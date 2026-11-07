TP. Hồ Chí Minh giao 4 lô đất tại Thủ Thiêm để thanh toán hợp đồng BT cầu Ba Son

Theo quyết định của UBND TP. Hồ Chí Minh, 4 lô đất thuộc Khu chức năng số 6, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh đã được giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh. Tổng diện tích của 4 lô đất này là 42.964,3 m2, bao gồm lô 6-2 (9.130,5 m2), lô 6-5 (10.572,6 m2), lô 6-6 (5.874,4 m2) và lô 6-7 (17.386,8 m2).
Mục đích sử dụng đất là xây dựng khu chung cư theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt. Hình thức sử dụng đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, với thời hạn 50 năm kể, từ ngày 5/11/2026.
Việc giao đất được thực hiện không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hay đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư mà theo cơ chế đặc thù quy định tại Nghị quyết số 98/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 260/2025/QH15 và Nghị định số 91/2025/NĐ-CP.
Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ xác định giá đất, phối hợp xác định ranh giới và tổ chức bàn giao đất trên thực địa. Đồng thời, Sở Tài chính sẽ chủ trì thực hiện thanh toán, quyết toán hợp đồng BT, đảm bảo không gây thất thoát ngân sách nhà nước và tài sản công.
Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, quản lý và sử dụng đất đúng mục đích, quy hoạch được duyệt và quy định pháp luật. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 5/11/2026.
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