Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất 5 phương hướng lớn thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Đan Mạch

Phát biểu chính sách tại Đại học Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất 5 phương hướng hợp tác lớn, nhấn mạnh nâng tầm quan hệ song phương, đổi mới hợp tác kinh tế theo hướng đồng kiến tạo, thúc đẩy khoa học công nghệ, chuyển đổi xanh và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Copenhagen (Đan Mạch). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chiều 19/10 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chính sách tại Đại học Copenhagen với chủ đề “Từ câu chuyện cổ tích đến khung trời hợp tác Việt Nam - Đan Mạch trong kỷ nguyên mới”.

Tham dự có Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch Henrik Frandsen; các đại biểu cấp cao hai nước cùng đông đảo giáo sư, giảng viên, nhà khoa học, sinh viên và những người bạn thân thiết của Việt Nam.

ĐỔI MỚI MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN, MỞ RỘNG KHÔNG GIAN HỢP TÁC

Chia sẻ về chặng đường phát triển của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh sau 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã chuyển mình từ một đất nước nghèo khó thành nền kinh tế năng động, mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất toàn cầu.

Với GDP trên 500 tỷ USD, Việt Nam thuộc nhóm 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới, có quan hệ thương mại với hơn 230 nền kinh tế, ký kết 18 hiệp định thương mại tự do (FTA) với trên 60 đối tác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Copenhagen (Đan Mạch). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới với mục tiêu trở thành nước có thu nhập trung bình cao, có công nghiệp hiện đại vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam xác định mô hình phát triển tự chủ, tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập; trong đó, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tri thức là động lực cốt lõi; chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng là cơ hội tái cấu trúc nền kinh tế mà không đánh đổi môi trường; giáo dục là quốc sách hàng đầu.

Nhìn lại 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá hợp tác hai nước đã chuyển từ hỗ trợ một chiều sang hợp tác đa chiều, cùng có lợi trên nhiều lĩnh vực.

Hiện hơn 150 doanh nghiệp Đan Mạch đang hoạt động tại Việt Nam với nhiều dự án quy mô lớn. Tiếp nối quan hệ Đối tác toàn diện năm 2013 và Đối tác Chiến lược xanh năm 2023, hai nước cần hướng tới một mô hình hợp tác toàn diện, chiến lược hơn, phát huy thế mạnh bổ sung cho nhau.

NĂM PHƯƠNG HƯỚNG HỢP TÁC TRỌNG TÂM TRONG KỶ NGUYÊN MỚI

Trên nền tảng quan hệ hữu nghị và tin cậy chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất 5 phương hướng hợp tác lớn giữa Việt Nam và Đan Mạch trong thời gian tới.

Thứ nhất, nâng tầm hợp tác từ Đối tác Chiến lược xanh lên một khuôn khổ quan hệ chiến lược và toàn diện hơn.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đây là bước đi nhằm đưa hợp tác song phương trở thành mô hình tiêu biểu giữa một quốc gia Đông Nam Á và đối tác Bắc Âu, giúp hai nước trở thành cửa ngõ, đầu cầu chiến lược của nhau tại ASEAN và EU.

Hai bên cần tăng cường tiếp xúc qua các kênh Nhà nước, Quốc hội, chính đảng, địa phương và doanh nghiệp; đồng thời mở rộng hợp tác trên những lĩnh vực giàu tiềm năng.

Các đại biểu tham dự cuộc phát biểu chính sách tại Đại học Copenhagen của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Thứ hai, đổi mới phương thức hợp tác kinh tế, chuyển từ hỗ trợ sang đồng kiến tạo, tạo thêm giá trị mới cho hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam là điểm đến cho các khoản đầu tư dài hạn, chất lượng cao của Đan Mạch, đồng thời là cửa ngõ để hàng hóa, dịch vụ tiếp cận thị trường ASEAN với khoảng 700 triệu dân.

Thông qua Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), hai bên có nhiều dư địa thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực Đan Mạch có thế mạnh như năng lượng tái tạo, điện gió ngoài khơi, vận tải biển, logistics xanh, dược phẩm, công nghệ y tế và nông nghiệp bền vững.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp Việt Nam đang từng bước hiện diện tại Đan Mạch trong các lĩnh vực phương tiện giao thông xanh, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.

Việc kết nối hạ tầng, logistics và chuỗi giá trị giữa hai nước sẽ góp phần hình thành mắt xích liên kết Đông Nam Á với Bắc Âu.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 1 tỷ USD cần được nhìn nhận là điểm khởi đầu, không phải đích đến.

Thứ ba, trở thành đối tác ưu tiên của nhau về khoa học công nghệ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng công bằng và ứng phó biến đổi khí hậu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị chuyển hợp tác khoa học công nghệ từ các hoạt động trao đổi đơn lẻ sang cơ chế thường xuyên, thông qua khuôn khổ hợp tác song phương về đồng tài trợ nghiên cứu, trao đổi nhà khoa học trẻ và chuyển giao công nghệ có chọn lọc.

Hai bên có thể thúc đẩy hình thành mô hình thử nghiệm (sandbox) ngay tại Đại học Copenhagen; mở rộng nghiên cứu về kinh tế học, khoa học xã hội và chính sách, phục vụ trực tiếp quá trình xây dựng, đánh giá chính sách.

Trong lĩnh vực năng lượng, Việt Nam có tiềm năng điện gió ngoài khơi lớn, trong khi Đan Mạch sở hữu kinh nghiệm hàng đầu về chuyển đổi xanh, năng lượng gió và quy hoạch kinh tế biển.

Sự kết hợp này có thể tạo ra ngành công nghiệp mới, hình thành mô hình hợp tác năng lượng tái tạo, đóng góp vào nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu, đồng thời tạo tiền đề để Đan Mạch trở thành đối tác của ASEAN trong quy hoạch Lưới điện ASEAN.

Thứ tư, lấy kết nối con người, giáo dục và đào tạo, giao lưu nhân dân làm nền tảng lâu dài của quan hệ song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị thúc đẩy các nhóm nghiên cứu chung, phối hợp hướng dẫn nghiên cứu sinh, chia sẻ hạ tầng nghiên cứu; tăng cường hợp tác trong công nghệ sinh học, y dược, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.

Đáng chú ý, Việt Nam đề nghị Đại học Copenhagen nghiên cứu mở phân hiệu tại Việt Nam, đồng thời cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất về thuế, đất đai để phục vụ sinh viên Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Thứ năm, chung tay đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển, cùng giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam và Đan Mạch cùng chia sẻ niềm tin vào chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế và giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại.

Hai nước cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương; thúc đẩy quan hệ ASEAN - Đan Mạch, ASEAN - EU đi vào thực chất; tăng cường hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh lương thực, an ninh nguồn nước và quản trị các công nghệ mới.

Là những quốc gia biển, Việt Nam mong muốn Đan Mạch ủng hộ các nỗ lực bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Kết thúc bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh sau 55 năm vun đắp tình hữu nghị, Việt Nam và Đan Mạch đang đứng trước cơ hội mở ra không gian hợp tác mới.

Tương lai quan hệ hai nước sẽ được viết tiếp không chỉ bằng những câu chuyện cổ tích, mà bằng lòng tin, tri thức, ý chí và quyết tâm của cả hai dân tộc.