Tổ chức bình chọn và công bố 10 dấu ấn nổi bật của TP. Hồ Chí Minh năm 2026

Năm 2026 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của TP. Hồ Chí Minh. Với sự chỉ đạo đúng đắn từ Thành ủy, HĐND và UBND, cùng sự đồng thuận của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch tổ chức bình chọn, công bố và truyền thông về 10 dấu ấn nổi bật của TP. Hồ Chí Minh năm 2026.
Theo đó, cuộc bình chọn này không chỉ là dịp để nhìn lại những thành tựu đã đạt được mà còn là cơ hội để củng cố niềm tin và khát vọng cống hiến trong các tầng lớp nhân dân. Cuộc bình chọn sẽ diễn ra trên tất cả các lĩnh vực phát triển của Thành phố, từ chính trị, kinh tế, đầu tư, hạ tầng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đến văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, thể thao và du lịch. Đặc biệt, mỗi dấu ấn được đề cử phải là một sự kiện, công trình, chương trình, mô hình, chính sách hoặc kết quả phát triển tiêu biểu, có tác động rõ rệt và giá trị lan tỏa trong xã hội.
Để đảm bảo tính khách quan và minh bạch, Hội đồng bình chọn sẽ bao gồm các lãnh đạo từ UBND, Sở Văn hóa và Thể thao, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, cùng đại diện từ HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Hội Nhà báo Thành phố. Các dấu ấn được lựa chọn phải đáp ứng các tiêu chí về tính tiêu biểu, lan tỏa, ảnh hưởng, hiệu quả thực tiễn, đổi mới và khách quan xã hội.
Theo Ban tổ chức, việc tổ chức bình chọn 10 dấu ấn nổi bật không chỉ là một hoạt động tuyên truyền mà còn là một cách để TP. Hồ Chí Minh khẳng định vị thế của mình trong giai đoạn phát triển mới. Đây là dịp để Thành phố nhìn lại những thành tựu đã đạt được, đồng thời tạo động lực cho những bước tiến xa hơn trong tương lai. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sự tham gia tích cực của các bên liên quan, sự kiện này hứa hẹn sẽ mang lại nhiều giá trị và ý nghĩa cho cộng đồng.
Cuộc bình chọn 10 dấu ấn nổi bật của TP. Hồ Chí Minh năm 2026 không chỉ là một sự kiện quan trọng mà còn là một minh chứng cho sự phát triển bền vững và toàn diện của Thành phố. Đây là cơ hội để TP. Hồ Chí Minh khẳng định vị thế của mình, đồng thời tạo động lực cho những bước tiến xa hơn trong tương lai.
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