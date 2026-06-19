TP. Hồ Chí Minh lên kế hoạch đấu giá 8 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức đấu giá 8 lô đất tổng diện tích hơn 138.000 m2 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh. Việc đấu giá kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả khai thác quỹ đất công, tạo thêm nguồn thu cho ngân sách Thành phố...

Theo kế hoạch, việc đấu giá các lô đất phải bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Thành ủy và UBND TP. Hồ Chí Minh; đồng thời bảo đảm sự đồng bộ giữa tiến độ triển khai dự án của nhà đầu tư với tiến độ xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu quá trình đấu giá phải được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật. Các cơ quan, đơn vị liên quan cần tăng cường phối hợp, chủ động xử lý những tình huống phát sinh; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết. Thành phố nhấn mạnh yêu cầu không để tiếp diễn tình trạng chậm trễ, kéo dài trong việc tổ chức đấu giá 8 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Để bảo đảm chặt chẽ về trình tự, thủ tục và thẩm quyền trong đấu giá quyền sử dụng đất công theo quy định của pháp luật đất đai, UBND TP. Hồ Chí Minh giao các sở, ngành và đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, tham mưu và hoàn thiện các thủ tục pháp lý nhằm tổ chức đấu giá đối với 8 lô đất đủ điều kiện, theo lộ trình gồm 4 giai đoạn.

Giai đoạn 1 là chuẩn bị tổ chức đấu giá theo khoản 1 Điều 229 Luật Đất đai.

Giai đoạn 2 là tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất theo khoản 2 Điều 229 Luật Đất đai và Luật Đấu giá tài sản.

Giai đoạn 3 là công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất theo khoản 3 Điều 229 Luật Đất đai.

Giai đoạn 4 được thực hiện sau khi người trúng đấu giá hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất theo khoản 5 Điều 229 Luật Đất đai và khoản 9 Điều 55 Nghị định 102/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan triển khai kế hoạch đúng tiến độ, bảo đảm đầy đủ thủ tục theo quy định và chủ động phối hợp xử lý các vướng mắc phát sinh. Trường hợp vượt thẩm quyền, các đơn vị phải kịp thời báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định.

Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện; tham mưu các thủ tục, quyết định liên quan đến đấu giá, giao đất và cấp giấy chứng nhận cho người trúng đấu giá.

UBND phường An Khánh có trách nhiệm xây dựng phương án đấu giá quyền sử dụng đất, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định, rà soát trước khi trình UBND Thành phố phê duyệt.

Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Hồ Chí Minh được giao tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá theo quy định. Đồng thời, Kho bạc Nhà nước Khu vực II, Thuế TP. Hồ Chí Minh và Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện các thủ tục về nghĩa vụ tài chính, cấp giấy chứng nhận và cập nhật hồ sơ, dữ liệu đất đai cho người trúng đấu giá.

Theo kế hoạch, 8 lô đất được đưa ra đấu giá có tổng diện tích hơn 138.000m2. Trong đó, có 3 lô đất dịch vụ cấp đô thị gồm lô 1.K1.5.DV rộng gần 32.000m2, lô 1.K7.2.DV rộng hơn 74.000m2 và lô 1.K7.1.DV rộng 1.500m2; một lô đất thương mại, dịch vụ 1.K4.5.DV rộng 700m2; 3 lô đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ quy hoạch gồm 1.K3.4.HH (hơn 6.400m2), 1.K3.3.HH (hơn 5.000m2), 1.K3.5.HH (hơn 10.000m2); cùng một lô đất nhóm nhà ở quy hoạch 1.K3.1.OD có diện tích hơn 8.500m2.