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TP.Hồ Chí Minh đẩy mạnh quy trình bồi thường và đấu giá đất

M Minh Hà

TP.Hồ Chí Minh đang tích cực triển khai các biện pháp nhằm tối ưu hóa quy trình bồi thường và đấu giá quyền sử dụng đất…

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh quy trình bồi thường và đấu giá đất - Ảnh: Phạm Vinh
TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh quy trình bồi thường và đấu giá đất - Ảnh: Phạm Vinh

Ngày 22/9, tại Kỳ họp thứ năm của HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa XI, Nghị quyết quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập đã được thông qua. Đây là bước đi quan trọng nhằm triển khai chi tiết điểm b khoản 2 Điều 37 Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16. Nghị quyết này áp dụng cho các dự án đầu tư công, dự án theo phương thức đối tác công tư và các dự án đầu tư xây dựng cấp bách hoặc khẩn cấp trên địa bàn Thành phố.

Theo Nghị quyết, dự án bồi thường độc lập sẽ được thực hiện trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư cho dự án chính. Điều này nhằm đảm bảo việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện một cách độc lập và hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia và công cộng. Các dự án bồi thường chỉ được thực hiện khi đã có ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, xác định rõ phạm vi, ranh giới và nhu cầu sử dụng đất.

Ngoài ra, UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện Kế hoạch số 88/KH-UBND về đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026. Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Hồ Chí Minh được giao nhiệm vụ tổng hợp tình hình pháp lý, tiến độ chuẩn bị hồ sơ, phương án đấu giá, giá khởi điểm và kết quả thực hiện đối với từng khu đất. Đơn vị này cũng phải phân loại các khu đất đã đủ điều kiện đấu giá và dự kiến hoàn tất thủ tục trong năm 2026.

Việc rà soát này không chỉ nhằm đảm bảo tiến độ mà còn đánh giá tiềm năng khai thác quỹ đất, dự kiến nguồn thu ngân sách từ đấu giá trong năm 2026 và các năm tiếp theo. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp, hoàn thiện báo cáo chung và tham mưu UBND Thành phố các nội dung cần xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP. Hồ Chí Minh trước ngày 28/9/2026. Sở Tài chính cũng phối hợp rà soát nguồn thu dự kiến và tính khả thi của phương án.

UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị chủ động tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh hoàn thiện hồ sơ và tổ chức đấu giá đối với các khu đất đủ điều kiện, góp phần thực hiện mục tiêu thu ngân sách năm 2026 trên 1 triệu tỷ đồng. Đây là một mục tiêu đầy tham vọng, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan.

Những động thái này cho thấy TP. Hồ Chí Minh đang nỗ lực không ngừng để cải thiện quy trình bồi thường và đấu giá đất, nhằm tạo ra một môi trường đầu tư thuận lợi và minh bạch. Việc thực hiện đồng bộ các biện pháp này không chỉ giúp Thành phố đạt được các mục tiêu kinh tế mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thông qua việc phát triển hạ tầng và các dự án công cộng.

Trong bối cảnh đó, sự minh bạch và hiệu quả trong quản lý đất đai sẽ là yếu tố then chốt giúp TP. Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển bền vững, đáp ứng kỳ vọng của người dân và các nhà đầu tư. Những nỗ lực này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần xây dựng một Thành phố hiện đại, đáng sống.

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