TP. Hồ Chí Minh đã bán gần 3.300 căn hộ cho người nước ngoài

Các dự án nổi bật trong việc bán căn hộ cho người nước ngoài bao gồm Khu dân cư Midtown Phú Mỹ Hưng với 468 căn, Khu phức hợp tháp quan sát Thủ Thiêm - Empire City với 218 căn, và Khu liên hợp thể dục thể thao - dân cư Tân Thắng (Celadon City) với 187 căn.
Đáng chú ý, một số dự án đã bán hết hạn mức cho người nước ngoài như chung cư City Garden, dự án căn hộ cao cấp Vista của Capitaland, Empire City và chung cư Z1 của Maeda - Thiên Đức.
Trong số 316 căn hộ đã được cấp sổ hồng, City Garden chiếm phần lớn với 159 căn. Khu nhà ở chung cư lô 3-15 Thủ Thiêm có 42 căn, cụm chung cư cao tầng tại phường Thảo Điền có 27 căn. Ngoài ra, 79 căn thuộc 17 dự án của Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng và 9 căn thuộc dự án Tân Thắng cũng đã hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận.
Theo quy định hiện hành, tổ chức và cá nhân nước ngoài được phép sở hữu tối đa 30% số lượng căn hộ trong một tòa nhà chung cư. Đối với nhà ở riêng lẻ, khối ngoại được sở hữu không quá 250 căn trong một khu vực có quy mô dân số tương đương một phường.
Mới đây, Thành phố đã công bố thêm 4 dự án nhà ở đủ điều kiện bán cho người nước ngoài, gồm: Khu liên hiệp cao ốc, trung tâm thương mại văn phòng và căn hộ tại phường An Khánh, Khu nhà ở CC-III và CC-IV tại phường Long Bình, Khu nhà ở cao tầng tại phường Thảo Điền, Khu căn hộ Habitat Bình Dương giai đoạn 3 tại phường Bình Hòa. Các dự án này góp phần nâng tổng số dự án đủ điều kiện cho người nước ngoài sở hữu trên địa bàn Thành phố lên 160 dự án.
Việc công bố danh mục dự án đủ điều kiện bán cho người nước ngoài không chỉ tạo thêm cơ hội cho khách hàng quốc tế mà còn thúc đẩy sự minh bạch trong thông tin pháp lý. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh đang nỗ lực thu hút nguồn vốn FDI.
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