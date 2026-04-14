TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh phát triển ngành cơ khí và tự động hóa năm 2026

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ và giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm ngành cơ khí và tự động hóa, một trong những ngành công nghiệp trọng yếu, nhằm tạo động lực cho sự hiện đại hóa và tăng trưởng kinh tế của Thành phố…

Kế hoạch này đặt ra một số chỉ tiêu cụ thể, bao gồm tổ chức ít nhất hai hội nghị hướng dẫn vay vốn hỗ trợ lãi suất và phấn đấu có tối thiểu hai doanh nghiệp được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Ngoài ra, Thành phố sẽ triển khai từ 5-10 khóa đào tạo nhân lực và tổ chức 1-3 sự kiện xúc tiến thương mại cho ngành. Những chỉ tiêu này không chỉ nhằm hỗ trợ tài chính mà còn tập trung vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và mở rộng thị trường cho các sản phẩm cơ khí và tự động hóa.

Một trong những điểm nhấn của kế hoạch là việc xây dựng danh mục sản phẩm công nghiệp chủ lực và tiềm năng cho giai đoạn 2026–2030, với ưu tiên dành cho các lĩnh vực như cơ khí chính xác, robot công nghiệp và thiết bị tự động hóa. Thành phố cũng chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua đào tạo và hợp tác với doanh nghiệp, đồng thời nâng cấp cơ sở đào tạo đạt chuẩn quốc tế. Những bước đi cần thiết này đảm bảo rằng ngành cơ khí và tự động hóa của TP. Hồ Chí Minh có thể cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Hoạt động xúc tiến thương mại cũng được đẩy mạnh với các hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước, nhằm kết nối doanh nghiệp với đối tác FDI và hỗ trợ xây dựng thương hiệu. Thành phố dự kiến tổ chức ít nhất một triển lãm quy mô lớn và một hội nghị kết nối cung cầu trong năm. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp trong ngành giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm đối tác chiến lược.

Về mặt tài chính, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ lãi suất và kết nối ngân hàng – doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn về vốn và mở rộng sản xuất. Các doanh nghiệp cũng sẽ được hỗ trợ về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng. Điều này không chỉ giúp các doanh nghiệp giảm bớt gánh nặng tài chính mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh.

Bên cạnh đó, Thành phố cũng chú trọng phát triển hạ tầng sản xuất, ưu tiên bố trí quỹ đất trong các khu công nghiệp và xây dựng đề án khu công nghiệp hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao. Một số khu chế xuất, khu công nghiệp hiện hữu sẽ được thí điểm chuyển đổi theo hướng công nghệ cao và thân thiện môi trường. Những bước đi chiến lược này nhằm tạo ra môi trường thuận lợi cho sự phát triển bền vững của ngành cơ khí và tự động hóa.

Kế hoạch này không chỉ thể hiện quyết tâm của TP. Hồ Chí Minh trong việc phát triển ngành cơ khí và tự động hóa mà còn mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp trong ngành. Với sự hỗ trợ từ chính quyền và các chính sách ưu đãi, ngành cơ khí và tự động hóa của thành phố hứa hẹn sẽ có những bước tiến mạnh mẽ trong tương lai, góp phần vào sự phát triển kinh tế bền vững của TP. Hồ Chí Minh.