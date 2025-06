Trang sức cao cấp đang "vượt mặt" thời trang

Trong bối cảnh ngành hàng xa xỉ nói chung đang suy giảm – ngay cả những “tượng đài” như Chanel hay LVMH cũng ghi nhận doanh thu đi xuống – trang sức lại chứng tỏ được sức bền đáng nể.

Theo bà Federica Levato, đối tác cao cấp tại Bain & Company, năm 2024, dù toàn thị trường xa xỉ giảm 1%, ngành trang sức vẫn ghi nhận mức tăng trưởng khiêm tốn từ 1% đến 2%, đạt giá trị khoảng 31 tỷ euro (tương đương 35 tỷ USD). Đặc biệt, dòng sản phẩm trang sức cao cấp tăng trưởng vượt trội.

Trái ngược với đà tăng của trang sức, thị trường đồ da – dù vẫn lớn hơn rất nhiều – lại sụt giảm khoảng 3%, xuống còn 78 tỷ euro.

“Chúng ta đang bước vào xu hướng trang sức vượt mặt đồ da”, bà Zuzanna Pusz, chuyên gia phân tích ngành hàng xa xỉ tại UBS, nhận định. Bà đã theo dõi sự chuyển dịch của người tiêu dùng xa xỉ sang trang sức suốt nhiều năm qua.

“Trang sức không mắc phải những sai lầm mà ngành thời trang đang vấp phải”. Những sai lầm ấy bao gồm sự thiếu sáng tạo khi ngành thời trang xa xỉ rơi vào trạng thái cạn kiệt ý tưởng, các vấn đề về chất lượng kém đang bị phơi bày tràn lan trên mạng xã hội, cùng với việc tăng giá phi lý khiến người tiêu dùng phản ứng dữ dội.

Ngược lại, trang sức đang thể hiện rất tốt những giá trị cốt lõi của hàng xa xỉ: chất lượng cao, tay nghề thủ công tinh xảo và dịch vụ khách hàng vượt trội, thậm chí còn tốt hơn nhiều thương hiệu thời trang. Sức chống chọi bền vững của phân khúc này được thể hiện rõ trong báo cáo tài chính gần đây của tập đoàn xa xỉ Richemont.

“Độ hấp dẫn của hai thương hiệu trang sức chủ lực của Richemont – Cartier và Van Cleef & Arpels – vẫn rõ ràng và không hề bị ảnh hưởng bởi các đợt tăng giá quyết liệt sau đại dịch mà nhiều thương hiệu xa xỉ khác đã thực hiện”, nhà phân tích Luca Solca từ Bernstein viết trong một báo cáo sau kết quả kinh doanh của Richemont.

Tuy nhiên, ngành trang sức cũng đang đối mặt với những thách thức có thể làm lu mờ sức hút của mình. Các mức thuế quan do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng đang tạo ra một làn sóng bất ổn kinh tế rộng khắp thế giới, đe dọa kéo giảm thêm doanh số hàng xa xỉ, đồng thời gây thiệt hại trực tiếp cho các thương hiệu châu Âu bán hàng tại Mỹ với mức thuế có thể lên tới 50%, theo các tuyên bố gần đây nhất của ông Trump.

Thị trường Trung Quốc – một động lực tiêu dùng quan trọng – cũng vẫn đang phục hồi chậm chạp. Trong khi đó, các nhà chế tác trang sức đang phải đối mặt với giá vàng tăng vọt – một trong những nguyên liệu chủ chốt của ngành. Các nhà phân tích tại Goldman Sachs dự báo giá vàng sẽ đạt mức cao kỷ lục trong năm nay, khi các nhà đầu tư đổ xô vào vàng như một nơi trú ẩn an toàn giữa bối cảnh kinh tế biến động.

Dù đang phải đối mặt với nhiều lực cản, ngành trang sức vẫn có vẻ sẽ tiếp tục vượt trội so với thời trang. “Tôi đã nói từ năm 2022 rằng trang sức sẽ vượt mặt thời trang và điều đó sẽ chưa thay đổi trong thời gian tới”, bà Zuzanna Pusz nhận định.

VÌ SAO NGƯỜI TIÊU DÙNG CẢM THẤY TRANG SỨC “ĐÁNG GIÁ” HƠN

Một trong những lý do then chốt giúp trang sức ngày càng chiếm ưu thế là do giá trị cảm nhận của sản phẩm. Như bà Natalie Pusz chỉ ra, các thương hiệu thời trang như Louis Vuitton và Chanel đã tăng giá mạnh sau năm 2020 lên tới 10% hoặc hơn, trong khi các thương hiệu trang sức như Cartier lại giữ mức điều chỉnh khiêm tốn hơn, chỉ khoảng 3%.

Kết quả là, một chiếc vòng tay Cartier Love hiện nay có cảm giác "rẻ" hơn so với một chiếc túi Chanel Classic Flap nếu so với cách đây một thập kỷ, gợi mở sự cân đối giá tiền - giá trị tốt hơn trong mắt người tiêu dùng.

Những cuộc thảo luận trên mạng xã hội về chất lượng ngày càng đi xuống của túi xách, giày dép và quần áo từ các thương hiệu xa xỉ cũng khiến giá trị của các mặt hàng này trở nên kém hấp dẫn hơn.

Mạng xã hội hiện ngập tràn các lời phàn nàn về việc tay nghề thủ công đang xuống cấp, đặc biệt trong ngành đồ da. Chanel — từng được xem là biểu tượng của sự thủ công tinh xảo — giờ đây đang hứng chịu nhiều chỉ trích vì chất lượng đi xuống, dù giá bán vẫn tiếp tục tăng cao.

THUẬN LỢI VÀ THÁCH THỨC

Ngành trang sức hiện đang hưởng lợi từ nhiều yếu tố thuận lợi. Chẳng hạn, năng lực tài chính của phụ nữ tiếp tục gia tăng, theo thời gian, phụ nữ ngày càng có xu hướng tự mua trang sức cho chính mình thay vì chờ được tặng. Điều này đang thúc đẩy doanh số không chỉ của các thương hiệu lớn mà cả những cái tên nhỏ, đồng thời khơi dậy nhiều xu hướng như đeo trang sức chồng lớp, phối nhiều món cùng lúc, cá nhân hóa thiết kế và khám phá các lựa chọn vui nhộn hơn về màu sắc hay hình dáng.

Tuy nhiên, lĩnh vực này cũng phải đối mặt với một số thách thức. Giá vàng đã tăng hơn 25% kể từ đầu năm nay, dù hiện tại chưa ảnh hưởng rõ rệt đến giá bán lẻ, chi phí nguyên liệu leo thang có thể gây áp lực lên biên lợi nhuận của các hãng trong thời gian tới.

Tuy vậy, bà Natalie Pusz lưu ý rằng nhiều thương hiệu trang sức cao cấp, kể cả Cartier, đang tích cực tìm và sử dụng các chất liệu thay thế như bạch kim, bạc và những thiết kế tập trung vào kim cương, trong bối cảnh giá kim cương và bạch kim gần đây đã giảm.

Khách hàng Trung Quốc hiện vẫn là một điểm yếu đối với ngành hàng xa xỉ nói chung. Tuy nhiên, lĩnh vực trang sức chịu ảnh hưởng ít hơn so với các thương hiệu thời trang hay các phân khúc tập trung mạnh vào thị trường Trung Quốc như đồng hồ. Về mặt địa lý, Richemont gần đây ghi nhận mức tăng trưởng hai con số tại hầu hết các khu vực, mặc dù nhu cầu từ Trung Quốc đang tạm thời suy yếu.

Có lẽ điều đáng lo ngại hơn đối với Richemont – tập đoàn có trụ sở tại Thụy Sĩ – là những mức thuế quan biến động do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra. Hiện tại, Thụy Sĩ đang chịu mức thuế 10% từ Mỹ, nhưng mức thuế này có thể tăng lên tới 31%.

Tổng giám đốc điều hành Richemont, ông Johann Rupert, đã nhiều lần khẳng định rằng công ty không muốn thực hiện những đợt tăng giá mạnh. Nếu ngành trang sức có thể duy trì mức giá hiện tại, điều đó sẽ càng củng cố thêm nhận thức của người tiêu dùng về giá trị thật sự của sản phẩm trang sức. Vì vậy, các chuyên gia cho rằng thương hiệu nên định giá sản phẩm một cách công bằng. Nếu chi phí giảm xuống, mức giá bán cũng nên điều chỉnh theo.