Thứ Tư, 04/11/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh đấu giá 5 lô đất và 3.790 căn hộ thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm

H Hồng Quang

TP. Hồ Chí Minh vừa công bố kế hoạch đấu giá 5 lô đất và 3.790 căn hộ thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, với tổng giá khởi điểm lên tới hơn 18.253 tỷ đồng…

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh đấu giá 05 lô đất và 3.790 căn hộ thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm - Ảnh: Thành Công.
TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh đấu giá 05 lô đất và 3.790 căn hộ thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm - Ảnh: Thành Công.

Theo quyết định của UBND TP. Hồ Chí Minh, 5 lô đất này là: Lô 1.K7.9.HH (R1), Lô 1.K7.5.HH (R2), Lô 1.K7.6.HH (R3), Lô 1.K7.8.HH (R4) và Lô 1.K7.7.HH (R5) với tổng diện tích 78.822,7 m2. Các lô được quy hoạch cho mục đích sử dụng hỗn hợp, bao gồm nhà ở và dịch vụ, với tỷ lệ chức năng ở chiếm từ 61,8% - 87,7%. 

5 lô đất trên thuộc khu 38,4ha Khu đô thị mới Thủ Thiêm, trước đây là Khu tái định cư Bình Khánh. Trên 5 lô đất này có 3.790 căn hộ tái định cư tại các khối R1, R2, R3, R4 và R5, được xây dựng bằng vốn ngân sách, hoàn thành từ năm 2015 nhưng không được đưa vào sử dụng. Quỹ căn hộ này cũng đã trải qua 4 lần đấu giá nhưng không thành công do số lượng lớn, phương án khai thác chưa phù hợp. Năm 2025, Thành phố thống nhất chủ trương chuyển đổi công năng các căn hộ sang nhà ở thương mại để tăng khả năng khai thác. 

Đến lần đấu giá này, tổng giá trị được phê duyệt (tại thời điểm tháng 10/2026) là hơn 18.253 tỷ đồng. Trong đó, giá trị quyền sử dụng đất được xác định là hơn 11.316 tỷ đồng, giá trị công trình xây dựng trên đất hơn 6.360 tỷ đồng, giá trị phân bổ hạ tầng được tính toán là hơn 576,9 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư dự kiến cho toàn bộ dự án lên tới gần 39.844 tỷ đồng, bao gồm cả chi phí xây dựng dự kiến.

Để tham gia đấu giá, các tổ chức và cá nhân phải đáp ứng các điều kiện về vốn chủ sở hữu, với mức tối thiểu là 7.968 tỷ đồng, tương ứng 20% tổng vốn đầu tư dự kiến. Điều này nhằm đảm bảo chỉ những nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh mới có thể tham gia, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình đấu giá.

UBND TP. Hồ Chí Minh đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện đấu giá theo đúng quy định pháp luật. Các cơ quan này cũng có trách nhiệm kiểm tra, xét duyệt điều kiện của người tham gia đấu giá, đảm bảo công khai và minh bạch.

Việc đấu giá 5 lô đất và 3.790 căn hộ tại Thủ Thiêm không chỉ nhằm thu hồi vốn ngân sách mà còn là bước đi chiến lược trong việc phát triển khu đô thị mới Thủ Thiêm thành một trung tâm kinh tế hiện đại của TP. Hồ Chí Minh. 

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

bất động sản VnEconomy căn hộ chung cư Bình Khánh VnEconomy đấu giá đất VnEconomy đấu giá đất Thủ Thiêm VnEconomy giá trị quyền sử dụng đất VnEconomy khu đô thị mới VnEconomy minh bạch trong đấu giá VnEconomy nhà đầu tư bất động sản VnEconomy quy hoạch khu đô thị Thủ Thiêm VnEconomy Tài sản công VnEconomy TP. Hồ Chí Minh VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Hà Nội thông qua nhiều nội dung quan trọng tại Kỳ họp thứ 7

Hà Nội thông qua nhiều nội dung quan trọng tại Kỳ họp thứ 7

Cùng với 20 nội dung đã được xem xét, kết luận tại phiên họp ngày 28/10 và 5 nội dung tiếp tục được xem xét, bổ sung tại phiên họp ngày 4/11, Kỳ họp thứ 7, HĐND TP.Hà Nội khóa XVII đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn, quan trọng, cấp thiết đối với sự phát triển của Thủ đô...

VnEconomy Xem thêm
Chính sách Thị trường Dự án Cafe BĐS Tư vấn

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Chuyển đổi xanh lúa gạo phải lấy nông dân làm trung tâm

VnEconomy Chuyển đổi xanh lúa gạo phải lấy nông dân làm trung tâm

Chuyển đổi xanh ngành lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long không chỉ đòi hỏi giảm phát thải, nâng cao chất lượng hạt gạo mà còn phải bảo đảm sinh kế và phân chia lợi ích công bằng. Dự án GORICE hướng tới phát triển chuỗi giá trị lúa gạo bền vững, đồng thời trao quyền cho phụ nữ, người dân tộc thiểu số và các nhóm yếu thế tham gia, hưởng lợi bình đẳng.

AI Điểm tin

VnE TV
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi tại cuộc họp báo Chính phủ trưa ngày 4/11. Ảnh: VnEconomy

VnEconomy Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10

Trưa ngày 4/11, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ, việc điều chỉnh thuế TTĐB đối với xăng về 0% và giảm giá bán lẻ điện 2% tác động như thế nào tới CPI; kịch bản điều hành giá để kiểm soát CPI theo mục tiêu hai tháng cuối năm... được Lãnh đạo Bộ Tài chính làm rõ.

Dòng sự kiện

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...

61 bài viết

Xem tất cả
Việt Nam: Khát vọng quốc gia biển mạnh

Việt Nam: Khát vọng quốc gia biển mạnh

Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...

9 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

337 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy