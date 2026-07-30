Cơ hội mở rộng hợp tác chiến lược tại hội nghị Xúc tiến Đầu tư TP. Hồ Chí Minh – Catalonia 2026

Sáng 29/7, hội nghị Xúc tiến Đầu tư TP. Hồ Chí Minh – Catalonia (Tây Ban Nha) năm 2026 đã diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh. Hội nghị mở ra nhiều cơ hội hợp tác chiến lược giữa hai khu vực, thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại song phương…

Sự kiện đón tiếp các đại biểu cấp cao gồm: ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM; ông Salvador Illa Roca, Chủ tịch Chính quyền vùng Catalonia, Vương quốc Tây Ban Nha; bà Carmen Cano de Lasala, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Tây Ban Nha tại Việt Nam, cùng đại diện cộng đồng doanh nghiệp - Ảnh: Hồng Quang.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều biến động, việc tìm kiếm và mở rộng các mối quan hệ hợp tác quốc tế trở nên vô cùng quan trọng. Hội nghị Xúc tiến Đầu tư TP.HCM – Catalonia 2026 đã diễn ra vào ngày 29 tháng 7 năm 2026, tại Khách sạn Grand Saigon, với sự tham gia của ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, và ông Salvador Illa Roca, Chủ tịch Chính quyền vùng Catalonia. Sự kiện này không chỉ là dịp để hai bên trao đổi về tiềm năng hợp tác mà còn là cơ hội để các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác chiến lược.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác giữa TP. Hồ Chí Minh và Catalonia. Ông cho rằng, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu hiện nay, việc xác lập các chương trình, dự án và quan hệ đối tác cụ thể là cần thiết để thúc đẩy sự phát triển bền vững. Ông cũng cam kết rằng Thành phố sẽ đồng hành và hợp tác lâu dài với Catalonia, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng hỗ trợ và chuyển hóa mọi cam kết của nhà đầu tư thành kết quả thiết thực.

Ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) đã chia sẻ góc nhìn toàn diện về quy mô và định hướng phát triển của Thành phố. Ông cho biết, sau khi mở rộng địa giới hành chính, TP. Hồ Chí Minh đã trở thành một siêu đô thị đa trung tâm, đóng góp gần 1/4 quy mô kinh tế cả nước. Với hơn 21.351 dự án FDI và tổng vốn đăng ký xấp xỉ 146,8 tỷ USD, Thành phố đang là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư quốc tế.

Một trong những điểm nhấn của hội nghị là việc TP. Hồ Chí Minh nằm trong Top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu với gần 30.000 doanh nghiệp công nghệ đang hoạt động. Ông Phạm Quang Nhật khẳng định rằng yếu tố mà các nhà đầu tư cần hiện nay là một hệ sinh thái đủ toàn diện, từ thị trường, nhân lực, hạ tầng đến môi trường cởi mở để công nghệ mới có thể được thử nghiệm và triển khai.

Hội nghị cũng là dịp để Thành phố giới thiệu các dự án hạ tầng và năng lượng trọng điểm như Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Khu thương mại tự do và Trung tâm logistics Cái Mép Hạ, cùng tổ hợp điện gió ngoài khơi với tổng công suất lên tới 15.000 MW… Đây là những dự án chiến lược mà TP. Hồ Chí Minh mời gọi các nguồn lực toàn cầu tham gia.

Từ phía Catalonia, ông Jaume Baro, Tổng Giám đốc Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Catalonia (ACCIÓ), đã chia sẻ về tiềm lực kinh tế của vùng. Với GDP đạt hơn 302 tỷ Euro và hơn 610.000 doanh nghiệp đang hoạt động, Catalonia là điểm đến đầu tư hàng đầu của châu Âu.

Ông Jordi Maluquer, Giám đốc ACCIÓ khu vực Đông Nam Á, cũng nhấn mạnh về hệ sinh thái công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Catalonia, nơi hội tụ hơn 9.300 doanh nghiệp công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tại hội nghị, các bên đã thống nhất về việc thiết lập một nhóm công tác chung để theo dõi và triển khai các đề xuất hợp tác. ITPC cam kết sẽ làm đầu mối kết nối, phối hợp và đồng hành cùng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư vùng Catalonia trong quá trình tìm hiểu môi trường đầu tư và triển khai hoạt động hợp tác tại TP. Hồ Chí Minh.

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư TP. Hồ Chí Minh – Catalonia 2026 đã mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác giữa hai khu vực. Với tinh thần thiện chí và quyết tâm của lãnh đạo hai bên, quan hệ hợp tác giữa TP. Hồ Chí Minh và Catalonia hứa hẹn sẽ tiếp tục được củng cố và mở rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai khu vực.