - nguồn tin cho biết.