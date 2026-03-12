Thứ Năm, 12/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

TP. Hồ Chí Minh duyệt quy hoạch hơn 50ha Thủ Thiêm xây trung tâm chính trị - hành chính

Thiên Di

12/03/2026, 09:43

TP. Hồ Chí Minh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch hơn 50 ha tại khu đô thị mới Thủ Thiêm để triển khai trung tâm chính trị - hành chính mới, cùng các công trình văn hóa, dịch vụ quy mô lớn...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phân khu số 01 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo quyết định, khu vực điều chỉnh quy hoạch có tổng diện tích khoảng 50,41 ha, được chia thành hai khu vực. Trong đó, khu vực 1 có diện tích khoảng 36,04 ha và khu vực 2 có diện tích khoảng 14,37 ha.

Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch nhằm cụ thể hóa nội dung điều chỉnh của Đồ án quy hoạch chung thành phố Thủ Đức thuộc TP. Hồ Chí Minh đến năm 2040 đã được phê duyệt, đặc biệt là việc bố trí, sắp xếp các công trình trọng điểm trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, gồm: Trung tâm Chính trị - Hành chính, Cung Thiếu nhi, Nhà hát - Trung tâm biểu diễn  Hội nghị.

Theo định hướng quy hoạch, khu vực Thủ Thiêm được xác định phát triển thành trung tâm chính trị - hành chính, đồng thời là trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ và văn hóa của TP. Hồ Chí Minh, của khu vực và hướng tới vị thế quốc tế. Khu vực này cũng được định hướng hình thành khu đô thị hỗn hợp gắn với cảnh quan sinh thái ngập nước ven sông Sài Gòn.

Không gian quy hoạch được xác định đóng vai trò kết nối giữa thành phố Thủ Đức (cũ) với khu trung tâm hiện hữu của TP. Hồ Chí Minh, góp phần hình thành trục phát triển đô thị mới ở khu vực phía Đông Thành phố.

Việc điều chỉnh quy hoạch lần này cũng nhằm bảo đảm phù hợp với Nghị quyết số 260/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội và Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 9/1/2026 của Thành ủy TP. Hồ Chí Minh. Đây là cơ sở để triển khai dự án Trung tâm Chính trị - Hành chính TP. Hồ Chí Minh với quy mô tương xứng, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố sau khi thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập địa giới hành chính.

Theo quyết định, UBND Thành phố giao Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc cùng đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm về tính pháp lý và tính chính xác của các số liệu, nội dung trong hồ sơ điều chỉnh cục bộ trình duyệt.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo thẩm định, đồng thời kiểm tra và đóng dấu thẩm định bảo đảm phù hợp với quyết định phê duyệt của UBND Thành phố. Bên cạnh đó, UBND phường An Khánh được giao chủ trì tổ chức công bố công khai nội dung điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch sau khi được phê duyệt, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển “Phương án kiến trúc Nút giao thông Gò Công” thuộc dự án thành phần 2: đầu tư hoàn chỉnh nút giao Gò Công và nhánh nối từ đường Xa lộ Hà Nội đến nút giao này trên Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh.

Hội đồng gồm 9 thành viên đến từ Hội Kiến trúc sư TP. Hồ Chí Minh, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch – Kiến trúc và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông.

Chủ tịch Hội đồng do các thành viên bầu chọn và chủ trì toàn bộ quá trình làm việc. Hội đồng hoạt động theo quy chế do các thành viên thống nhất, trong đó quy định rõ nguyên tắc, phương pháp đánh giá và xếp hạng các phương án dự thi.

TP. Hồ Chí Minh: Ban hành quy chế hoạt động mới của Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể

11:07, 11/03/2026

TP. Hồ Chí Minh: Ban hành quy chế hoạt động mới của Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể

TP. Hồ Chí Minh: Chưa quyết định cụ thể về phương án sử dụng khu đất 268 Lý Thường Kiệt của Trường Đại học Bách Khoa

10:26, 10/03/2026

TP. Hồ Chí Minh: Chưa quyết định cụ thể về phương án sử dụng khu đất 268 Lý Thường Kiệt của Trường Đại học Bách Khoa

TP. Hồ Chí Minh có thêm 2 dự án bất động sản được gỡ vướng cấp sổ hồng

10:14, 05/03/2026

TP. Hồ Chí Minh có thêm 2 dự án bất động sản được gỡ vướng cấp sổ hồng

Từ khóa:

dự án Trung tâm Chính trị khu đô thị Khu đô thị mới Thủ Thiêm khu vực Thủ Đức quy hoạch quy hoạch Thủ Thiêm TP. Hồ Chí Minh Trung tâm Chính trị - Hành chính TP. Hồ Chí Minh

Đọc thêm

TP. Hồ Chí Minh quy định nhà “mặt tiền” được kinh doanh khi bảo đảm an toàn giao thông

TP. Hồ Chí Minh quy định nhà “mặt tiền” được kinh doanh khi bảo đảm an toàn giao thông

Thành ủy TP. Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo xây dựng và nhân rộng mô hình các phường, xã kiểu mẫu về văn minh đô thị, trật tự công cộng; Hoàn thiện quy định về chức năng ở kết hợp kinh doanh của hộ dân dọc các tuyến đường có đủ điều kiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông...

TP. Hồ Chí Minh ban hành chính sách mới về bồi thường đất đai, hỗ trợ tái định cư

TP. Hồ Chí Minh ban hành chính sách mới về bồi thường đất đai, hỗ trợ tái định cư

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định 11/2026/QĐ-UBND (thay thế một số quyết định trước đó) về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân và tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự án phát triển đô thị…

TP. Hồ Chí Minh sắp đấu giá gần 3.800 căn hộ chung cư tại Thủ Thiêm

TP. Hồ Chí Minh sắp đấu giá gần 3.800 căn hộ chung cư tại Thủ Thiêm

TP. Hồ Chí Minh lên kế hoạch đấu giá 3.790 căn hộ tại khu tái định cư Bình Khánh, phường An Khánh; dự kiến tổ chức trong tháng 5 tới...

Khu Đông Hà Nội:

Khu Đông Hà Nội: "Lên ngôi" bất động sản cộng hưởng quy hoạch chiến lược và tiêu chuẩn vận hành quốc tế

Khi Hà Nội bước vào giai đoạn tái cấu trúc không gian phát triển theo mô hình đa trung tâm, khu Đông nổi lên như một cực tăng trưởng quan trọng. Sự chuyển dịch về phía Đông cũng phản ánh thay đổi căn bản trong tư duy lựa chọn không gian sống của thế hệ cư dân mới - những người đặt tiêu chuẩn sống, trải nghiệm và khả năng tích hợp đa chức năng lên hàng đầu.

Hải Phòng: Cưỡng chế thu hồi nhà đất công sản sử dụng sai mục đích

Hải Phòng: Cưỡng chế thu hồi nhà đất công sản sử dụng sai mục đích

Thành phố đã chỉ đạo thu hồi nhà đất, thậm chí toà án đã có những bản án tuyên buộc người thuê trả lại nhà đất công sản nhưng việc thu hồi nhà vẫn chỉ nằm trên giấy…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

eMagazine

Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

Video

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

10 thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất của Trung Quốc

Thế giới

10 thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất của Trung Quốc

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng tự lực, tự chủ, hiện đại

Tiêu điểm

2

Công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ

Tiêu điểm

3

Quy trình sàng lọc ứng cử viên bầu cử được thực hiện sớm, chặt chẽ và minh bạch

Tiêu điểm

4

SHB chào bán riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu, nhiều quỹ ngoại đăng ký mua

Doanh nghiệp niêm yết

5

TP. Hồ Chí Minh ban hành chính sách mới về bồi thường đất đai, hỗ trợ tái định cư

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy