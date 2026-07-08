TP. Hồ Chí Minh đề xuất phương án xử lý hơn 9.800 cơ sở nhà, đất công

Ngày 7/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP. Hồ Chí Minh (gọi tắt Ban Chỉ đạo) đã tổ chức phiên họp thứ 14 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Theo đánh giá, dù khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ có tính chất phức tạp và yêu cầu tiến độ khẩn trương, các cấp ủy, cơ quan chức năng và từng thành viên Ban Chỉ đạo đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.
Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP. Hồ Chí Minh đã ban hành hơn 41 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, xử lý các dự án tồn đọng và tăng cường phòng ngừa tham nhũng, lãng phí.
Đối với các dự án thuộc diện xử lý theo Công điện số 112 của Thủ tướng, thành phố đã tháo gỡ hoặc có hướng xử lý đối với 838 dự án, trong đó 417 dự án đã hoàn thành việc tháo gỡ vướng mắc.
UBND Thành phố cũng đã đề xuất phương án sắp xếp, xử lý 9.819 cơ sở nhà, đất là tài sản công. Riêng đối với quỹ nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, thành phố đã ban hành quyết định xử lý 212 trong tổng số 296 cơ sở.
Thời gian qua, nhiều trụ sở không còn nhu cầu sử dụng đã được chuyển đổi công năng để phục vụ lĩnh vực giáo dục và y tế.
Trong đó, trụ sở UBND quận 12 cũ tại phường Thới An được bàn giao cho ngành giáo dục để xây dựng Trường liên cấp Tiểu học - THCS - THPT Lê Thị Riêng. Nhà trường đã tiếp nhận hơn 28.000 m2 trong tổng diện tích hơn 36.000 m2 và đang triển khai sửa chữa, mua sắm trang thiết bị phục vụ năm học 2026-2027.
Tương tự, trụ sở UBND quận Tân Phú trước đây được bố trí một phần làm trung tâm hành chính công và trụ sở các cơ quan của phường Tân Phú; phần diện tích còn lại được bàn giao cho Trường THPT Thoại Ngọc Hầu để phục vụ hoạt động dạy và học.
Trong lĩnh vực y tế, cơ sở của Trung tâm Y tế quận 10 cũ được giao cho Bệnh viện Nhân dân 115 cải tạo và dự kiến đưa vào hoạt động trong tháng 9. Trong khi đó, Bệnh viện Tai Mũi Họng đã đưa vào sử dụng hai tầng đầu tiên tại cơ sở Trung tâm Y tế quận 3 cũ, đồng thời tiếp tục cải tạo các tầng còn lại để phát triển các chuyên khoa.
Tuy nhiên, quá trình xử lý quỹ tài sản công này vẫn gặp nhiều khó khăn do phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch, tiêu chuẩn chuyên ngành, điều kiện cơ sở vật chất và nhu cầu thực tế của từng địa phương. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở có hồ sơ pháp lý phức tạp hoặc tồn tại vướng mắc về nguồn gốc lịch sử, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý.
Để tháo gỡ các vướng mắc, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 31/2026/NQ-CP ngày 24/6, bổ sung cơ chế đặc thù trong quản lý, khai thác quỹ nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy.
Theo nghị quyết, Chủ tịch UBND cấp tỉnh được giao thêm thẩm quyền quyết định việc quản lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư đã được chuyển giao về địa phương, đồng thời nhiều thủ tục được đơn giản hóa nhằm sớm đưa tài sản công vào khai thác, sử dụng, hạn chế tình trạng bỏ trống và lãng phí.
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