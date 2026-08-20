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TP. Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ dự án tái định cư, cam kết đủ quỹ nhà đến năm 2028

M Minh Hà

TP. Hồ Chí Minh đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở tái định cư nhằm đảm bảo đến năm 2028 có đủ quỹ nhà để bố trí cho người dân bị giải tỏa…

TP. Hồ Chí Minh tăng cường chỉnh trang nhà ở ven kênh rạch - Ảnh: kênh Tàu Hũ - H.V.
TP. Hồ Chí Minh tăng cường chỉnh trang nhà ở ven kênh rạch - Ảnh: kênh Tàu Hũ - H.V.

Trong buổi khảo sát ngày 19/8, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cùng Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hoàng Nguyên Dinh và các sở, ngành đã kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm, gồm: trục Đông - Tây, nâng cấp quốc lộ 1, bờ Nam kênh Đôi và quốc lộ 13.

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục và đầu tư để không ảnh hưởng đến tiến độ công trình.

Đối với các dự án nhà ở tái định cư, Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo đến năm 2028 có đủ quỹ nhà cho người dân bị giải tỏa. Các khu tái định cư cần được rà soát kỹ lưỡng, tháo gỡ ngay các vướng mắc về thủ tục và đầu tư. Điều này nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân và tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự án.

Ngoài ra, TP. Hồ Chí Minh cũng đang tập trung vào việc giải phóng mặt bằng cho các dự án lớn. Đối với Quốc lộ 1, Thành phố phấn đấu khởi công vào ngày 2/9 và hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng trong tháng 9. Tương tự, Quốc lộ 13 cũng được yêu cầu đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, đạt khoảng 80% để đủ điều kiện khởi công vào ngày 2/9.

Về nguồn vốn, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu Sở Tài chính đảm bảo đủ nguồn lực triển khai các dự án. Thành phố ưu tiên sử dụng nguồn thu từ đấu giá đất công, kết hợp với các nguồn vốn PPP và các nguồn hợp pháp khác để không làm chậm tiến độ.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, lãnh đạo Thành phố ghi nhận sự đồng thuận của người dân trong việc bàn giao mặt bằng. Các địa phương được yêu cầu tăng cường vận động, đối thoại và giải quyết quyền lợi chính đáng của người dân, phấn đấu hoàn thành bàn giao mặt bằng trong tháng 9.

Liên quan đến việc chỉnh trang nhà ở ven kênh rạch, Thành phố yêu cầu nghiên cứu điều chỉnh theo hướng tăng diện tích cây xanh, công viên và không gian công cộng, đồng thời đảm bảo quyền lợi cho người dân. Đối với vật liệu san lấp, thành phố đang nghiên cứu sử dụng cát biển nếu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, và có giải pháp hỗ trợ phù hợp nếu ảnh hưởng đến sinh kế người dân.

Thời gian qua, TP. Hồ Chí Minh đang quyết liệt thực hiện các biện pháp để đảm bảo tiến độ các dự án tái định cư và hạ tầng trọng điểm. Sự cam kết của lãnh đạo Thành phố và sự đồng thuận của người dân là yếu tố then chốt để đạt được mục tiêu này, góp phần cải thiện chất lượng sống và phát triển bền vững cho Thành phố.

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