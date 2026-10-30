TP. Hồ Chí Minh tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án nhà ở xã hội

Ngày 29/10, Đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND TP. Hồ Chí Minh để thảo luận về tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê trong năm 2026 và các năm tiếp theo.
Tại buổi làm việc, UBND Thành phố đã báo cáo về kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, tình hình triển khai các dự án và những khó khăn cần tháo gỡ.
Theo báo cáo, giai đoạn 2021–2025, TP. Hồ Chí Minh đã hoàn thành 17.902 căn nhà ở xã hội, đạt 98,7% kế hoạch 5 năm. Riêng năm 2025, Thành phố đã hoàn thành 12.799 căn, đạt chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội do Thủ tướng Chính phủ giao.
Theo Nghị quyết số 303/NQ-CP ngày 30/9/2026 của Chính phủ, TP. Hồ Chí Minh được giao chỉ tiêu phát triển 199.400 căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Trong đó, năm 2026, Thành phố phải hoàn thành 9.000 căn, bao gồm 2.000 căn nhà ở cho thuê. Tính đến hết tháng 10/2026, Thành phố đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 3 dự án với 2.283 căn, đồng thời đang triển khai thi công 26 dự án với khoảng 23.500 căn.
Để đạt được mục tiêu này, Thành phố đã đặt ra định hướng phát triển với khoảng 180 dự án, hoàn thành 265.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Thành phố cũng tập trung khai thác quỹ nhà thuộc tài sản công, phát triển nhà ở cho thuê và chuyển đổi các dự án tái định cư không còn nhu cầu sang nhà ở xã hội cho thuê.
Một điểm đáng chú ý là Ban Thường vụ Đảng ủy UBND Thành phố đã thống nhất chủ trương sử dụng 31 khu đất có nguồn gốc do cơ quan nhà nước quản lý, với quy mô khoảng 40.000 căn, để phát triển nhà ở xã hội. Thành phố đang hoàn tất thủ tục để khởi công các dự án này trong thời gian tới.
Tại buổi làm việc, UBND TP. Hồ Chí Minh đã kiến nghị Bộ Xây dựng và Thủ tướng Chính phủ xem xét, hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn liên quan đến việc xác định thời điểm áp dụng suất vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật và cách tính chi phí các hạng mục công viên, vườn hoa, mặt nước, san nền và hạ tầng kỹ thuật ngoài ranh giới dự án. Thành phố cũng đề xuất sớm đưa các cơ chế đặc thù vào Luật Phát triển đô thị năm 2026.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đã đánh giá cao sự chủ động của TP. Hồ Chí Minh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo chỉnh trang đô thị và phát triển nhà ở xã hội. Ông nhấn mạnh rằng khi đã xác định và giao chỉ tiêu thì phải quyết tâm hoàn thành, đồng thời yêu cầu Thành phố rà soát toàn bộ danh mục dự án để tập trung đôn đốc và tháo gỡ khó khăn.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hoàng Nguyên Dinh cho biết, trong năm 2026, Thành phố sẽ giữ vững mục tiêu phát triển khoảng 180.000 căn nhà ở xã hội theo kế hoạch triển khai. Thành phố đã hoàn tất thủ tục cho khoảng 99.000 căn và đang thúc đẩy phương án phát triển 31 dự án trên quỹ đất công với quy mô khoảng 40.000 căn.
Việc phát triển các dự án trên quỹ đất công không chỉ đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội mà còn phục vụ chương trình di dời nhà ở trên và ven kênh rạch của Thành phố. Lãnh đạo UBND Thành phố khẳng định sẽ tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, hoàn thiện kế hoạch và triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.
Với những nỗ lực không ngừng, TP. Hồ Chí Minh đang từng bước tháo gỡ các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân.
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