Trang phục golf: thị trường tỷ USD mới của thời trang

Golf được biết tới là môn thể thao "quý tộc", thường dành cho giới nhà giàu, doanh nhân, người nổi tiếng… Trước đây, trên các sân golf, người chơi chủ yếu là nam giới. Tuy nhiên, theo thời gian, bộ môn thể thao này cũng dần được phái nữ, đặc biệt là những người trẻ ưa chuộng bởi đây là một môn thể thao không tốn quá nhiều sức mà vẫn có thể giúp rèn luyện sức khỏe cũng như thư giãn và hòa mình vào thiên nhiên.

Nhóm người chơi golf phát triển nhanh nhất chính là phụ nữ. Trong số 27 triệu người chơi golf tại Mỹ, phụ nữ chiếm tới 6 triệu người. Con số 6 triệu tuy chưa chiếm đến một nửa, song nó cũng cho thấy lượng người chơi golf là nữ đã và đang tăng lên theo thời gian.

Chuyên trang về golf, Heidi Michell Golf của Hàn Quốc mới đây đã tổng hợp những lý do khiến bộ môn "quý tộc" này ngày càng được những phụ nữ trẻ ưa chuộng và theo học. Nếu bạn là người yêu thích các xu hướng thời trang, golf là môn thể thao đáng để tham gia. Golf mang lại một thế giới mới cho phép người chơi, đặc biệt là phái nữ có thêm những lựa chọn mới về gu trang phục sành điệu.

Phái nữ trông vừa quyến rũ, vừa khỏe mạnh với những bộ đồ chơi môn thể thao này. Các nữ golfer ngày nay có rất nhiều lựa chọn vô cùng đa dạng cho các trang phục chơi golf, từ quần đùi kẻ sọc cổ điển và mũ lưỡi trai, cho đến áo sơ mi có độ dài tới ống tay hoặc thậm chí cả những bộ váy đậm nữ tính. Golf, vì vậy trở thành môn thể thao mà phái nữ, đặc biệt là những người trẻ đặc biệt yêu thích.

Với mùa mốt năm nay, nhiều golfer đã thêm áo sơ mi golf có in hình độc đáo như dứa, chim, cá…vào bộ sưu tập trang phục golf của mình. Với chất liệu được cải tiến cùng họa tiết độc đáo, những chiếc áo này vừa đem lại sự thoáng mát trong ngày hè oi ả vừa giúp người mặc thêm phần cá tính.

Bên cạnh đó, đã qua rồi cái thời mà một đôi giày golf nhìn là nhận ra dùng để chơi golf. Năm nay, bạn có thể tìm thấy những đôi giày golf trông gần giống như những đôi giày thời trang bình thường mà bạn mang đi ăn tối. Thương hiệu ECCO đã sản xuất một số mẫu giày golf rất hợp thời trang so nhưng vẫn đảm bảo chất lượng cho golfer. Mẫu giày Ecco S-Three sử dụng công nghệ phân chia đế thành những phần khác nhau, đảm bảo sự thoải mái, ổn định và linh hoạt từ gót chân cho đến ngón chân. Dù không có gai, phần đế nhẹ và bền mang lại độ bám và lực kéo tốt cho người chơi.

Trước đó, hồi cuối năm 2019, Adidas cho ra mắt bộ sưu tập “Collection Ø” như một sự pha trộn của trang phục theo phong cách sống giản dị. Vật liệu làm nên những bộ trang phục này hội tụ đủ những yếu tố mà golfer mong đợi: Vải co giãn, nhẹ, thấm hút và chống nắng. Tới đầu năm 2020, nhiều thương hiệu thời trang golf khác cũng bắt kịp xu hướng này. Những chiếc áo phông, áo chui đầu, áo hoodie, quần short pull, và quần joggers lần lượt xuất hiện trên sân golf.

Tại Hàn Quốc hiện nay, dù không có điều kiện tài chính dư dả, nhiều người trẻ vẫn đầu tư số tiền lớn cho trang phục, dụng cụ chơi golf với mục đích chụp hình khoe mạng xã hội. Đi mua sắm ở trung tâm thương mại vào đầu tháng này, Suh Soo-min (30 tuổi) đã chi 600.000 won cho một bộ trang phục chơi golf, bao gồm áo gile golf, áo giữ nhiệt và mũ.

"Đối với những người tầm tuổi tôi, sân golf là nơi có thể khoe khoang một chút nên chúng tôi có xu hướng chọn mua các thương hiệu có tiếng ngay cả khi chúng đắt tiền," Suh nói với Korea JongAng Daily. Vào mùa đông, các doanh nghiệp kinh doanh liên quan đến golf thường đối mặt tình trạng ảm đạm vì lượng khách chọn bộ môn này ít. Tuy nhiên mùa đông năm 2021, tình hình đã khởi sắc.

"Vào tháng 11/2021, doanh số bán quần áo chơi golf tăng 61% so với cùng kỳ năm trước. Trong 11 tháng đầu 2021, sức mua của khách hàng ở độ tuổi 20 và 30 cũng tăng 65% so với cùng kỳ năm trước và riêng trong tháng 11, con số này tăng 84%", một nhân viên của Shinsegae Department Store, nhà bán lẻ lớn và lâu đời tại Hàn Quốc, cho biết. Lotte Department Store cho biết doanh số bán quần áo chơi golf trong tháng 11 cũng tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Khách mua ở độ tuổi 30 tăng 59%, độ tuổi 40 là 43% và những người ở độ tuổi 20 là 37%.

Trong khi đó, LF, Samsung C&T và Kolon Industries FnC cũng đang nhắm đến nhóm khách hàng thuộc thế hệ MZ - thuật ngữ chỉ cả nhóm Millennials (sinh năm 1981-1995) và Gen Z (sinh năm 1996-2005) - trong các dịch vụ liên quan đến "môn thể thao nhà giàu". "Thế hệ MZ rất xem trọng việc đăng ảnh lên mạng xã hội và có vẻ như sẵn sàng mua sản phẩm đắt tiền. Ngay sau khi trở lại với cuộc sống bình thường mới, các thương hiệu đã cho ra nhiều sản phẩm áo khoác golf, thúc đẩy doanh số bán hàng", một nhân viên của FnC cho hay.

Công ty này cũng cho biết đang nhắm đến các sản phẩm quần áo chơi golf cho khách hàng trẻ, đa dạng mẫu mã hơn cả về kiểu dáng và màu sắc. Năm 2021, thị trường quần áo chơi golf cũng được ước tính trị giá khoảng 5,1 nghìn tỷ won, tăng 10% so với năm 2019. Vào năm 2022, con số được dự đoán sẽ lên tới 6,3 nghìn tỷ won.