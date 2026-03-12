TP. Hồ Chí Minh duyệt quy hoạch hơn 50ha Thủ Thiêm xây trung tâm chính trị - hành chính

TP. Hồ Chí Minh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch hơn 50 ha tại khu đô thị mới Thủ Thiêm để triển khai trung tâm chính trị - hành chính mới, cùng các công trình văn hóa, dịch vụ quy mô lớn...

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phân khu số 01 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo quyết định, khu vực điều chỉnh quy hoạch có tổng diện tích khoảng 50,41 ha, được chia thành hai khu vực. Trong đó, khu vực 1 có diện tích khoảng 36,04 ha và khu vực 2 có diện tích khoảng 14,37 ha.

Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch nhằm cụ thể hóa nội dung điều chỉnh của Đồ án quy hoạch chung thành phố Thủ Đức thuộc TP. Hồ Chí Minh đến năm 2040 đã được phê duyệt, đặc biệt là việc bố trí, sắp xếp các công trình trọng điểm trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, gồm: Trung tâm Chính trị - Hành chính, Cung Thiếu nhi, Nhà hát - Trung tâm biểu diễn Hội nghị.

Theo định hướng quy hoạch, khu vực Thủ Thiêm được xác định phát triển thành trung tâm chính trị - hành chính, đồng thời là trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ và văn hóa của TP. Hồ Chí Minh, của khu vực và hướng tới vị thế quốc tế. Khu vực này cũng được định hướng hình thành khu đô thị hỗn hợp gắn với cảnh quan sinh thái ngập nước ven sông Sài Gòn.

Không gian quy hoạch được xác định đóng vai trò kết nối giữa thành phố Thủ Đức (cũ) với khu trung tâm hiện hữu của TP. Hồ Chí Minh, góp phần hình thành trục phát triển đô thị mới ở khu vực phía Đông Thành phố.

Việc điều chỉnh quy hoạch lần này cũng nhằm bảo đảm phù hợp với Nghị quyết số 260/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội và Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 9/1/2026 của Thành ủy TP. Hồ Chí Minh. Đây là cơ sở để triển khai dự án Trung tâm Chính trị - Hành chính TP. Hồ Chí Minh với quy mô tương xứng, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố sau khi thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập địa giới hành chính.

Theo quyết định, UBND Thành phố giao Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc cùng đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm về tính pháp lý và tính chính xác của các số liệu, nội dung trong hồ sơ điều chỉnh cục bộ trình duyệt.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo thẩm định, đồng thời kiểm tra và đóng dấu thẩm định bảo đảm phù hợp với quyết định phê duyệt của UBND Thành phố. Bên cạnh đó, UBND phường An Khánh được giao chủ trì tổ chức công bố công khai nội dung điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch sau khi được phê duyệt, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.