TP. Hồ Chí Minh duyệt quy hoạch hơn 50ha Thủ Thiêm xây trung tâm chính trị - hành chính

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định phê
duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phân khu số 01
tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Theo quyết định, khu
vực điều chỉnh quy hoạch có tổng diện tích khoảng 50,41 ha, được chia thành hai
khu vực. Trong đó, khu vực 1 có diện tích khoảng 36,04 ha và khu vực 2 có diện
tích khoảng 14,37 ha.
Việc điều chỉnh cục
bộ quy hoạch nhằm cụ thể hóa nội dung điều chỉnh của Đồ án quy hoạch chung
thành phố Thủ Đức thuộc TP. Hồ Chí Minh đến năm 2040 đã được phê duyệt, đặc
biệt là việc bố trí, sắp xếp các công trình trọng điểm trong Khu đô thị mới Thủ
Thiêm, gồm: Trung tâm Chính trị - Hành chính, Cung Thiếu nhi,
Nhà hát - Trung tâm biểu diễn Hội nghị.
Theo định hướng quy
hoạch, khu vực Thủ Thiêm được xác định phát triển thành trung tâm chính trị -
hành chính, đồng thời là trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ và văn hóa
của TP. Hồ Chí Minh, của khu vực và hướng tới vị thế quốc tế. Khu vực này cũng
được định hướng hình thành khu đô thị hỗn hợp gắn với cảnh quan sinh thái ngập
nước ven sông Sài Gòn.
Không gian quy
hoạch được xác định đóng vai trò kết nối giữa thành phố Thủ Đức (cũ) với khu trung
tâm hiện hữu của TP. Hồ Chí Minh, góp phần hình thành trục phát triển đô thị
mới ở khu vực phía Đông Thành phố.
Việc điều chỉnh quy
hoạch lần này cũng nhằm bảo đảm phù hợp với Nghị quyết số 260/2025/QH15 ngày
11/12/2025 của Quốc hội và Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 9/1/2026 của Thành ủy
TP. Hồ Chí Minh. Đây là cơ sở để triển khai dự án Trung tâm Chính trị - Hành
chính TP. Hồ Chí Minh với quy mô tương xứng, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố sau khi thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập địa giới hành chính.
Theo quyết định,
UBND Thành phố giao Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc thuộc Sở Quy hoạch - Kiến
trúc cùng đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm về tính pháp lý và tính chính xác của
các số liệu, nội dung trong hồ sơ điều chỉnh cục bộ trình duyệt.
Sở Quy hoạch - Kiến
trúc được giao chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo thẩm định, đồng thời kiểm
tra và đóng dấu thẩm định bảo đảm phù hợp với quyết định phê duyệt của UBND Thành
phố. Bên cạnh đó, UBND phường An Khánh được giao chủ trì tổ chức công bố công
khai nội dung điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch sau khi được phê duyệt, đồng
thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển “Phương án kiến trúc Nút giao thông Gò Công” thuộc dự án thành phần 2: đầu tư hoàn chỉnh nút giao Gò Công và nhánh nối từ đường Xa lộ Hà Nội đến nút giao này trên Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh.
Hội đồng gồm 9 thành viên đến từ Hội Kiến trúc sư TP. Hồ Chí Minh, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch – Kiến trúc và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông.
Chủ tịch Hội đồng do các thành viên bầu chọn và chủ trì toàn bộ quá trình làm việc. Hội đồng hoạt động theo quy chế do các thành viên thống nhất, trong đó quy định rõ nguyên tắc, phương pháp đánh giá và xếp hạng các phương án dự thi.