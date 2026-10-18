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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ ký Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và các nước thành viên Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu

H Hà Lê

Sáng 18/10, tại Hà Nội, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam và các nước thành viên Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) đã ký Hiệp định thương mại tự do (VEFTA), mở ra cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu, thu hút đầu tư chất lượng cao và tăng cường kết nối chuỗi giá trị toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu chứng kiến Lễ ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EFTA (VEFTA). Ảnh: Đăng Khoa/Nhandan.vn
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu chứng kiến Lễ ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EFTA (VEFTA). Ảnh: Đăng Khoa/Nhandan.vn

Theo TTXVN, tham dự lễ ký có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành của Việt Nam.

Về phía EFTA có Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Liechtenstein Brigitte Haas; Tổng thống kiêm Bộ trưởng Kinh tế Thụy Sĩ Guy Parmelin; Bộ trưởng Ngoại giao Iceland Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir; Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Na Uy Astrid Bergmål cùng đại diện ngoại giao các nước thành viên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tại Lễ ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EFTA (VEFTA). Ảnh: Nhandan.vn
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tại Lễ ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EFTA (VEFTA). Ảnh: Nhandan.vn

Việc ký kết Hiệp định đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và EFTA, gồm bốn quốc gia Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein. Đây là những nền kinh tế có thế mạnh về công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh quốc tế.

Hiệp định đồng thời thể hiện quyết tâm của hai bên trong việc tăng cường hợp tác kinh tế, thúc đẩy thương mại tự do và củng cố hệ thống thương mại dựa trên luật lệ trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động.

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EFTA có phạm vi cam kết toàn diện, bao trùm nhiều lĩnh vực quan trọng, gồm thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ, mua sắm chính phủ, cạnh tranh, doanh nghiệp vừa và nhỏ, giải quyết tranh chấp, thương mại và phát triển bền vững.

Trong thương mại hàng hóa, các nội dung cam kết liên quan đến thuế quan, hàng rào kỹ thuật, các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật, hải quan và phòng vệ thương mại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tại Lễ ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EFTA (VEFTA). Ảnh: Nhandan.vn
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tại Lễ ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EFTA (VEFTA). Ảnh: Nhandan.vn

Với phạm vi cam kết rộng, Hiệp định được kỳ vọng tạo điều kiện để Việt Nam đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đồng thời, Hiệp định mở ra cơ hội thu hút nguồn vốn đầu tư chất lượng cao, tiếp cận công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm quản trị và thúc đẩy hợp tác đổi mới sáng tạo với các nền kinh tế phát triển hàng đầu châu Âu.

Quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và các nước EFTA thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực, với kim ngạch thương mại song phương đạt bình quân gần 2 tỷ USD mỗi năm.

Cơ cấu hàng hóa trao đổi giữa hai bên có tính bổ trợ cao. Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sang EFTA các mặt hàng thủy sản, giày dép, dệt may, máy móc thiết bị, điện tử và linh kiện; đồng thời nhập khẩu máy móc, thiết bị công nghiệp, hóa chất, dược phẩm và nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Hợp tác đầu tư tiếp tục được mở rộng. Tính đến cuối năm 2025, Thụy Sĩ có 234 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 2,4 tỷ USD; Na Uy có 62 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 201 triệu USD.

Nhiều tập đoàn, nhà đầu tư lớn từ EFTA đã hiện diện tại Việt Nam trong các lĩnh vực công nghiệp, thực phẩm, dược phẩm, năng lượng và công nghệ.

Các doanh nghiệp EFTA cũng đang có kế hoạch hợp tác, đầu tư nhiều dự án lớn tại Việt Nam trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, logistics và cơ khí chính xác.

Trên nền tảng quan hệ hợp tác hiện có, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EFTA được kỳ vọng tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững; mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân Việt Nam cũng như các quốc gia thành viên EFTA.

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