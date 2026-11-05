TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ Cần Thơ 2,5 triệu m3 đá xây dựng cho cao tốc

Chiều 4/11, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh và Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Cần Thơ Lê Công Lý đã chủ trì buổi làm việc giữa hai địa phương về nhu cầu vật liệu đá xây dựng phục vụ thi công Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1.
Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án giao thông nông nghiệp TP. Cần Thơ, đoạn cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 đi qua địa bàn thành phố dài khoảng 132,71 km, có tổng mức đầu tư khoảng 31.000 tỷ đồng. Dự án được triển khai từ năm 2022, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2027. Đến nay, khối lượng thi công đạt khoảng 62%.
Để phục vụ thi công, dự án cần khoảng 4,1 triệu m3 đá xây dựng. Trong đó, nguồn cung đã xác định được khoảng 1,145 triệu m3 từ mỏ An Châu (An Giang), với khoảng 1 triệu m3 đã được vận chuyển về công trường. Khối lượng còn lại dự kiến được tiếp nhận trong tháng 11 và 12/2026.
Ngoài ra, các nhà thầu đã chủ động tìm kiếm nguồn cung từ nhiều địa phương, với khối lượng khoảng 500.000 m3. Trong số này, khoảng 400.000 m3 đã được đưa về công trường. Phần còn lại khoảng 116.000 m3 sẽ tiếp tục được tìm kiếm và vận chuyển trong năm 2027.
Như vậy, dự án hiện còn thiếu khoảng 2,5 triệu m3 đá xây dựng chưa xác định được nguồn cung. Theo kế hoạch, TP. Cần Thơ dự kiến tiếp nhận khoảng 250.000 m3 trong tháng 12/2026 và 2,25 triệu m3 trong năm 2027.
Về chủng loại, nguồn đá phục vụ thi công cầu, cống và bê tông cơ bản đã được đáp ứng. Trong khi đó, khối lượng 2,5 triệu m3 còn thiếu chủ yếu phục vụ sản xuất cấp phối đá dăm và thi công kết cấu mặt đường. Vật liệu phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật về cường độ chịu nén, độ mài mòn, chỉ số CBR, hàm lượng hạt thoi dẹt và độ sạch theo quy định.
Đại diện Ban Quản lý dự án giao thông nông nghiệp TP. Cần Thơ cho biết sẽ chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương khảo sát, kiểm tra chất lượng đá, thống nhất hợp đồng, giá bán, phương án vận chuyển và kế hoạch tiếp nhận vật liệu.
Thông tin tại buổi làm việc, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh cho biết Thành phố hiện có 40 mỏ đá còn giấy phép hoạt động, gồm 23 mỏ tại khu vực Bình Dương và 17 mỏ tại khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu.
Các mỏ đá này có khả năng được xem xét nâng công suất, mở rộng khai thác để phục vụ nhu cầu vật liệu xây dựng cho các dự án đầu tư công. Trong đó, Sở đã trình UBND TP. Hồ Chí Minh xem xét nâng công suất khai thác tại hai mỏ Thường Tân 4 và Tân Mỹ, với tổng công suất tăng thêm khoảng 1,4 triệu m3.
Theo đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh, căn cứ nguồn cung hiện có, khả năng dự trữ và phương án nâng công suất các mỏ, Thành phố cơ bản có thể đáp ứng nhu cầu 2,5 triệu m3 đá xây dựng để hỗ trợ TP. Cần Thơ triển khai dự án trong thời gian tới.
Tuy nhiên, để bảo đảm hiệu quả cung ứng, TP. Cần Thơ cần sớm rà soát, lựa chọn những mỏ đá đáp ứng yêu cầu về chất lượng, khoảng cách vận chuyển và giá thành. Một số mỏ tại khu vực Phú Giáo như Phước Vĩnh, Tam Lập, Tam Lập 2 và Tam Lập 3 cũng được giới thiệu là những nguồn có chất lượng đá tốt, dù khoảng cách vận chuyển tương đối xa.
TP. Hồ Chí Minh đề nghị TP. Cần Thơ chủ động phối hợp với Ban Quản lý dự án và các nhà thầu tổ chức khảo sát thực tế, lấy mẫu thí nghiệm, kiểm tra chất lượng đá tại các mỏ trước khi lựa chọn. Bên cạnh yêu cầu về kỹ thuật, các bên cần thống nhất giá bán và phương án vận chuyển nhằm bảo đảm hiệu quả cung ứng.
Trên cơ sở danh mục các mỏ được TP. Cần Thơ lựa chọn, TP. Hồ Chí Minh sẽ chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp, hỗ trợ kết nối với chủ mỏ và xem xét các thủ tục cần thiết để nâng công suất khai thác, đáp ứng nhu cầu vật liệu của dự án.
Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh nhấn mạnh Thành phố thống nhất chủ trương hỗ trợ TP. Cần Thơ 2,5 triệu m3 đá xây dựng, góp phần bảo đảm nguồn vật liệu và tiến độ thi công dự án.
Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm đầu mối phối hợp với các sở, ngành, hiệp hội và đơn vị liên quan rà soát nguồn cung, kết nối chủ mỏ với nhà thầu, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh; phối hợp với TP. Cần Thơ tổ chức khảo sát, lấy mẫu thí nghiệm, kiểm tra chất lượng đá tại các mỏ; thống nhất hợp đồng, giá bán, phương án vận chuyển và kế hoạch tiếp nhận phù hợp với tiến độ thi công.
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