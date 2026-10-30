Trải nghiệm nhập vai: Sức hút mới của du lịch Trung Quốc
TTường Bách
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Việc làm sống lại không gian cổ xưa bằng công nghệ biểu diễn và kịch bản tương tác đang mở ra hướng đi mới đầy triển vọng cho ngành du lịch Trung Quốc. Không ít du khách mắt xanh, tóc vàng đã tỏ ra thích thú khi hóa thân thành “a ca”, “cách cách” tại đất nước tỷ dân…
Tổ hợp du lịch văn hóa nhập vai mang tên Đông Phương Vệ
Thành mới đây đã chính thức mở cửa đón khách thử nghiệm tại cổ trấn Bắc Đường,
thuộc Tân khu Tân Hải, thành phố Thiên Tân, Trung Quốc. Du khách khi bước qua cổng thành sẽ được
hóa thân trực tiếp vào các hoạt cảnh lịch sử, từ khung cảnh biên soạn bộ bách
khoa toàn thư Vĩnh Lạc đại điển cho tới hải trình Trịnh Hòa hạ Tây Dương.
Đông Phương Vệ Thành được xây dựng dựa trên việc cải tạo,
kích hoạt lại hạ tầng sẵn có của cổ trấn Bắc Đường. Lấy bề dày lịch sử và văn
hóa địa phương làm cốt lõi, dự án tập trung vào sợi dây lịch sử hơn 600 năm lập
vệ phòng thủ của Thiên Tân. Không gian tại đây được thiết kế thành một quần thể
đa chức năng, tích hợp giữa nghệ thuật biểu diễn thực cảnh nhập vai, trải nghiệm
mặc cổ phục tương tác, khu thương mại ẩm thực và không gian tiêu dùng giải trí.
Tương tự, không chỉ đứng xem các màn tái hiện chiến trận, du
khách đến với thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc
còn có thể trực tiếp tham gia vào các tình huống. Hoạt động này diễn ra
tại Thanh Minh Thượng Hà Đồ (Công viên ven
sông Thanh Minh), còn được biết đến với tên Millennium City Park.
Đây là công viên văn hóa - lịch sử lấy cảm hứng từ danh họa
nổi tiếng Trung Quốc "Thanh Minh Thượng Hà Đồ" của họa sĩ Trương Trạch Đoan, mô tả
đời sống đô thị phồn hoa ở Đông Kinh, kinh đô nhà Bắc Tống. Thay vì những sân khấu cố định, mô
hình này biến cả khuôn viên thành không gian diễn xuất, nơi du khách có thể vừa
tham quan, vừa hóa thân và tương tác với các nhân vật.
Một trong những điểm nhấn tại đây là các chương trình tái hiện
chiến trận, trong đó có "Đại Tống - Trận chiến bảo vệ Đông Kinh". Chương trình được tổ chức tại khu vực mặt nước phía tây
nam cầu Cửu Long, tái hiện không khí chiến đấu với sự tham gia của nhiều diễn
viên và hiệu ứng sân khấu.
Theo China Hubei, công viên triển khai mô
hình với hàng nghìn NPC (nhân vật tương tác), cho phép du khách lựa chọn nhiều
thân phận khác nhau như hoàng đế, hoàng hậu, hiệp khách, tướng quân hay thường
dân. Các NPC cũng tham gia vào những chủ đề tương tác như Đại Tống truyền kỳ, Cửu
phẩm quan đồ, Đại Tống bách hí và Thanh Minh Thượng Hà Đồ, đưa du khách trực tiếp
vào bối cảnh.
Trong một tình huống mô phỏng màn công thành, người tham gia
được phát những khối đá làm từ xốp mềm để ném về phía các diễn viên hóa trang
thành binh lính đang đứng trên cổng thành. Những “viên đá” này tạo cảm giác giống một cuộc giao tranh nhưng không gây đau
khi va chạm. Các diễn viên vẫn giữ nguyên vai diễn, phản ứng theo tình huống và
tiếp tục tương tác với du khách thay vì phá vỡ bối cảnh.
Công viên văn hóa - lịch sử "Thanh Minh Thượng Hà Đồ" với đa dạng các trải nghiệm nhập vai. Ảnh: Trip.com
Trong khi đó, Hoành Điếm - phim trường nổi tiếng của Trung
Quốc - đang thử nghiệm một hướng kinh doanh mới: đưa du khách trực tiếp tham
gia quá trình làm phim ngắn. Thay vì chỉ tham quan bối cảnh hoặc đứng chụp ảnh,
du khách có thể tự mình đảm nhận vai chính, trải nghiệm quá trình quay và mang
về một sản phẩm video hoàn chỉnh.
Dịch vụ này có giá 388 NDT (khoảng 1,5 triệu đồng) một người.
Người tham gia được lựa chọn trong hơn 40 kịch bản và hơn 1.000 bộ trang phục. Sau
đó, họ sẽ được hóa trang, mặc trang phục phù hợp với nhân vật, thực hiện các cảnh
quay dưới sự hướng dẫn của ê-kíp và hoàn thành quá trình ghi hình trong khoảng
một giờ. Video thành phẩm được bàn giao trong vòng 48 giờ. Ngoài ra, còn có các
gói dành cho nhóm từ 3 - 8 người, giá từ 1.800 NDT (gần 7 triệu đồng).
Thay vì phải có kinh nghiệm diễn xuất, khách hàng được hỗ trợ
để hoàn thành các cảnh quay theo kịch bản có sẵn. Quy trình được rút gọn, giúp
người không chuyên cũng có thể trở thành diễn viên. Trong vòng một tháng kể từ khi triển khai, số lượt
khách trải nghiệm đã vượt qua con số 2.000. Chủ đề liên quan đến hoạt động này cũng đạt
hơn 350 triệu lượt xem trên mạng xã hội Trung Quốc.
Tại khu Minh Thanh Cung Uyển, lịch quay kéo dài từ 8h30 đến
17h hàng ngày. Du khách phải đặt trước ít nhất một ngày và nhiều “suất diễn”
thường nhanh chóng kín chỗ. Theo CCTV, trong mùa hè, lượng khách lẻ trải nghiệm
quay phim ngắn tại Hoành Điếm tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ; lượng khách
lưu trú qua đêm tăng 9%; hoạt động trải nghiệm góp phần đưa lượng khách đến khu
du lịch vượt 2 triệu lượt.
Theo Nhân Dân Nhật Báo, dịch vụ quay phim ngắn đóng vai trò như một “mồi câu” trong hệ sinh thái tiêu dùng du lịch của
Hoành Điếm. Du khách đến vì muốn quay một bộ phim, sau đó phát sinh thêm chi
phí lưu trú, ăn uống, vé tham quan, chụp ảnh và thuê trang phục cổ trang. Giá
trị của loại hình trải nghiệm này chủ yếu nằm ở khả năng kéo theo các khoản chi
tiêu hoặc kéo dài thời gian lưu trú.
Cũng vậy, ngành du lịch huyện Bảo Hưng thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc thời
gian gần đây đã ghi nhận bước tăng trưởng ấn tượng nhờ
tận dụng vị thế là một trong những vùng sinh cảnh cốt lõi của loài gấu trúc lớn.
Các dự án trọng điểm như khu doanh trại truy xuất nguồn gốc quốc tế hay cổ trấn Mục Bình đã trở thành điểm
đến giúp du khách quan sát loài thú quý hiếm ở cự ly gần, đồng thời trải nghiệm
các xưởng thủ công làm giấy độc đáo từ bã thức ăn và chất thải của gấu trúc.
Bên cạnh các cơ sở bảo tồn, hệ thống homestay theo chủ đề gấu
trúc cũng góp phần hoàn thiện hạ tầng dịch vụ. Việc khai thác bài bản chuỗi sản
phẩm du lịch theo chủ đề đã mang lại nguồn thu khổng lồ. Trong kỳ nghỉ lễ kép
Trung thu và Quốc khánh năm 2026, toàn huyện đã đón 460.600 lượt du khách, đem
về doanh thu tổng hợp đạt 248 triệu nhân dân tệ, khoảng 35 triệu USD.
Nhờ liên tục đổi mới sản phẩm du lịch và chính sách thị thực, Cục Quản lý Di dân Quốc gia Trung Quốc (NIA) cho biết trong
quý 3/2026 vừa qua, tổng số lượt nhập cảnh của công dân nước ngoài vào Trung Quốc đạt 11,601 triệu lượt, tăng 15,6%.
Nước này cũng ghi nhận 8,992 triệu lượt nhập cảnh của người nước ngoài theo diện miễn thị thực, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm trước. 10 quốc gia có lượng khách nước ngoài nhập cảnh Trung Quốc
lớn nhất lần lượt là Nga, Hàn Quốc, Việt Nam, Malaysia, Mỹ, Mông Cổ, Nhật Bản,
Singapore, Thái Lan và Australia.
Hồi tháng 8, Trung Quốc bổ sung Việt Nam vào chương trình quá cảnh miễn thị thực 240 giờ. Chính sách cho phép du khách Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông, có thể nhập cảnh qua 65 cửa khẩu và lưu trú tối đa 240 giờ mà không cần xin visa. Trong cuối tuần đầu tiên sau khi chính sách được áp dụng, hơn 80% số ghế trên các chuyến bay từ Việt Nam đến Trung Quốc được lấp đầy.
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