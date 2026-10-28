Đề xuất đầu tư hơn 114.000 tỷ đồng xây dựng hai tuyến cao tốc miền núi phía Bắc

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký tờ trình báo cáo Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong và cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, đoạn qua tỉnh Sơn La.
Theo phương án trình Quốc hội, tuyến cao tốc Bảo Hà - Tân Phong có chiều dài khoảng 119 km, đi qua địa bàn hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu. Tuyến được đề xuất đầu tư với quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế từ 80 - 100 km/h.
Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án gần 51.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương bố trí gần 49.000 tỷ đồng, ngân sách tỉnh Lai Châu hơn 2.000 tỷ đồng. Dự kiến, công tác giải phóng mặt bằng và khởi công được triển khai trong năm 2027; dự án cơ bản hoàn thành năm 2030 và đưa vào khai thác năm 2031.
Đối với tuyến cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên đoạn qua tỉnh Sơn La, chiều dài đầu tư dự kiến gần 180 km, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/h. Tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 63.000 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách Trung ương.
Nếu được cấp có thẩm quyền thông qua, dự án sẽ triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và khởi công trong năm 2027, cơ bản hoàn thành năm 2030, đưa vào khai thác từ năm 2031.
Để bảo đảm tiến độ và hiệu quả đầu tư, hai dự án được đề xuất áp dụng các nhóm cơ chế, chính sách đặc biệt liên quan đến thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; chỉ định thầu; điều chỉnh các quy hoạch liên quan; bố trí bãi đổ chất thải rắn xây dựng và bổ sung ngân sách Trung ương trong trường hợp tổng mức đầu tư tăng.
Theo đề xuất, việc đầu tư hai tuyến cao tốc sẽ góp phần kết nối trung tâm hành chính các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Lào Cai với các địa phương trong vùng và Thủ đô Hà Nội, đồng thời tăng cường kết nối quốc tế, đáp ứng nhu cầu vận tải và phát huy hiệu quả các dự án hạ tầng đã, đang được triển khai.
Các tuyến đường cũng được kỳ vọng góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới cao tốc khu vực trung du và miền núi phía Bắc, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ xóa đói giảm nghèo và bảo đảm quốc phòng, an ninh.
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