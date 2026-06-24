TP.Hồ Chí Minh phê duyệt ranh giới lập quy hoạch các khu vực TOD xung quanh tuyến metro số 2

Việc xác định ranh giới các khu vực TOD dọc tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương mở ra bước tiếp theo trong quá trình tái cấu trúc không gian đô thị gắn với hệ thống đường sắt đô thị, đồng thời kết nối với các trung tâm thương mại, dịch vụ, dân cư và logistics dọc hành lang tuyến metro.

Tổng diện tích các khu vực TOD dọc tuyến metro số 2 theo quyết định được phê duyệt đạt khoảng 939,18 ha. Ảnh minh họa

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định phê duyệt ranh giới lập quy hoạch các khu vực TOD (Transit-Oriented Development, là mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng) xung quanh các nhà ga thuộc tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Việc lập quy hoạch được triển khai tại 5 khu vực với tổng diện tích gần 940 ha.

HÌNH THÀNH 5 KHU VỰC TOD DỌC TUYẾN METRO SỐ 2

Tuyến metro số 2 có chiều dài hơn 11 km, kết nối khu vực trung tâm thành phố (ga trung tâm Bến Thành) với cửa ngõ phía tây bắc (ga và depot Tham Lương, quận 12 cũ). Việc phát triển các khu TOD dọc tuyến được xem là một trong những giải pháp khai thác hiệu quả quỹ đất, gia tăng khả năng tiếp cận giao thông công cộng và thúc đẩy phát triển đô thị theo hướng tập trung.

Theo quyết định số 3651/QĐ-UBND ngày 19/6/2026 của UBND TP.Hồ Chí Minh, tổng diện tích các khu vực TOD dọc tuyến metro số 2 theo quyết định được phê duyệt đạt khoảng 939,18 ha.

Khu vực TOD trung tâm bao gồm các nhà ga Bến Thành và Tao Đàn có diện tích khoảng 188,57 ha. Đây là khu vực nằm trong lõi trung tâm hiện hữu của thành phố, phía bắc giáp các tuyến Trương Định, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Trung Trực và Lý Tự Trọng; phía đông giáp sông Sài Gòn cùng các tuyến Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Bến Vân Đồn, Võ Văn Kiệt và rạch Bến Nghé; phía tây giáp các tuyến Nguyễn Đình Chiểu, Hồ Bá Kiện, Nguyễn Thị Minh Khai, Lương Hữu Khánh, Bùi Thị Xuân và Nguyễn Trãi; phía nam giáp các tuyến Nguyễn Cư Trinh, Cống Quỳnh, Trần Hưng Đạo và Nguyễn Thái Học.

Khu vực TOD thứ hai bao gồm các ga Dân Chủ, Hòa Hưng, Lê Thị Riêng, Phạm Văn Hai và Bảy Hiền với diện tích khoảng 265,07 ha. Đây là khu vực có quy mô lớn nhất trong nhóm các ga nằm ở khu vực nội đô hiện hữu, trải dài từ khu vực kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến các trục giao thông quan trọng như Điện Biên Phủ, Hoàng Văn Thụ, Cách Mạng Tháng Tám và Hòa Hưng.

Khu vực TOD xung quanh ga Nguyễn Hồng Đào có diện tích khoảng 43,81 ha, nằm trong khu vực dân cư hiện hữu thuộc cửa ngõ phía tây của trung tâm thành phố. Ranh giới khu vực được xác định bởi các tuyến Cộng Hòa, Đồng Xoài, Trường Chinh, Hoàng Hoa Thám, Đồng Đen, Trương Công Định, Ấp Bắc và Bàu Cát.

Khu vực TOD phía tây tuyến metro số 2, kết nối kinh tế - logistics, quy hoạch TOD được xác định tại các ga Bà Quẹo, Phạm Văn Bạch và Tây Thạnh với diện tích khoảng 148,92 ha. Khu vực này tiếp giáp sân bay Tân Sơn Nhất, các khu công nghiệp và các trục giao thông quan trọng như Trường Chinh, Phạm Văn Bạch, Tây Thạnh, Lê Trọng Tấn và Tân Kỳ Tân Quý.

Ga và depot Tham Lương với diện tích khoảng 292,81 ha là TOD lớn nhất trong toàn bộ các khu TOD được xác định lần này, với phạm vi quy hoạch trải rộng từ đường Phan Văn Hớn đến Lê Trọng Tấn, kênh Tham Lương và kênh 19 tháng 5.

ĐẨY NHANH LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT CÁC KHU VỰC TOD

Ban Quản lý phát triển đô thị thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao làm cơ quan tổ chức lập quy hoạch các khu vực TOD, trong khi Sở Quy hoạch - Kiến trúc là cơ quan thẩm định.

Hồ sơ quy hoạch sẽ bao gồm báo cáo rà soát quy hoạch, bản đồ tổng thể vị trí các khu vực TOD, bản đồ vị trí và ranh giới từng khu vực cùng các hồ sơ pháp lý liên quan.

UBND TP.Hồ Chí Minh cũng lưu ý trong quá trình nghiên cứu lập quy hoạch, ranh giới các khu vực TOD xung quanh nhà ga dọc tuyến metro số 2 có thể được điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thực tế và căn cứ pháp lý của các dự án liên quan. Ban Quản lý phát triển đô thị và đơn vị tư vấn được yêu cầu khảo sát hiện trạng, bảo đảm tính chính xác của số liệu và nội dung quy hoạch trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Thời hạn lập đồ án quy hoạch tối đa là 4 tháng kể từ ngày phê duyệt ranh giới quy hoạch khu vực TOD. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, các đồ án sẽ được Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định và trình UBND TP.Hồ Chí Minh phê duyệt theo quy định.

Lãnh đạo Thành phố giao Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Ban Quản lý đường sắt đô thị và UBND các phường liên quan phối hợp cung cấp thông tin, góp ý và hỗ trợ triển khai các đồ án quy hoạch TOD nhằm bảo đảm tiến độ.

Việc phê duyệt ranh giới quy hoạch lần này là cơ sở để thành phố triển khai các bước tiếp theo trong quá trình phát triển các khu đô thị theo định hướng giao thông công cộng dọc tuyến metro số 2, một trong những tuyến đường sắt đô thị quan trọng kết nối khu vực trung tâm với cửa ngõ phía tây bắc TP.Hồ Chí Minh.