Phát huy các trụ cột kinh tế chiến lược cho giai đoạn 2026-2030

Trong giai đoạn 2026-2030, Việt Nam cần triển khai những bước đi mạnh mẽ và quyết đoán hơn để vượt qua các thách thức hiện hữu, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng “đột phá” trong những năm tiếp theo...

Việt Nam đang là một trong số ít quốc gia phục hồi nhanh so với mặt bằng chung của thế giới. Trong bối cảnh không ít nền kinh tế rơi vào suy thoái, tăng trưởng âm và phải mất nhiều năm để quay trở lại quỹ đạo cũ, Việt Nam vẫn duy trì được mức tăng trưởng dương ngay cả ở những giai đoạn khó khăn nhất.

Dự kiến đến năm 2025, quy mô GDP của Việt Nam sẽ đạt khoảng 510 tỷ USD, tăng 5 bậc so với năm trước, xếp thứ 32 thế giới và đứng thứ 4 trong khu vực ASEAN. Đáng chú ý, sau đại dịch Covid-19, nền kinh tế không chỉ phục hồi mà còn sớm lấy lại đà tăng trưởng cao, cho thấy động lực nội tại mạnh mẽ cũng như hiệu quả của các chính sách điều hành vĩ mô.

Bức tranh kinh tế 11 tháng năm 2025 tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, bất chấp bối cảnh toàn cầu còn tiềm ẩn nhiều bất ổn, từ xu hướng gia tăng bảo hộ thương mại đến những rủi ro vĩ mô trên phạm vi quốc tế. So với nhiều quốc gia, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng với tốc độ phục hồi nhanh và bền bỉ, vượt lên trên mức phục hồi trung bình của kinh tế thế giới.

Trong giai đoạn 2022–2023, khi tăng trưởng toàn cầu chỉ đạt khoảng 3,5%, Việt Nam vẫn thuộc nhóm nền kinh tế có khả năng phục hồi ấn tượng. Bước sang năm 2024, tăng trưởng quay trở lại mức 7,09%, tương đương giai đoạn trước đại dịch, tạo nền tảng quan trọng cho các mục tiêu tăng trưởng cao hơn trong những năm tiếp theo.

Trên cơ sở đó, các chuyên gia nhận định mục tiêu tăng trưởng 8,3–8,5% trong năm 2025 là thách thức lớn, song không phải bất khả thi, nhất là khi ba quý đầu năm đều ghi nhận kết quả tích cực: GDP quý 1 tăng 6,93%, quý 2 tăng 7,96% và quý 3 đạt 8,23%.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, yếu tố then chốt là hình thành một tư duy phát triển mới – tư duy bao trùm toàn bộ phương thức lãnh đạo, mô hình tăng trưởng, cách thức huy động nguồn lực và mở rộng không gian phát triển.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2026–2030, Việt Nam đặt ra mục tiêu tăng trưởng tham vọng, hướng tới mức hai con số. Đây được xem là giai đoạn bản lề nhằm hiện thực hóa khát vọng đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Những mục tiêu này đòi hỏi các đột phá mạnh mẽ cả về tư duy, thể chế và mô hình tăng trưởng trong thời gian tới...

Nội dung đầy đủ của bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 50-2025 phát hành ngày 13/12/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-50-2025.html