Du lịch tàu biển tiếp tục thu hút khách quốc tế

Tàu du lịch Odyssey của công ty vận hành tàu du lịch kiểu "nhà trên biển" Villa Vie Residences với hơn 200 hành khách, đang kẹt ở cảng Sihanoukville của Campuchia. Lý do được đưa ra là vì chi phí nhiên liệu tăng hơn 4 lần…

Ảnh minh họa: The Pinnacle List

Chi phí nhiên liệu đã tăng hơn 300% kể từ khi chiến sự Trung Đông nổ ra, tương ứng nhiên liệu cho mỗi cabin trước đây khoảng 1.800 USD, nay tăng lên 8.000 USD. Công ty vận hành tàu biển Odyssey cho biết "đang phối hợp với hành khách để tìm kiếm phương án lưu trú tạm thời".

Theo ông Mikael Petterson, nhà sáng lập Villa Vie, công ty chịu trách nhiệm trả chi phí lưu trú và di chuyển tại địa phương nhưng không cung cấp kinh phí để hành khách rời khỏi Campuchia. Hiện phía quản lý chưa thông tin về việc hành khách và nhân viên bị mắc kẹt sẽ đi đâu sau khi xuống tàu tại Campuchia. Công ty đang đánh giá các phương án tái cấu trúc và cấp vốn lại trong vòng 60 ngày tới.

Tàu Odyssey hoạt động trên biển theo hình thức cho hành khách thuê, mua cabin. Giá cabin dành cho người lưu trú dài hạn dao động từ 130.000 USD đến 440.000 USD đối với phòng suite, chi phí hàng tháng khoảng 2.000 đến 10.000 USD. Du thuyền khởi hành từ Belfast, Bắc Ireland, để thực hiện hải trình vòng quanh thế giới. Theo lịch trình được cập nhật lần cuối vào ngày 20/10, tàu Odyssey dự kiến dừng chân tại các cảng từ Tonga đến Australia trong năm nay và kết thúc hành trình tại Ấn Độ.

Tàu du lịch Villa Vie Odyssey cập cảng Campuchia vào ngày 23/10. Ảnh: Cảng tự trị Sihanoukville

Trước đó, tàu Oasis of the Seas của hãng Royal Caribbean rời cảng Cape Liberty, New Jersey vào ngày 18/10 để bắt đầu chuyến du ngoạn bảy đêm, dự kiến ​​bao gồm các điểm dừng chân ở Florida và Bahamas. Tuy nhiên, thời tiết xấu đi dọc bờ biển phía Đông đã buộc hãng tàu du lịch phải hủy bỏ hành trình ban đầu, đưa khoảng 5.000 hành khách đến Halifax, Nova Scotia - cách khoảng 3.000km và có nhiệt độ lạnh hơn đáng kể.

Đối với nhiều người, sự thay đổi này rất tồi tệ vì họ thiếu quần áo ấm hoặc có những kế hoạch đặc biệt gắn liền với điểm đến ban đầu. Theo tờ National Post, các hành khách đã rất sốc trước sự thay đổi vào phút chót, vì nhiều người đã chuẩn bị sẵn đồ bơi và quần áo mùa hè cho kỳ nghỉ nhiệt đới của mình.

Trước đó nữa, hồi tháng 5/2026, dư luận quốc tế đặc biệt chú ý đến vụ ba hành khách trên tàu MV Hondius tử vong sau khi nhiễm Hanta virus trong hành trình ghé Argentina, cùng một đợt bùng phát Noro virus trên tàu du lịch của Anh neo đậu tại Bordeaux (Pháp). Điểm đáng chú ý nằm ở việc xử lý dịch bệnh trên tàu biển du lịch không thể diễn ra ngay lập tức. Hành khách thường không được phép rời tàu do quyết định cách ly của cơ quan y tế địa phương.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia và doanh nghiệp trong ngành, các sự cố như trên khó có thể làm suy giảm sức hút ngày càng lớn của du lịch tàu biển. PGS.Rob Kwortnik, Trường Quản trị Khách sạn Nolan thuộc Đại học Cornell, nhận định rằng khách du lịch bằng tàu biển dường như “miễn nhiễm” với các tin tức tiêu cực liên quan đến hải trình. “Những người đặt tour du thuyền hôm nay thường đang nghĩ tới kỳ nghỉ cuối năm hoặc thậm chí sang năm sau. Các chu kỳ tin tức ngắn hạn hiếm khi ảnh hưởng đến quyết định của họ,” ông nói.

Hàng nghìn người đã chi bộn tiền để được đến Bahamas, nhưng cuối cùng lại đến Canada. Ảnh: CP24

Theo dự báo thường niên công bố giữa tháng 4 của Hiệp hội Du thuyền Quốc tế (CLIA), ước tính khoảng 38,3 triệu người sẽ đi du lịch bằng tàu biển trong năm nay, tăng 4% so với mức kỷ lục 37,2 triệu lượt khách của năm ngoái. Andrew Coggins, chuyên gia phân tích ngành du thuyền tại Đại học Pace, cho biết các hãng tàu hiện đang mở rộng đầu tư dài hạn do tin tưởng vào triển vọng thị trường. Các con tàu mới đã được đặt đóng đến tận năm 2037.

Theo ông Coggins, sức hút của du lịch tàu biển nằm ở khả năng tiếp cận đa dạng nhóm khách hàng, từ giới trẻ đến các hộ gia đình thu nhập thấp. Lợi thế ấy được gọi là “giá trị trên chi phí”, khi một chuyến đi đã bao gồm chỗ ở, ăn uống, giải trí và di chuyển giữa nhiều điểm đến. Bên cạnh đó, các hãng tàu cũng đang tung ra nhiều hành trình ngắn ngày với mức giá hợp lý hơn, giúp du lịch tàu biển trở thành lựa chọn hấp dẫn trong bối cảnh người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu.

Tại châu Á, du lịch tàu biển cũng đang ngày càng thu hút người trẻ và các gia đình Nhật Bản, khi các hãng tàu ra mắt nhiều tour ngắn ngày với mức chi phí “mềm” hơn, phù hợp với thời gian và ngân sách của nhiều du khách. Không cần phải dành ra một kỳ nghỉ dài để lênh đênh trên biển, giờ đâynhiều gia đình có thể lựa chọn những hải trình kéo dài từ 1 - 3 đêm, để tận hưởng các dịch vụ nghỉ dưỡng trên tàu đồng thời khám phá các cảnh đẹp ven biển Nhật Bản.

Tại Nhật Bản, các hãng tàu ra mắt nhiều tour ngắn ngày với mức chi phí “mềm” hơn. Ảnh: Emma Cruise

Có thể kể đến tàu du thuyền Mitsui Ocean Sakura của MOL Cruises, với chuyến du thuyền Giáng Sinh “Santa Cruz” khởi hành từ Yokohama đến Nagoya trong hai ngày 7 - 8/12/2026 với chi phí từ 69.000 yên/người (khoảng 11,3 triệu đồng). Hoặc hành trình 3 ngày 2 đêm tham quan vùng biển quanh quần đảo Izu, với giá từ 162.000 yên/người (khoảng 26,5 triệu đồng).

Theo trang Kilala, ngoài Mitsui Ocean Sakura, nhiều hãng du thuyền khác của Nhật Bản như NYK Cruises hay Oriental Land cũng dự kiến ra mắt các dịch vụ du lịch ngắn ngày với đa dạng mức chi phí từ 100.000 - 580.000 yên, hướng đến cả người dân Nhật và du khách quốc tế. Hiện Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản đặt mục tiêu nâng số lượng du khách sử dụng dịch vụ du thuyền lên 1 triệu người vào năm 2030.

Giữa tháng 10 vừa qua, Oriental Land Cruise Co., Ltd. đã công bố tên gọi cho tàu du lịch Disney mới – con tàu sẽ lần đầu tiên đi vào hoạt động tại Nhật Bản với Cảng Du thuyền Quốc tế Tokyo là cảng nhà chính. Theo đó, tàu biển này có tên là Disney Imagination. Trên tàu, du khách có thể mong chờ vô số hoạt động giải trí đa dạng, bao gồm những màn trình diễn sân khấu hoành tráng tại nhà hát có sức chứa hơn 1.300 khán giả; các chương trình biểu diễn ngoài trời và cơ hội gặp gỡ các nhân vật Disney trong trang phục độc quyền.

Tàu du lịch Disney mới tại Nhật Bản có tên là Disney Imagination. Ảnh: Disney Parks

Con tàu cũng sẽ sở hữu khoảng 30 địa điểm ẩm thực độc đáo, từ 3 nhà hàng chính với chủ đề và thực đơn riêng biệt cho đến các quán cà phê và quầy bar, cùng các cửa hàng bày bán những sản phẩm lưu niệm độc quyền của Disney Imagination và nhiều mặt hàng khác.

Hơn nữa, con tàu còn có các khu vực dành riêng với những chương trình hấp dẫn cho trẻ em, trong khi người lớn có thể tận hưởng những không gian riêng biệt để thư giãn. Dự kiến, chuyến hải trình đầu tiên của Disney Imagination sẽ diễn ra vào mùa xuân năm 2029.