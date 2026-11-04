TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh đấu giá 5 lô đất và 3.790 căn hộ thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm

TP. Hồ Chí Minh vừa công bố kế hoạch đấu giá 5 lô đất và 3.790 căn hộ thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, với tổng giá khởi điểm lên tới hơn 18.253 tỷ đồng…

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh đấu giá 05 lô đất và 3.790 căn hộ thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm - Ảnh: Thành Công.

Theo quyết định của UBND TP. Hồ Chí Minh, 5 lô đất này là: Lô 1.K7.9.HH (R1), Lô 1.K7.5.HH (R2), Lô 1.K7.6.HH (R3), Lô 1.K7.8.HH (R4) và Lô 1.K7.7.HH (R5) với tổng diện tích 78.822,7 m2. Các lô được quy hoạch cho mục đích sử dụng hỗn hợp, bao gồm nhà ở và dịch vụ, với tỷ lệ chức năng ở chiếm từ 61,8% - 87,7%.

5 lô đất trên thuộc khu 38,4ha Khu đô thị mới Thủ Thiêm, trước đây là Khu tái định cư Bình Khánh. Trên 5 lô đất này có 3.790 căn hộ tái định cư tại các khối R1, R2, R3, R4 và R5, được xây dựng bằng vốn ngân sách, hoàn thành từ năm 2015 nhưng không được đưa vào sử dụng. Quỹ căn hộ này cũng đã trải qua 4 lần đấu giá nhưng không thành công do số lượng lớn, phương án khai thác chưa phù hợp. Năm 2025, Thành phố thống nhất chủ trương chuyển đổi công năng các căn hộ sang nhà ở thương mại để tăng khả năng khai thác.

Đến lần đấu giá này, tổng giá trị được phê duyệt (tại thời điểm tháng 10/2026) là hơn 18.253 tỷ đồng. Trong đó, giá trị quyền sử dụng đất được xác định là hơn 11.316 tỷ đồng, giá trị công trình xây dựng trên đất hơn 6.360 tỷ đồng, giá trị phân bổ hạ tầng được tính toán là hơn 576,9 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư dự kiến cho toàn bộ dự án lên tới gần 39.844 tỷ đồng, bao gồm cả chi phí xây dựng dự kiến.

Để tham gia đấu giá, các tổ chức và cá nhân phải đáp ứng các điều kiện về vốn chủ sở hữu, với mức tối thiểu là 7.968 tỷ đồng, tương ứng 20% tổng vốn đầu tư dự kiến. Điều này nhằm đảm bảo chỉ những nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh mới có thể tham gia, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình đấu giá.

UBND TP. Hồ Chí Minh đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện đấu giá theo đúng quy định pháp luật. Các cơ quan này cũng có trách nhiệm kiểm tra, xét duyệt điều kiện của người tham gia đấu giá, đảm bảo công khai và minh bạch.

Việc đấu giá 5 lô đất và 3.790 căn hộ tại Thủ Thiêm không chỉ nhằm thu hồi vốn ngân sách mà còn là bước đi chiến lược trong việc phát triển khu đô thị mới Thủ Thiêm thành một trung tâm kinh tế hiện đại của TP. Hồ Chí Minh.