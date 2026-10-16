9 tháng: Hoàn thành 395 km đường cao tốc, nâng tổng chiều dài thông xe toàn tuyến Bắc-Nam lên 3.345 km

Trong 9 tháng đầu năm 2026, cả nước đưa vào khai thác 395 km đường cao tốc, nâng tổng chiều dài tuyến chính đã khai thác và thông xe kỹ thuật lên 3.345 km...

Ảnh minh hoạ. Nguồn: PV VnEconomy

Thông tin tại họp báo thường kỳ quý 3/2026 của Bộ Xây dựng chiều 15/10 cho biết trong 9 tháng đầu năm, Bộ tập trung triển khai chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải và các dự án đường sắt.

Trong kỳ, Bộ Xây dựng đã tham mưu Chính phủ ban hành và triển khai nghị quyết về thực hiện chủ trương đầu tư dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy; đồng thời tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Riêng với hạ tầng đường bộ, cả nước đã hoàn thành, đưa vào khai thác 395 km đường cao tốc trong 9 tháng đầu năm. Lũy kế đến nay, tổng chiều dài tuyến chính cao tốc đã khai thác và thông xe kỹ thuật đạt 3.345 km. Đáng chú ý, toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã được đưa vào khai thác, hoàn thành mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Để bảo đảm tiến độ các dự án, Bộ Xây dựng tăng cường đôn đốc chủ đầu tư, ban quản lý dự án đẩy nhanh thi công, hoàn thiện thủ tục đầu tư, bảo đảm chất lượng công trình và công tác nghiệm thu, đồng thời xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Từ đầu năm đến nay, Bộ Xây dựng đã tham gia và tổ chức 39 đợt công tác do lãnh đạo Chính phủ và lãnh đạo Bộ chủ trì. Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ cũng tổ chức khoảng 68 đợt kiểm tra hiện trường, làm việc với địa phương nhằm tháo gỡ vướng mắc và thúc đẩy tiến độ.

Đối với các dự án đường sắt trọng điểm, Bộ Xây dựng đã thành lập Ban Chỉ đạo triển khai dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, đồng thời thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 6/4/2026 của Chính phủ về triển khai nghị quyết của Quốc hội liên quan đến việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành các dự án độc lập và điều chỉnh một số nội dung tại các nghị quyết liên quan.

Bộ đã hoàn thành chương trình giới thiệu, lựa chọn nhà thầu tư vấn và thống nhất chỉ định thầu 4 gói thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án.

Với tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Bộ đang đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh thủ tục để triển khai Dự án thành phần 2. Bộ cũng chỉ đạo, hướng dẫn chủ đầu tư phối hợp với các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư đối với dự án này, tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn và tuyến Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái.